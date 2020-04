Molti appassionati di illustrazione, pittura o fumetto nell’era della tecnologia hanno pensato almeno una volta di applicare la loro voglia di esprimersi ai supporti digitali oggigiorno disponibili. Sono davvero moltissime le app per disegnare oggi a disposizione di chi desidera cimentarsi in queste arti, che permettono di esplorare nuove e diverse sfumature della propria creatività o che aiutano a muovere i primi passi nel percorso e imparare a disegnare in maniera impeccabile. Scopriamo insieme le migliori app dedicate a matita e pennelli per fare diventare digitale la vostra passione: a pagamento o gratuite, pensate per smartphone o tablet, la scelta è davvero infinita.

App per per imparare a disegnare

In moltissimi vorrebbero avvicinarsi al mondo del disegno, ma non sanno da che parte iniziare e non hanno le giuste nozioni per farlo. Il web viene in soccorso offrendo app per imparare a disegnare come How to Draw – Easy Lessons, fornita dall’azienda ArtelPlus.

L’applicazione permette anche ai novelli disegnatori di sperimentare circa 70 tipologie di disegno diverse, e di imparare passo dopo passo a dipingere animali, figure umane, e molto altro. Essendo questa applicazione per disegnare gratuita, rappresenta un ottimo incentivo per cimentarsi per la prima volta nelle arti figurative.

Applicazioni gratuite per disegnare

Per dilettarsi con il disegno digitale sono poi molte le applicazioni da scaricare che permettono di dipingere con differenti tecniche semplicemente utilizzando il proprio dito oppure un pennino come pennello e gli schermi di tablet e smartphone come una moderna tela. Molte di esse sono gratuite e sono applicazioni per disegnare scaricabili sia su sistemi Android, che su iPad e iPhone: nonostante la gratuità, sono dotate di moltissime potenzialità e fornite di una gamma davvero ampia di strumenti per il disegno.

Tra le migliori app per disegnare gratuite, una delle più amate è Bamboo Paper, di casa Wacom, l’azienda produttrice delle celebri tavolette grafiche. L’applicazione è intuitiva e facile da usare e permette di dare vita a schizzi e disegni di ogni genere, con un’offerta di tratti, pennarelli, penne virtuali e tipologie di carta molto vasta.

L’app Paper invece, disponibile solo per iOS, è anch’essa gratuita ma dispone di una versione a pagamento più completa. All’interno della suite ci si può divertire con diversi tipi di matite, pennelli per dipingere ad acquerello, evidenziatori e infinite altre modalità di pittura, il cui limite è solamente la creatività. Imparare a disegnare con queste app è davvero molto semplice ed una volta iniziato a dare sfogo alla fantasia è difficile smettere.

App per il disegno professionale

Esistono applicazioni di disegno davvero inclusive di ogni strumento desiderabile dai professionisti della pittura, digitale e non. Tra le soluzioni per il disegno professionale c’è Infinite Painter, un’app perfetta per disegnare su smartphone e tablet, con una versione free ed una a pagamento. Con l’ausilio di livelli, filtri e strumenti di pittura e disegno dei più raffinati permette di creare vere e proprie opere d’arte.

Facile da usare ma di alto livello, è ideale come app per disegnare su iPad o tablets Android, per sfruttare l’ampiezza dei loro schermi, ma è ottima anche per dipingere su smartphone. I pennelli di tipo avanzato, l’opzione per creare disegni 3D e la compatibilità con Adobe Photoshop ne fanno un’applicazione per veri esperti, ma la sua semplicità di utilizzo ne fa un tool eccellente anche per chi vuole imparare a disegnare partendo già con una piattaforma di qualità.

Un’altra app davvero professionale per disegnare in digitale è SketchBook Pro, disponibile gratis sia su Android che su iOS. Realizzata da Autodesk, mette a disposizione degli utenti più esperti pennelli di ogni genere, aerografi, layers e livelli, pennarelli, matite con ogni tipologia di tratto desiderato e un’infinita scelta di accessori. E’ possibile con essa importare ed esportare file Photoshop e dedicarsi anima e corpo alla creazione di pezzi d’arte di qualità. Ottime alternative sono app quali Clover Paint oppure ArtFlow, veri paradisi per i moderni artisti digitali.

App di disegno per bambini

Per il mondo dell’infanzia i creatori di app hanno pensato a versioni molto semplificate delle complesse suite di pittura finora elencate. Tra le opzioni adatte ai più piccoli più apprezzate c’è Draw Something, il noto gioco nel quale bisogna disegnare oggetti e parole per farle indovinare, un modo perfetto per stimolare la creatività e la capacità di tradurre in schizzi e disegni la realtà. Anche Oh! The magic drawing app è molto amata dai piccoli artisti, ideale per progetti di avvicinamento all’universo del disegno digitale.

Strumenti per il disegno tecnico

Per chi ricerca invece applicazioni che supportino la grafica vettoriale, Infinite Design è un’app vettoriale professionale dedicata all’universo Android. Al suo interno, strumenti di simmetria, modalità infinita ed effetti speciali per dare vita a realtà anche decisamente complicate.

Per chi infine si vuole dedicare all’apprendimento ed alla pratica del disegno tecnico può dare un’occhiata a software come LibreCAD, un programma con licenza gratuita utilizzabile su computer dotati di Windows, MacOS o Linux: utilizzabile per disegnare parti meccaniche, per disegni di ingegneria architettonica 2D e per la progettazione di interni ed altri progetti creativi. L’universo degli strumenti e delle app per disegnare è veramente infinito. Unica regola? Liberare la fantasia.