I 9 migliori gadget di tecnologia per i viaggi dell'estate

Per celebrare la stagione estiva, abbiamo raccolto per voi una selezione della migliore tecnologia per le vacanze, che in alcuni casi potrebbe essere molto utile anche per chi resta in città. Dagli speaker bluetooth ai droni sottomarini, passando per i climatizzatori portatili abbiamo cercato i gadget elettronici (e non) che rappresentano le migliori soluzioni high tech.

Il climatizzatore portatile

Per dare subito un tocco di originalità alla nostra selezione, abbiamo scelto un condizionatore portatile, anzi due. Il primo è realizzato da Sony, viene venduto insieme ad una sorta di canottiera, che contiene una tasca dove va posizionato il climatizzatore personale, perché svolga correttamente la sua funzione di raffreddamento.

Un secondo modello, più piccolo e meno costoso, è realizzato da produttore meno famoso, di cui abbiamo scoperto l’esistenza con la presentazione di questo prodotto. Il secondo climatizzatore indossabile è più “basico” ma si usa in modo più semplice e anche senza vestiti: è sufficiente portarlo al collo, come una collana, per godere dei suoi benefici.

Entrambi i prodotti funzionano sia con il caldo che con il freddo e possono generare un’escursione termica verso l’alto o verso il basso di ben 10° semplicemente premendo un pulsante.

Fonte foto: Sony

Il proiettore tascabile a batteria

Quante volte vi siete trovati in un albergo con un televisore grande come un francobollo, magari solo con i canali della televisione tradizionale, orfani delle vostre serie TV preferite?

Fortunatamente esistono delle soluzioni molto interessanti, con costi tutto sommato appetibili, per avere con sé proiettori a batteria, in grado di funzionare diverse ore e di attingere dal catalogo infinito dei diversi servizi di streaming video.

Noi, in particolare, vi suggeriamo Anker Nebula, perché offre un rapporto tra prezzo e qualità davvero molto interessante, ma i prodotti in circolazione di questo tipo sono addirittura centinaia.

Gli speaker wireless e bluetooth

C’era una volta lo speaker Bluetooth, oggi per essere veramente aggiornati bisogna utilizzare invece altoparlanti connessi, in grado di fornire servizi legati agli assistenti virtuali, ma anche di suonare la musica che arriva direttamente dalle tante piattaforme di streaming audio.

Quando ci si trova in vacanza, esiste anche il problema della resistenza all’acqua e alla polvere, perché basta un attimo di distrazione per rovinare la festa con una secchiata d’acqua e buttata in direzione dell’altoparlante che rallegra le nostre giornate.

Abbiamo trovato una soluzione anche per questo scopo, grazie a due diverse soluzioni, una che funziona anche con il Wi-Fi, è di Sonos, l’altra che è addirittura in grado di galleggiare ed è proposta da JBL.

Lo scooter sottomarino

In tutta onestà, fino ad ora abbiamo scherzato: se non possiamo contare su un fisico statuario, ma vogliamo comunque farci notare in spiaggia, e abbiamo dei gadget dal successo assicurato, come lo scooter sottomarino, un prodotto che da noi esiste da qualche anno ma non è mai davvero riscosso un grande successo.

Esistono tantissimi modelli, con una grandissima escursione di prezzo, noi oggi vi segnaliamo quello che ci pare essere abbastanza equilibrato tra costo e prestazioni, volendo si può gestire anche con il proprio smartphone, rendendo il tutto ancora più divertente.

Il drone subacqueo

Forse è giunto il momento di alzare ulteriormente l’asticella, con un dispositivo che lascerà davvero tutti a bocca aperta, perché il drone subacqueo che vi presentiamo e rappresenta davvero un gadget unico che vi permetterà di esplorare i fondali marini e catturare immagini e video di altissima qualità in modo semplice e sicuro.

Però, dovendo rendere più alto il livello del gioco, purtroppo cresce anche il prezzo, perché l’oggetto che vi segnaliamo viene venduto a quasi 3000 €.

Forse vale la pena iscriversi in palestra e fare di tutto per tornare a giocarsela sul fisico statuario!

La maglietta gonfiabile

Se per la vostra estate avete pensato di cercare qualche gadget tecnologico divertente, senza però rovinare il vostro conto corrente, abbiamo una proposta molto interessante, particolarmente utile, con un costo più abbordabile.

Qui c’è tanta tecnologia, tanta ricerca, ma non viene usata elettronica: vi presentiamo una maglietta gonfiabile, che funziona come schermo solare per evitare di abbrustolirsi, soprattutto nei primi giorni di vacanza, ma è anche dotata di una pratica pompetta che permette di gonfiarla e trasformarla in un salvagente, utilissimo quando si usano il windsurf, ma anche per gli appassionati del prossimo oggetto che abbiamo pescato per la vostra estate tecnologica.

In questo caso il costo di questo particolare prodotto è di circa 89 €.

Il SUP elettrico

Lo Stand Up Paddle, per molti il SUP, da qualche anno è diventato uno degli oggetti più di moda sulle spiagge di tutto il mondo, si utilizza con una pagaia rimanendo in piedi sulla tavola che si gonfia utilizzando gli stessi strumenti che di solito si sfruttano per i gommoni e i materassini.

Per chi vuole qualcosa di più sofisticato, esistono Stand Up Paddle, ovvero SUP, che si gonfiano e sgonfiano automaticamente, ma la soluzione è davvero spettacolare e quella della piccola pinna ricaricabile, grazie a cui sarà possibile solcare i mari senza nemmeno toccare la pagaia.

In alcuni casi si potrebbe anche provare ad invocare il miracolo, ma non possiamo garantire che il trucco funzioni. Per questo genere di prodotti i prezzi vanno da qualche centinaia di euro a circa 2000 €, basta fare una piccola ricerca in internet per trovare decine e decine di prodotti.

La poltrona da piscina motorizzata

Come insegna la migliore tradizione, abbiamo lasciato il meglio proprio in fondo, perché l’ultimo gadget di tecnologia per le vacanze 2021 che vi consigliamo è una poltrona gonfiabile da piscina motorizzata.

Il suo scopo è quello di sostituire un materassino, offrendo una seduta più comoda, aggiungendo però dei piccoli motori elettrici azionabili con pratiche leve, che permettono di spostarsi all’interno di una piscina, al fine di riempire il proprio bicchiere e di poter importunare i presenti senza nemmeno la fatica di nuotare.

Questo per noi rappresenta un trionfo della pigrizia, nel pieno rispetto del mood estivo. Mettendo questa poltroncina gonfiabile da piscina nel bagagliaio dell’auto o in valigia, la vostra vacanza non potrà che essere un’esperienza indimenticabile.

L’unico limite che esiste quando si parla di tecnologia per l’estate riguarda la fantasia, perché i prodotti oggi disponibili sono probabilmente migliaia ed è impossibile riuscire a scovarli tutti.

Ciò che conta davvero è che la tecnologia entri nelle vostre vacanze per renderle migliori.

Luca Viscardi, Mr Gadget