Le app VR, quelle che attraverso un visore 3D consentono di immergersi nella realtà virtuale, sono così tante che capire quale di queste possa offrire la migliore esperienza è diventato davvero difficile. La diffusione dei visori VR ha fatto sviluppare un mercato molto consistente di applicazioni: si tratta spesso di app per la realtà virtuale molto valide, ma capita spesso di imbattersi in app, magari a pagamento, che non meritano nemmeno di essere provate.

In questo articolo abbiamo selezionato per te le migliori app VR, da utilizzare su dispositivi Android e iOS, che permettono di calarti a pieno nel mondo della realtà virtuale e farti interagire con simulazioni sorprendenti.

App per la realtà virtuale: le 5 più interessanti

Per vivere appieno l’esperienza in virtual reality non è necessario spendere molti soldi: basta comprare un visore 3D, anche economico, e scaricare le giuste applicazioni per “teletrasportarsi” praticamente ovunque: in foreste sperdute, in musei di tutto il mondo, sul palco di concerti famosi ed in luoghi impensabili. Queste, in particolare, sono le app VR gratuite che non devi farti mancare se sei alla tua prima esperienza virtuale.

Google Cardboard

Nata per l’utilizzo con il visore di cartone economico di Google, questa app VR ti permette di visitare virtualmente meravigliosi paesaggi ed ambienti. Tra le demo incluse puoi trovare le seguenti:

Earth . Decidi il luogo che vorresti visitare con la famosa applicazione che genera immagini virtuali della terra grazie alle immagini satellitari;

. Decidi il luogo che vorresti visitare con la famosa applicazione che genera immagini virtuali della terra grazie alle immagini satellitari; Visita guidata . Una guida turistica ti porterà alla scoperta, ad esempio, della meravigliosa reggia di Versailles;

. Una guida turistica ti porterà alla scoperta, ad esempio, della meravigliosa reggia di Versailles; Viaggio in Artide. Questa demo meravigliosa ti permette di rilassarti sotto un sotto cielo illuminato dall’aurora boreale, di volare con uno stormo di sterne artiche e di coltivare un campo di fiori.

L’applicazione può essere scaricata negli store di Android e iOS. Una volta effettuato il download, avvia l’app premendo sul bottone Apri e, nella schermata che ti appare, premi sul simbolo della freccia bianca su sfondo arancione per dare avvio alla configurazione iniziale. Terminata la procedura guidata, non ti resta che selezionare una delle opzioni che visualizzi a schermo, così da iniziare il viaggio virtuale.

Within VR

Piuttosto che applicazione sarebbe più giusto definire Within VR come piattaforma per la realtà virtuale. Essa, infatti, riunisce in un luogo tutti i migliori contenuti in realtà virtuale presenti sul mercato. Ecco quali esperienze e video potresti scegliere:

Look But With Love . Si tratta di un viaggio in terra pakistana, immersi dalla musica e poesia del Sindh;

. Si tratta di un viaggio in terra pakistana, immersi dalla musica e poesia del Sindh; Dolphin Man . Questa esperienza ti permette di scoprire ambienti sottomarini stupendi, che non tutti conoscono;

. Questa esperienza ti permette di scoprire ambienti sottomarini stupendi, che non tutti conoscono; Asteroids. In 11 minuti di animazione immersiva, vivrai appieno una storia ricca di emozioni, humor e empatia che si svolge durante una missione spaziale.

Dopo aver scaricato questa app sul tuo device, avviala e attendi il caricamento dei contenuti: esso è contrassegnato dal simbolo di un anello grigio che si colora di verde. Una volta che il caricamento è stato completato, scorri la schermata e fai tap su uno dei contenuti per vederne l’anteprima. Nella schermata successiva, fai tap sulla voce Download o Stream per visualizzarlo.

VR Roller Coaster

Hai paura delle altezze e le montagne russe sono l’ultimo posto al mondo su cui vorresti salire? Grazie a questa applicazione, puoi superare la tua fobia più grande. Questa applicazione VR gratuita per dispositivi Android e iOS ti farà immergere in un’esperienza immersiva dove avvertirai la sensazione di essere davvero sulle montagne russe.

VR Roller Coaster è ambientata in una città generata casualmente: ogni volta che apri l’applicazione, troverai un luogo differente. Le montagne russe faranno tutto ciò che ti aspetti, ma le salite e le discese potrebbero essere ancora più ripide di quelle reali! Non mancheranno nemmeno le urla, tipiche di chi sale su questa giostra vertiginosa.

Virtual Reality Moon

Dato che sarà praticamente impossibile per tutti noi (almeno negli anni più prossimi) andare fisicamente sulla luna, potresti andarci virtualmente con Virtual Reality Moon. Una volta indossato il visore VR ed avviata l’applicazione gratuita, ti troverai direttamente sulla superficie lunare. Se sei in possesso di un gamepad o di un visualizzatore che abbia un pulsante di azioni, potrai tranquillamente camminare sulla luna ed esplorare i suoi spazi più reconditi.

InCell VR

Questa app VR è perfetta per adulti e soprattutto bambini che vogliono scoprire tutto ciò che riguarda il corpo umano. InCell VR ti mette nei panni di un medico professionista che lavora con i robot, in modo tale scoprire l’origine dell’infezione virale. Verrai quindi rimpicciolito fino a un livello microscopico, ed entrerai nel sistema nervoso del paziente. Il tuo obiettivo principale sarà combattere contro l’infezione, somministrando un vaccino direttamente al nucleo.