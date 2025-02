Fonte foto: Meliconi

Le Meliconi HP Easy Digital Wireless Duo sono la soluzione perfetta per chi vuole migliorare l’audio del proprio televisore e ascoltare i propri contenuti preferiti in coppia, ma senza disturbare chi gli sta intorno.

Grazie alla trasmissione wireless con una portata fino a 100 metri e diverse modalità di connessione, queste cuffie circumaurali offrono un’esperienza d’ascolto che si adatta a qualsiasi modello di TV, riuscendo a soddisfare anche lo spettatore più esigente.

Inoltre, con in loro design ergonomico con archetto regolabile e padiglioni in ecopelle assicurano il massimo comfort anche dopo un utilizzo prolungato.

Approfittando delll’offerta su Amazon queste cuffie possono essere acquistate a meno di 100 euro per la coppia, uno sconto davvero irripetibile che non bisogna lasciarsi scappare.

Meliconi HP Easy Digital: scheda tecnica

Le Meliconi HP Easy Digital sono cuffie circumaurali sviluppate per migliorare l’audio di un qualsiasi televisore e per consentire agli utenti di ascoltare i propri programmi preferiti senza disturbare le altre persone in casa.

Questa è la versione Wireless Duo e comprende, dunque, due paia di cuffie e l’apposito trasmettitore da collegare al televisore che ha una portata massima del segnale wireless di 100 metri (in campo aperto). Questo dispositivo consente all’utente di scegliere connessioni diverse, tra cui: jack 3,5 mm AUX, RCA, coassiale digitale e ottico digitale Toslink (tutti i cavi sono inclusi nella confezione), garantendo dunque la piena compatibilità con tutti i modelli di TV attualmente sul mercato, incluse le moderne smart TV.

Piccolo ed estremamente compatto, può essere posizionato ovunque (anche dietro al televisore stesso) e può essere alimentato tramite la porta USB in dotazione.

Parlando delle cuffie, invece, si nota subito un design semplice e moderno, con una particolare attenzione all’ergonomia e al comfort, con i padiglioni in ecopelle avvolgono perfettamente l’orecchio, garantendo anche una buona traspirazione e l’archetto regolabile che si adatta a qualsiasi esigenza degli utenti, così da garantire la massima comodità possibile anche dopo diverse ore di utilizzo.

All’interno c’è una batteria ai polimeri di litio che garantisce un’autonomia di circa 8 ore di utilizzo contino con una singola carica. La ricarica avviene tramite l’apposita basetta (che funge anche da trasmettitore) e per portare il dispositivo da 0 al 100% occorrono circa due ore.

Meliconi HP Easy Digital: l’offerta Amazon

Le cuffie Meliconi HP Easy Digital hanno un prezzo di listino di 143,31 euro ma per le prossime ore, approfittando delle ottime offerte su Amazon, si scende fino a 93,64 euro (-35%, -49,67 euro) uno sconto davvero interessante che rende un po’ più semplice acquistare due coppie di cuffie per migliorare l’audio del televisore di casa, risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

