MediaTek annuncia un altro chip 4G: Helio G91

MediaTek ha presentato ufficialmente un nuovo processore: l’Helio G91. Parliamo di un chip economico, compatibile solamente con il 4G, che arriverà sul mercato ufficialmente nei prossimi mesi e andrà ad alimentare gli smartphone orientati alla fascia più bassa del mercato.

Un componente che non ha ottenuto lo stesso clamore di altri prodotti di categoria superiore, come il MediaTek Dimensity 9300 ad esempio, e che, anzi, è passato un po’ in sordina, col colosso della tecnologia che ha solamente aggiornato il sito ufficiale con la nuova scheda tecnica.

MediaTek Helio G91: caratteristiche tecniche

Il MediaTek Helio G91 è essenzialmente una versione aggiornata del vecchio MediaTek Helio G88, lanciato ormai nel 2021 e sempre destinato agli smartphone low-cost.

Naturalmente le differenze tra i due chip ci sono e forse quella più grande riguarda le fotocamere con questo nuovo modelloche è in grado di utilizzare sensori fino a 108 MP. Un aggiornamento decisamente importante rispetto all’Helio G88 (fermo a fotocamere da 64 MP) e che permetterà ai futuri smartphone che sceglieranno questo componente di essere un pochino più competitivi, almeno per quanto riguarda il comparto fotografico.

Il MediaTek Helio G91 chip è stato realizzato utilizzando il processo produttivo a 12 nm di TSMC. È un octa-core con due core ad alte prestazioni, Cortex A75 da 2,0 GHz, e sei core ad alta efficienza, Cortex A55 da 1,8 GHz. La GPU è una ARM Mali-G52 MC2.

Questo processore è compatibile anche con MediaTek HyperEngine, la tecnologia sviluppata dall’azienda taiwanese per aumentare le prestazioni del chip durante l’esecuzione dei videogiochi per mobile, migliorando la gestione della CPU, della GPU e della memoria per garantire agli utenti un’esperienza di gioco più fluida.

Per quanto riguarda il display, questo chip può essere utilizzato con schermi con una risoluzione massima di 2.520×1.080 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz.

Il supporto della memoria, invece, è limitato 8 GB di RAM di tipo LPDDR4x (frequenza massima 1800 MHz) e all’archiviazione su eMMC 5.1.

Come detto in apertura gli smartphone che riceveranno questo chip potranno navigare solamente con la rete mobile 4G, oltre a questo il componente è compatibile anche con il WiFi 5, il Bluetooth 5.0 e i sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

Quali smartphone avranno questo chip

Il nuovo MediaTek Helio G91 è un prodotto destinato agli smartphone economici ma, prima di vedere sul mercato i primi device con questo processore bisognerà attendere ancora qualche mese e, probabilmente, la seconda metà del 2024.

Difficile prevedere su quali telefoni sarà installato questo chip ma, partendo dal precedente MediaTek Helio G88 è possibile almeno fare delle ipotesi.

Il vecchio modello ha trovato posto su parecchi telefoni, come ad esempio: il Redmi 12, il Redmi 10, l’Honor X8a, il Realme C55, il Narzo N55, il Motorola Moto G Stylus e molti altri prodotti di fascia bassa.

Questi brand, dunque, per i prossimi low-cost in arrivo quest’anno potrebbero chiedere nuovamente aiuto a MediaTek che, con buone possibilità, offrirà loro proprio l’Helio G91.