MediaTek Dimensity 9300+ ufficiale: è il nuovo chip top di gamma

Continua il programma di aggiornamento della gamma di chip MediaTek: l’ultimo arrivato della famiglia Dimensity è il nuovo MediaTek Dimensity 9300+, evoluzione del Dimensity 9300, svelato sul finire dello scorso anno, e nuova proposta dell’azienda per la fascia alta del mercato. Il focus è l’intelligenza artificiale, con la promessa di prestazioni al vertice del mercato. La possibilità di sfruttare una frequenza più alta per la CPU, inoltre, dovrebbe tradursi in prestazioni migliori nell’uso generale e nei videogiochi, anche se bisognerà verificare quale sarà la gestione delle temperature dopo i problemi avuti dal Dimensity 9300.

MediaTek Dimensity 9300+: caratteristiche tecniche

Il nuovo MediaTek Dimensity 9300+, come lascia intendere anche il nome, è un’evoluzione del suo predecessore, Dimensity 9300, e va ad aggiungere alcuni piccoli ma significativi miglioramenti. Il processo produttivo resta a 4 nm (il chip è realizzato da TSMC). Sarà necessario attendere fine 2024 per il lancio del primo Dimensity a 3 nm.

La CPU è la stessa, con una struttura a tre cluster, ma cambia il clock massimo raggiungibile. Il nuovo chip, infatti, ha un core Cortex X4 da 3,4 GHz (il 9300 si ferma a 3,25 GHz) oltre a tre Cortex X4 da 2,85 GHz e quattro Cortex A720 da 2 GHz (per questi due cluster, invece, non ci sono novità). Confermata anche la GPU Immortalis-G720.

Il nuovo Dimensity 9300+ segue il trend dell’industria e punta forte sull’intelligenza artificiale con una versione aggiornata della APU 790 a cui il SoC affida l’elaborazione delle attività che richiedono il ricorso all’AI “on device“. Secondo quanto rivelato da MediaTek, la nuova versione della APU è ora in grado di offrire fino al 10% di prestazioni in più.

Il chip integra la tecnologia NeuroPilot Speculative Decode Acceleration, con la possibilità di elaborare in locale i più famosi LLM (01.AI Yi-Nano, Alibaba Cloud Qwen, Baichuan AI, ERNIE-3.5-SE, Google Gemini Nano, Meta Llama 2 e Llama 3), con 7 miliardi di parametri a 22 token al secondo.

Il resto della scheda tecnica del nuovo Dimensity 9300+ riprende quanto già visto con il Dimensity 9300. Il chip può utilizzare il Wi-Fi 7 oltre al Bluetooth 5.4 e supporta le memorie UFS 4.0 oltre che le RAM LPDDR5X e LPDDR5T. Gli smartphone che utilizzeranno questo chip potranno avere un display fino al 4K a 120 Hz oppure fino a WQHD a 180 Hz.

MediaTek Dimensity 9300+: quando arriva

Il nuovo MediaTek Dimensity 9300+ è pronto a fare il suo debutto sul mercato: i primi smartphone dotati del nuovo chip saranno disponibili in Cina nel corso del mese di maggio e saranno realizzati da Vivo e dal suo sub-brand iQOO.

Nel corso delle prossime settimane, in ogni caso, anche altri produttori di smartphone e tablet Android dovrebbero lanciare dispositivo dotati del nuovo chip MediaTek. L’azienda ha confermato anche il lancio sul mercato globale del nuovo chip, atteso in Europa oltre che sul mercato americano.