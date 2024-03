Microsoft prepara una Xbox portatile

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Dorota Szymczyk / Shutterstock

Grandi novità per i fan di Xbox: durante il podcast Xbox Two, il giornalista Jez Corden ha affermato che Microsoft sta lavorando a una versione portatile della sua console.

Da quanto dichiarato, l’azienda di Redmond sarebbe impegnata su alcuni nuovi prototipi per le sue future console; tuttavia è bene sottolineare il termine “prototipi” che non sta a significare l’arrivo ufficiale di questi prodotti sul mercato, ma indica essenzialmente che gli sviluppatori stanno testando dei device del genere che, però, potrebbero anche non vedere mai la luce. Tuttavia, il fatto che si stia lavorando a più prototipi e non ad uno solo, lascia intendere che l’interesse nel creare un prodotto del genere c’è tutto: è solo questione di capire se ha un senso economico, oppure no.

Cosa sappiamo dell’Xbox portatile

Stando a quanto detto da Corden, le intenzioni del colosso della tecnologia sarebbero quelle di realizzare un device portatile con il software Xbox nativo, quindi una vera e propria console portatile e non un sistema per il cloud gaming (come la Logitech G Cloud, per intenderci).

Al momento non sono ancora disponibili maggiori informazioni al riguardo ma, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, nelle intenzioni di Microsoft potrebbe esserci un dispositivo portatile ma che può essere anche collegato al monitor, sul modello del Nintendo Switch.

A questo bisogna aggiungere che all’inizio di quest’anno, Phil Spencer, AD di Microsoft Gaming e uno dei principali referenti di Xbox, aveva anticipato che la console di prossima generazione sarebbe stata “unica e potente“, una descrizione che, seppur molto vaga, calza a pennello con quanto anticipato da Jez Corden.

Infine sempre nel podcast Xbox Two, Sarah Bond, la presidente di Xbox, ha parlato per sommi capi dei progetti futuri dell’azienda di Redmond, anticipando molte novità in campo hardware, sviluppate per offrire ai gamer e ai creator un “balzo tecnico” davvero importante.

Il ritorno delle console portatili

Quanto anticipato da Jex Corden non sorprende più di tanto, visto il proliferare negli ultimi anni di tecnologie simili che stanno riportando in voga il gaming mobile. Pensiamo ad esempio a Steam Deck (in foto), ROG Ally, Lenovo Legion GO e la più recente PlayStation Portal (che in realtà non sarebbe una vera e propria console ma solo un display portatile).

Merita, naturalmente, una menzione a parte la già citata Nintendo Switch, il prodotto che forse più di tutti ha spianato la strada a sistemi per il ritorno di questi sistemi per l’intrattenimento e che ha confermato l’azienda giapponese come il vero leader indiscusso delle console portatili, una posizione già più che evidente dopo l’uscita dal primo Game Boy nel lontano 1989.

A fronte di un successo del genere, con numeri in fortissima crescita, è chiaro che anche Microsoft sia interessata a portare i suoi servizi in questo settore, dando ai suoi affezionatissimi gamer la possibilità di giocare ai propri giochi preferiti ovunque essi vogliamo.

Oltretutto, secondo gli addetti ai lavori, lavorare su un sistema per l’intrattenimento portatile è anche un modo di rinnovare il settore delle console, sviluppando hardware innovativi che potrebbero dare una bella scossa a tutto l’indottoe.