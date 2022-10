Microsoft Surface Studio 2+ ufficiale: caratteristiche e prezzo

Progettato per la produttività, il nuovo PC all-in-one di Microsoft ha un design elegante e caratteristiche che lo pongono nella fascia alta della categoria. Ufficializzato poche ore fa, il Microsoft Surface Studio 2+ arriva con bel pannello touchscreen (con supporto al pennino), un processore targato Intel e il noto meccanismo per piegare lo schermo fino quasi alla posizione orizzontale, a mo’ di tablet gigante. Ovviamente, il prezzo di questo dispositivo è molto alto.

Microsoft Surface Studio 2+: caratteristiche tecniche

Il nuovo PC all-in-one di Microsoft ha un display Pixel Sense da 28 pollici, con proporzione di 3:2 e risoluzione di 4.500×3.000 (192 ppi). Lo schermo è touchscreen e possiamo usarlo anche con Surface Pen, che può essere ancorata al PC.

Grazie alla tencologia Zero Gravity Hinge, che permette di abbassare e alzare lo schermo, l’ìnterazione con questo computer è completamente diversa dal normale: può essere usato facilmente stando in piedi e toccando lo schermo con il dito o la penna.

Il risultato è un ottimo strumento per la produttività degli artisti digitali, anche grazie ad un hardware molto potente: il processore del Microsoft Surface Studio 2+ è l’Intel Core i7-11370H di undicesima generazione, con 32 GB di memora DDR4 e 1 TB di disco SSD, mente la GPU è la NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6 dedicata.

Il comparto multimediale vede la presenza di una webcam Full HD (con Windows Hello), due speaker Studio far-field e compatibilità con Dolby Atmos.

Completa la dotazione di porte e connessioni disponibili su Microsoft Surface Studio 2+: 3 USB-C di tipo USB4/Thunderbolt 4 con uscita per display esterni (fino a 3) in 4K UHD a 60 Hz, 2 porte USB-A 3.1, jack per cuffie da 3,5mm, 1 porta Gigabit Ethernet, connessioni WiFi 6 e Bluetooth 5.1.

Affinché possa essere usato anche negli studi e in luoghi pubblici, Microsoft Surface Studio 2+ è dotato di robusti sistemi di sicurezza: TPM 2.0, BitLocker, riconoscimento facciale attraverso Windows Hello, Windows 11 Secured-core PC. Microsoft Surface Studio 2+ è dotato di sistema operativo Windows 11 Pro.

Infine, le dimensioni e il peso: la base del PC all-in-one di Microsoft misura 250x220x31,45 mm, mentre il display misura 637,35×12,5×438,9 mm e pesa 9,56 kg.

Microsoft Surface Studio 2+: prezzo e disponibilità

Il nuovo computer di Microsoft sarà disponibile in Italia a partire dall’1 novembre. Il prezzo di listino del Surface Studio 2+, dato che si tratta di un prodotto di micchia e di fascia premium, è molto alto: ben 5.389 euro.