Che cos'è ROG Ally e cosa può fare

ROG Ally è una console di gioco portatile, ed è appena stata presentata anche in Italia da Asus, con il brand ROG (Republic of Gamers) dedicato ai giocatori. Solitamente nella linea ROG troviamo smartphone top di gamma e laptop, ma anche auricolari e altri accessori, destinati proprio ai gamer.

Questa volta, invece arriva una console con un display molto ampio e che per dimensioni somiglia ad un tablet, ma è un po’ più pesante. Per ora arriva in Italia la versione con processore AMD Ryzen Z1 Extreme. E’ attesa però anche una versione con processore AMD Ryzen Z1, meno memorie e quindi più economica. In entrambi i casi, però, si tratta di una sorta di mini PC a batteria, tanto che il sistema operativo è Microsoft Windows 11.

Asus ROG Ally: caratteristiche tecniche

Asus ROG Ally è una consolle dal design ergonomico, dunque ha lateralmente delle prese comode, pulsanti abbastanza grandi e comodi. Pesa 608 grammi per 28 cm di lunghezza, 11 cm di larghezza e ha uno spessore massimo di 3,24 cm.

Il processore a bordo della console Asus ROG Ally è AMD Ryzen Z1 Extreme abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di storage, espandibile con scheda microSD. Il raffreddamento è migliorato da una doppia ventola che costituisce quel che Asus definisce sistema "Zero Gravity".

Il display è di tipo LCD con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel), misura 7 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e picco di luminosità di 500 nit, quindi la console può essere usata anche in pieno giorno e lo schermo si vede ancora bene. Il lettore per le impronte digitali è integrato nel tasto di accensione e il pannello è protetto da vetro Gorilla Glass Victus.

I pulsanti di controllo sono fisici, hanno una forma a cupola piatta, sono tutti personalizzabili in base alle esigenze dell’utente, mentre i sensori a effetto Hall sono in grado di rilevare con precisione anche il più piccolo movimento. Sul retro di Ally sono stati collocati due comandi aggiuntivi che possono essere usati sia come pulsanti di gioco sia come modulatori per sbloccare ulteriori opzioni. In tal modo, è possibile migliorare la qualità dei comandi e accedere a più funzionalità in modo facile e veloce.

Il comparto audio conta su due speaker compatibili con Dolby Atmos e certificati Hi-Res e grazie al jack da 3,5 mm è possibile usare anche le cuffie con filo. Sul fronte connessioni, troviamo sia il WiFi 6e sia il Bluetooth 5.2 mentre la batteria è da 40 Wh con ricarica cablata da 65W.

Il sistema operativo è Windows 11, sul quale gira una interfaccia dedicata, Armour Crate SE, dalla quale è possibile accedere ai giochi e alle impostazioni di sistema.

Asus ROG Ally è compatibile con i giochi di Steam, Xbox, Game Pass, Epic, GOG e tante altre librerie.

Asus ROG Ally: disponibilità e prezzo

La console Asus ROG Ally sarà disponibile all’acquisto dal 15 giugno al prezzo di 799 euro.