Messenger e Instagram: tante novità disponibili, come attivarle

Il gruppo Facebook continua ad aggiornare ed ad evolvere due delle app di chat più apprezzate dagli utenti: Messenger e Instagram Direct Message. Di poche ore fa l’annuncio di nuove funzionalità appena introdotte, che arriveranno a breve a livello globale su una, sull’altra o su entrambe le app.

Si tratta di modifiche estetiche, ma anche funzionali come la possibilità di rispondere ad un messaggio inviando velocemente una foto o un video, o anche un vocale. Arriva poi la possibilità di sapere se i nostri contatti hanno ricevuto e letto i nostri messaggi, oltre ad una nuova funzione per archiviare le chat e tenere pulita e ordinata la lista delle nostre conversazioni, senza però rischiare di perderne neanche una. Infine, ma la novità riguarda solo gli americani, è stato rilasciato un nuovo pacchetto di stickers dedicato alla celebrazione dell’Asian Pacific American Heritage Month, una iniziativa culturale finalizzata a stimolare il dialogo con gli americani di origine asiatica.

IG Direct e Messenger: i nuovi temi

I nuovi temi disponibili, sia su Messenger che su IG Direct, sono quelli di Star Wars e di Selena: La Serie. I fan di queste due produzioni possono ora andare nelle Impostazioni > Tema e scegliere uno dei due stili per personalizzare i colori e lo sfondo dell’app di chat usata.

Risposte veloci con video, foto e audio

Solo su Instagram per iOS (a breve anche per Android) arrivano le “risposte visuali“: ora basta fare tap sull’icona della fotocamera per rispondere con una foto o un video registrato sul momento.

Solo su Messenger (ma a breve anche su Instagram), è ora possibile mandare un messaggio vocale senza dover tenere premuto il tasto del microfono: basta premerlo una volta per registrare, ripremerlo per interrompere la registrazione e inviare il messaggio audio.

Instagram: la spunta blu

Anche su Instagram arriva la possibilità di sapere se il contatto al quale abbiamo mandato un messaggio lo ha letto, oppure no. Non si tratta di una vera e propria spunta blu, come su WhatsApp, ma di un breve testo sotto il nome del contatto che ci dice quando è stato letto l’ultimo messaggio che gli abbiamo inviato.

Messenger: le chat archiviate

Infine, l’ultima novità riguarda Messenger: ora è possibile fare swipe su una chat per archiviarla. Questo permette all’utente di ripulire la lista delle conversazioni, senza però rischiare di perderne qualcuna. Questo perché ora è possibile fare tap sulla cartella “Chat Archiviate" e recuperare velocemente una chat che avevamo messo da parte.