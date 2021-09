Come scegliere il migliore microfono per podcast

Il podcast è oggi un format di grande successo, un tipo di contenuto audio in streaming nato negli Stati Uniti e oggi in grande auge anche in Italia, con tantissime trasmissioni digitali proposte da professionisti e amatori. Ovviamente serve un microfono per podcast di qualità per registrare un contenuto valido, uno strumento indispensabile per creare un risorsa audio ascoltabile nella modalità on-demand attraverso piattaforme specializzate. Vediamo quali aspetti valutare nella scelta e quali sono i migliori microfoni per podcast da acquistare.

Quale microfono per podcast comprare?

Un microfono per registrare podcast deve essere scelto con attenzione, acquistando un dispositivo con il quale catturare il suono in modo definito, valorizzare la voce ed eliminare i rumori ambientali indesiderati. I modelli più economici sono i microfoni dinamici, strumenti meno sensibili ma in grado di rimuovere meglio i rumori esterni, per questo motivo sono indicati per le registrazioni di gruppo e l’utilizzo in ambienti non insonorizzati. I microfoni a condensatore invece sono più sensibili, perciò sono perfetti per registrazioni in studio in luoghi ben insonorizzati e silenziosi.

Un aspetto importante riguarda lo schema polare del microfono per podcast, con la possibilità di scegliere tra modelli unidirezionali o cardioide per registrare appena una singola voce, dispositivi bidirezionali per interviste doppie e dialoghi, oppure microfoni omnidirezionali per le registrazioni di gruppo. Inoltre è necessario analizzare il tipo di connessione, con device USB collegabili con il PC oppure microfoni con connessione XLR da connettere con schede audio e sistemi di amplificazione.

Ovviamente sono importanti anche gli accessori giusti, dal filtro anti-pop per non registrare rumori sgradevoli come il suono della respirazione migliorando la qualità del podcast, fino ai supporti come i treppiede e alle strutture che aiutano a ridurre le vibrazioni. Allo stesso modo bisogna valutare la robustezza del microfono, la sensibilità, la risposta in frequenza e l’impedenza, per comprare un dispositivo di qualità con una resa acustica adeguata. Infine non bisogna tralasciare la maneggevolezza, il design e la compatibilità del microfono con il resto della strumentazione.

I migliori microfoni per podcast

Dopo aver visto come scegliere il dispositivo giusto scopriamo qual è il miglior microfono per podcast, con una selezione dei modelli più interessanti per ogni fascia di prezzo, dai prodotti entry level più economici ai dispositivi professionali per podcaster esperti.

OTHA 65S

Un ottimo microfono per podcast economico è il modello OTHA 65S, dotato di connettività USB per collegarlo anche al PC con schema polare unidirezionale e sistema plug&play. Questo microfono a condensatore entry level è adatto al podcast, al voiceover, allo streaming gaming su Twitch e alla registrazione di video per YouTube, pesa appena 230 grammi ed è compatibile con Windows e macOS. Il dispositivo è in grado di eliminare il rumore esterno grazie a un sistema ottimizzato, basta premere l’apposito pulsante per 3 secondi e ottenere un audio perfetto senza interferenze, con frequenza di campionamento a 24 bit e 192 kHz.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore

Connettore USB 2.0

Chipset 192 kHz / 24 bit

Riduzione del rumore ambientale

Risposta in frequenza 20 Hz / 20 kHz

Schema polare unidirezionale

Fifine Technologies

Il modello proposto da Fifine Technologies è un microfono per registrare podcast con un ottimo rapporto qualità-prezzo, un dispositivo USB collegabile con il PC e compatibile con sistemi operativi Windows e macOS. Il device è un microfono a condensatore con schema polare omnidirezionale, ideale per registrazioni di gruppo, dotato di sistema plug&play e una risposta in frequenza da 50 Hz fino a 15 kHz. Dispone di un ingresso audio jack per le cuffie, una struttura per appoggiarlo sulla scrivania e un cavo USB di 2 metri, con rotellina dedicata per la regolazione del volume.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore

Connettore USB

Jack audio per cuffie da 3,5 mm

Supporto da scrivania

Risposta in frequenza 50 Hz / 15 kHz

Schema polare omnidirezionale

Rode Procaster

Considerato da molti professionisti il miglior microfono per podcast, il Rode Procaster è un dispositivo di qualità progettato appositamente per la registrazione di contenuti audio in modo ottimale. Si tratta di un microfono dinamico con schema polare unidirezionale, dotato di connettore XLR e una struttura robusta in metallo, con un’uscita equilibrata in grado di garantire una bassa impedenza e un design curato nei minimi dettagli. Per quanto riguarda le prestazioni propone una sensibilità di 56 dB, una riposta in frequenza da 75 Hz a 18 kHz e un’impedenza di 320 Ohm.

Caratteristiche principali

Microfono dinamico

Connettore XLR a 3 Pin

Impedenza 320 Ohm

Sensibilità 56 dB

Risposta in frequenza 75 Hz / 18 kHz

Schema polare unidirezionale

Elgato Wave 3

Il modello Elgato Wave 3 è un microfono professionale per podcasting e streaming, un dispositivo a condensatore di qualità con connettività USB e schema polare unidirezionale. Questo microfono per PC è compatibile con Windows e macOS, ha una risposta in frequenza da 70 Hz fino a 20 kHz, un sistema converter per trasformare il segnale analogico in digitale a 24 bit e 96 kHz, con tecnologia Clipguard per ridurre le distorsioni. Attraverso l’app Wave Link è possibile gestire una serie di funzionalità, controllando fino a 7 sorgenti audio e realizzando mix autonomi in maniera digitale.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore

Connettore USB

Griglia in acciaio

Protezione antirumore

Risposta in frequenza 70 Hz / 20 kHz

Schema polare unidirezionale

Rode Microphones NT1A

Un microfono per podcast professionale è il Node Microphones NT1A, un modello studiato per realizzare contenuti audio in streaming di altissima qualità e ottenere un suono perfetto negli studi insonorizzati. Questo microfono a condensatore è alimentato a batteria, propone una sensibilità audio di 137 dB e uno schema polare unidirezionale, con un peso di appena 326 grammi e un supporto integrato antivibrazioni. Il dispositivo presenta una struttura robusta con rivestimento in nickel satinato, è dotato del connettore XLR e richiede dunque l’alimentazione Phantom 48V, inoltre viene venduto con diversi accessori tra cui il cavo XLR da 6 metri, il filtro anti-pop SM6 e il supporto elastico.

Caratteristiche principali

Microfono a condensatore

Connettore XLR

Sensibilità 137 dB

Ricca dotazione di serie

Risposta in frequenza 20 Hz / 20 kHz

Schema polare unidirezionale