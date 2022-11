Meta Community Forum: cosa sono e a cosa servono

Meta ha annunciato la creazione dei cosiddetti Community Forum, un nuovo strumento per aiutare l’ex Facebook a prendere decisioni importnati sulle tecnologie (attuali e future), che potrebbero avere un alto impatto sulla società.

Cosa sono i Communuty Forum

I Communty Forum raggruppano in pratica diverse persone di ceto ed età diverse che arrivano da tutto il mondo. Queste sono chiamate a discutere su questioni legate alla app e tecnologie che Meta mette a disposizione e offrire consigli su come migliorare le esperienze degli utilizzatori.

Il primo Community Forum si svolgerà a dicembre al Center on Democracy, Development and the Rule of Law di Stanford, e sarà organizzato in collaborazione con il Behavioral Insights Team (BIT) e con il Deliberative Democracy Lab .

Al forum sono attese circa 6.000 persone provenienti da 32 paesi . Meta infatti vuole consentire al maggior numero di persone di avere voce in capitolo nello sviluppo delle sue app e tecnologie. Il Forum avrà anche una parte online, ospita sulla piattaforma di deliberazione di Stanford.

L’obiettivo del Community Forum

Per questo primo Forum, Meta ha deciso di concentrarsi sulla politica e sullo sviluppo del prodotto per esperienze virtuali Horizon Worlds.

Tutti coloro che prenderanno parte al Forum potranno discutere tra loro e quindi porre domande agli esperti. Si potranno confrontare su argomenti sicuramente scottanti, come la sicurezza, la privacy e la tutela dei dati personali. Potranno formulare delle raccomandazioni, ma Meta ci tiene a sottolineare che non saranno vincolanti.

Prima di queste discussioni, i partecipanti avranno la possibilità di rivedere una serie materiali sviluppati in collaborazione con lo Stanford Democracy Lab e il BIT sulle esperienze sociali nel mondo virtuale. Inoltre potranno accedere a documenti di sicuro interesse relativi all’oggetto della discussione, come il Codice di condotta nelle esperienze virtuali che viene applicato in Horizon Worlds.

I materiali che si potranno consultare, spiega Meta, sono del tutto neutrali, in quanto sono redatti e poi controllati prima della divulgazione da un gruppo esterno di consulenti esperti in moderazione dei contenuti, realtà virtuale e libertà di espressione.

Dopo aver ricevuto tutte i vari consigli dai partecipanti al Forum relativi all’utilizzo di Horizon Worlds, Meta pubblicherà un documento contente i risultati ottenuti e, soprattutto le azioni che intende intraprendere in relazione a quanto emerso durante il Forum. Sarà compito del Il BIT e il Deliberative Democracy Lab di Stanford pubblicare anche una guida che valuterà come procede il processo di miglioramento secondo le linee guida emerse dal Community Forum.