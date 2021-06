Quale hard disk esterno acquistare

Capire quale hard disk esterno comprare non è semplice, infatti esistono tantissimi modelli sul mercato tra cui scegliere, con soluzioni dedicate per PC Windows o Mac, computer desktop o notebook. Lo stesso vale per la tecnologia integrata, l’interfaccia hardware e la capacità di archiviazione, oltre ovviamente al prezzo con prodotti economici low price e accessori top di gamma. Ecco quali sono le caratteristiche da valutare nella scelta, con una selezione dei migliori hard disk esterni per archiviare foto, video e documenti in modo sicuro ed efficiente.

Come scegliere un buon hard disk esterno

Per scegliere l’hard disk esterno migliore è necessario valutare alcuni aspetti. Innanzitutto bisogna definire la capacità del dispositivo, per avere spazio a sufficienza nell’archiviazione dei file dal PC. Nella maggior parte dei casi è possibile optare per un hard disk esterno da 1 TB, un modello pratico e compatto in grado di immagazzinare foto e documenti senza problemi. Altrimenti è possibile preferire un accessorio da 4-6 TB, un hardware più costoso e ingombrante ideale per chi deve archiviare tante foto e video in alta definizione, fino ad arrivare a 14-18 TB per youtuber e montatori video.

Ovviamente, le dimensioni sono importanti per la maneggevolezza, perciò per chi deve usare spesso l’hard disk esterno e portarlo sempre dietro è consigliabile scegliere apparecchi da 2,5 pollici, mentre per una postazione fissa e un utilizzo sporadico va bene anche un modello più economico da 3,5 pollici. Una caratteristica da analizzare con attenzione è la connettività, infatti dallo standard USB dipende anche la velocità di trasferimento dati, considerando che i prodotti meno evoluti offrono lo USB 2.0 mentre quelli più moderni ed evoluti lo USB 3.0, fino ai top buy omologati con lo USB 3.1.

Non bisogna sottovalutare anche i connettori, in base ai dispositivi elettronici con i quali usare l’hard disk esterno. L’opzione classica è l’USB Type-A, ovvero l’attacco standard e più comune, oppure lo USB Type-C da utilizzare con PC compatibili o tramite un apposito adattatore. Se invece vuoi comprare il migliore hard disk esterno per Mac devi scegliere un accessorio con tecnologia Thunderbolt, da collegare attraverso porte USB Type-C o DisplayPort. Infine è opportuno verificare altri aspetti come la memoria cache, il peso, il design, i software integrati e la qualità dei materiali, oltre alla garanzia del fabbricante e alla certificazione del prodotto.

Quale hard disk esterno comprare

In commercio si possono trovare tantissimi dispositivi di archiviazione dati differenti, con soluzioni specifiche per PC Windows e Mac. Ecco quali sono alcuni dei migliori hard disk esterni da comprare, con prodotti per ogni fascia di prezzo, dal più economico al più esclusivo.

Hard disk esterno portatile WD 1 TB

Un ottimo hard disk esterno economico è il modello portatile proposto da WD, un accessorio con capacità di archiviazione di 1 TB, standard USB 3.0 e un design moderno ed elegante. L’hardware è compatto con un fattore di forma di 2,5 pollici, è abbastanza leggero con un peso di 130 grammi e viene offerto con il software WD per il backup dei file in prova gratuita. L’interfaccia è compatibile anche con USB 2.0, vanta una velocità di rotazione del disco rigido di 5400 RPM ed è ideale per backup e storage di base.

Caratteristiche principali

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0);

attore di forma 2,5 pollici;

Velocità di rotazione 5400 RPM;

Capacità di archiviazione 1 TB.

Toshiba Canvio Basics 2 TB

Uno dei migliori hard disk esterni per un utilizzo convenzionale è il Toshiba Canvio Basics, disponibile in questa versione bilanciata da 2 TB di capacità di archiviazione. Si tratta di un modello portatile e leggero, con un peso di 149 grammi, dimensioni contenute e interfaccia USB 3.0, indicato per i PC portatili Windows e la console PS4. Non ha bisogno d’installazione grazie alla configurazione plug&play, è compatibile con le porte USB 2.0 ed è consigliato per salvare file musicali, foto e documenti.

Caratteristiche principali

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0);

Fattore di forma 2,5 pollici;

Velocità di lettura 540 Megabyte al secondo;

Capacità di archiviazione 2 TB.

Seagate Game Drive 4 TB

Un hard disk esterno per PS4 e PS5 molto apprezzato è il Seagate Game Drive, disponibile in questa versione con capacità di archiviazione di 4 TB. Il disco rigido vanta un design innovativo e suggestivo, perfetto per la postazione da gaming, ha dimensioni contenute per ridurre l’ingombro e un peso di 240 grammi per portarlo con sé nei viaggi senza difficoltà. Propone una velocità di lettura di 540 Megabyte al secondo, l’interfaccia USB 3.0 e consente di salvare fino a 100 titoli per la console di gioco di Sony.

Caratteristiche principali

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0);

Fattore di forma 2,5 pollici;

Velocità di lettura 140 Megabyte al secondo;

Capacità di archiviazione 4 TB.

Seagate Expansion 5 TB

Per chi ha bisogno di maggiore spazio di archiviazione l’hard disk esterno migliore da acquistare è il Seagate Expansion da 5 TB, un modello caratterizzato da un eccellente rapporto qualità-prezzo. Questo device è compatibile con PC Windows e Mac, presenta un’interfaccia USB 3.0 e viene proposto con una garanzia di 1 anno. L’installazione è automatica tramite tecnologia plug&play, il design è compatto con fattore di forma di 2,5 pollici, è compatibile anche con USB 2.0 ed è incluso anche il software Seagate Dashboard per la gestione del backup, anche in modalità automatica.

Caratteristiche principali

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0);

Fattore di forma 2,5 pollici;

Compatibile con pc Windows e Mac

Capacità di archiviazione 5 TB.

LaCie Rugged 2 TB

Se stai cercando il miglior hard disk esterno per Mac un modello da considerare è senza dubbio il LaCie Rugged, un disco rigido con capacità di archiviazione da 2 TB collegabile con i PC Apple tramite il cavo USB Type-C, ad ogni modo è disponibile anche un adattatore USB 3.0 standard. L’unità è resistente a urti e cadute per la massima protezione dei dati sensibili, con un case studiato per tutelare l’hard disk contro polvere, acqua e schiacciamento. Inoltre, viene proposto anche un servizio per il recupero dei dati in caso di problemi.

Caratteristiche principali

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0);

Connettore USB Type-C;

Unità shuttle resistente alle cadute;

Compatibile con Mac e pc Windows;

capacità di archiviazione 2 TB.