HP Flash Base: le cuffie per la TV di Meliconi

Le HP Flash Base sono le cuffie TV di Meliconi, sviluppate specificatamente per migliorare l’ascolto dei televisori domestici. Parliamo di un dispositivo semplice da utilizzare che si rivolge specificatamente a quei consumatori che cercano un paio di cuffie da tenere di fianco al televisore di casa e da utilizzare al bisogno per ascoltare i propri programmi TV preferiti e non solo.

Meliconi HP Flash Base: scheda tecnica

Le Meliconi HP Flash Base sono cuffie wireless che, grazie al Bluetooth 5.3 con tecnologia Multipoint (utile per collegare fino a due dispositivi contemporaneamente), permettono agli utenti di migliorare l’audio del televisore, eliminando l’ingombro di cavi aggiuntivi, per una maggiore libertà di movimento durante l’utilizzo con una portata massima di 10 metri (in campo aperto).

Naturalmente questo prodotto può essere collegato (sempre tramite Bluetooth) anche ad altri dispositivi compatibili come smartphone, tablet e impianti audio. Inoltre, sono compatibili con i tutti gli assistenti vocali più utilizzati sul mercato e, grazie al microfono integrato, possono essere utilizzate anche per rispondere alle chiamate.

Per chi preferisce un sistema cablato o per utilizzare il dispositivo in caso di batteria scarica, le HP Flash Base possono essere utilizzate anche come normali cuffie con cavo AUX (da acquistare separatamente),

Per quanto riguarda l’autonomia, stando alle dichiarazioni dell’azienda produttrice, questo prodotto garantisce oltre 70 ore di utilizzo continuato con una singola carica. Per una ricarica completa sono necessarie 2,5 ore, con gli utenti che possono utilizzare l’apposita base di ricarica rapida (inclusa nella confezione) che non solo consente caricare il device ma permette anche gli utenti di riporlo facilmente dopo ogni utilizzo.

Sul fronte del design, questo dispositivo ha i padiglioni circumaurali, sviluppati cioè per poggiarsi sul padiglione auricolare circondandolo e racchiudendolo completamente, così da garantire all’utente un buon isolamento dai rumori circostanti. A questo si aggiunge la scelta di materiali ergonomici per un comfort elevato anche durante sessioni di ascolto prolungate.

Infine, sul padiglione non mancano i tasti fisici che permettono di regolare il volume e di accendere e spegnere il dispositivo. Qui ci sono anche l’ingresso per il jack da 3,5 mm e l’USB-C da utilizzare per la ricarica.

Meliconi HP Flash Base: prezzo e disponibilità

Le cuffie Meliconi HP Flash Base sono già disponibili sul sito ufficiale di Meliconi, su Amazon e presso i principali rivenditori sul territorio e possono essere acquistate al prezzo consigliato al pubblico di 89,99 euro.

