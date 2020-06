Gli speaker wireless sono dispositivi davvero versatili, apparecchi da collegare allo smartphone, al tablet o al notebook per un audio di alta qualità. Con gli altoparlanti portatili è possibile ascoltare la musica, oppure migliorare il sonoro quando si guardano video, film e serie TV. In alcune occasioni è indispensabile comprare un modello con un wattaggio elevato, ad esempio per l’ascolto all’aperto per mettere la musica a una festa con gli amici. Vediamo quali sono le migliori casse Bluetooth potenti da acquistare nel 2020.

Come scegliere delle casse Bluetooth potenti

La scelta di una cassa wireless portatile non è semplice, infatti sul mercato si possono trovare tantissime proposte differenti. La potenza dello speaker viene espressa in Watt, quindi per comprare un modello in grado di offrire un suono energico e poderoso bisogna optare per un livello di almeno 20W o superiore. Ovviamente la potenza è nulla senza controllo, infatti è indispensabile scegliere un altoparlante con un giusto compromesso.

La cassa Bluetooth deve fornire un audio di buona qualità, dunque è importante controllare aspetti tecnici come la gamma di frequenza, con un intervallo di almeno 20-20.000 Hz. Allo stesso modo è necessario verificare il numero di vie, preferendo i modelli che separano i canali degli alti e dei bassi, con supporto per il woofer ed equalizzatore. Inoltre bisogna valutare il tipo di driver, la sensibilità e le tecnologie integrate per rafforzare il suono.

Tra le caratteristiche da guardare, quando si deve acquistare una cassa Bluetooth potente, ci sono anche le dimensioni e il peso, affinché sia facile da trasportare e da portare con sé. Ovviamente l’autonomia deve essere adeguata, con una durata minima 6/8 ore, nonostante i modelli top di gamma possono arrivare anche a 20 ore di funzionamento con una sola ricarica. In questo caso è utile che le batterie siano compatibili con la ricarica rapida, per ottenere alcune ore di autonomia in pochi minuti.

Per utilizzare gli speaker all’aperto è fondamentale controllare la certificazione IP, assicurandosi che siano resistenti all’acqua e alla polvere. La connettività deve essere stabile e precisa, con collegamento Bluetooth 4.0 o 5.0 e possibilmente tecnologia NFC. Alcuni altoparlanti propongono sistemi per connettere insieme più casse wireless (Multi-Room), oppure per associare più device allo stesso speaker (Multi-Host), con supporto per gli assistenti vocali e tecnologia aptX per una qualità audio più elevata.

Migliori casse Bluetooth più potenti 2020

Sono tanti gli speaker wireless potenti con un suono forte e profondo che puoi acquistare: ecco i migliori modelli, dal più economico ai device di fascia alta.

Tronsmart T2 Plus

Una delle migliori casse Bluetooth economiche potenti è la Tronsmart T2 Plus, un modello portatile con connettività Bluetooth 5.0 e potenza di 20W che puoi acquistare su Amazon. Questo altoparlante wireless mette a disposizione un audio stereo TWS (True Wireless Stereo), in grado di offrire un suono avvolgente e profondo con Super Bass Speaker, mentre la batteria da 3600 mAh assicura un’autonomia fino a 24 ore con una sola ricarica.

Le Tronsmart T2 Plus sono dotate di comandi tradizionali, con un rivestimento resistente all’acqua e alle immersioni certificato IPX7. Questo dispositivo è compatibile con device Android e iOS, è abbastanza leggero e compatto, con ingresso AUX per cavo audio jack da 3,5 mm, supporto per le schede di memoria TF e microSD.

Zamkol ZK2020

Perfetto per le feste e un ascolto impeccabile anche all’aperto, lo Zamkol ZK202 è uno speaker wireless potente e robusto, con struttura maneggevole e facile da trasportare, con comandi tradizionali e forma a cilindro. Il rivestimento è resistente all’acqua con certificazione IPX6, è compatibile con smartphone Android e iOS, ha un suono stereo HD e una potenza di 30W. Scopri il prezzo su Amazon.

La cassa Bluetooth Zamkol ZK2020 è equipaggiata con una batteria da 5600 mAh, la quale assicura fino a 15 ore di autonomia, mentre il collegamento avviene tramite Bluetooth V5.0 in maniera precisa e senza interferenze. L’audio è di ottima qualità, con suono stereo TWS ben dettagliato e corposo, diffusore a 360 gradi ed effetto surround. Non manca il supporto per le schede TF, le microSD e l’ingresso AUX jack da 3,5 mm.

Tronsmart T6 Plus

Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, la cassa Bluetooth Tronsmart T6 Plus è un modello con un sound poderoso, con powerbank integrata per una maggiore durata e una potenza di 40W. Lo speaker è certificato IPX6, quindi è resistente agli schizzi d’acqua ma non alla polvere, con un collegamento stabile e preciso tramite Bluetooth 5.0, con microfono incorporato per le chiamate in vivavoce e forma a cilindro con opzioni in nero e in rosso.

L’altoparlante portatile Tronsmart T6 Plus è dotato di subwoofer, audio TWS ed effetti Tri-Bass, con comandi standard e possibilità di azionare l’equalizzatore digitale. La batteria da 6600 mAh fornisce un’autonomia fino a 15 ore, con ricarica tramite microUSB, integrazione con gli assistenti vocali e compatibilità con device Android e iOS, compresi gli smart speaker Amazon Echo Dot. Compralo subito su Amazon.

W-King D8

Se vuoi acquistare una cassa Bluetooth potente senza spendere una cifra eccessiva, il W-King D8 rappresenta senza dubbio un’ottima scelta. Questo speaker portatile vanta una potenza di 50W, con picco dei driver fino a 70W per un suono potente e immersivo. Con un rivestimento rinforzato e una pratica maniglia a tracolla, l’altoparlante wireless ha un sistema di trasmissione audio acustica di buona qualità, con suono stereo HD, due tweeter e due subwoofer passivi (Acquista il W-King D8 su Amazon).

All’interno è presente una powerbank integrata, per una potenza complessiva di 8000 mAh e autonomia fino a 24 ore in riproduzione, con possibilità di ricaricare lo smartphone o altri device dall’uscita USB. Il sound del W-King D8 è avvolgente grazie alla funzionalità TWS, con collegamento Bluetooth, struttura certificata IPX5, uscita per cavo jack audio da 3,5 mm e garanzia ufficiale di 18 mesi.

Ultimate Ears Boom 3

Modello di ultima generazione, una cassa Bluetooth potente di ottima qualità è la Ultimate Ears Boom 3. Questo modello propone un audio bilanciato con bassi profondi e un suono avvolgente a 360 gradi, con riduzione della distorsione e audio stereo con forma a cilindro. Il rivestimento è robusto e resistente all’acqua con certificazione IP67, con pulsante Magic Button per gestire la musica e attivare playlist da app come Amazon Prime Music, Apple Music, Spotify e Deezer Premium.

Le Ultimate Ears Boom 3, che puoi comprare su Amazon a un prezzo conveniente, offrono una potenza di 36W, sono compatibili con device Android e iOS, con autonomia di 15 ore, supporto per la ricarica wireless e rivestimento in tessuto disponibile in vari colori. L’altoparlante portatile si può controllare a distanza con l’app DJ Team, inoltre è possibile collegare fino a 150 diffusori Boom e Megaboom con l’app PartyUP.

Jabra Speak 510

La migliore cassa Bluetooth piccola e potente è la Jabra Speak 510, caratterizzata da un peso ridotto di appena 195 grammi e dimensioni contenute. Questo speaker portatile propone driver con una potenza di 25W, con batteria agli ioni di litio che garantisce fino a 15 ore di autonomia. Grazie alla connessione Bluetooth può essere sincronizzato con smartphone, tablet e notebook per usarlo nelle feste, in spiaggia o a casa.

L’altoparlante wireless Jabra Speak 510, acquistabile su Amazon a un prezzo competitivo, offre un audio bilanciato e vigoroso, con microfono integrato per gestire le chiamate in vivavoce, associazione rapida con sistema plug&play e ingresso jack da 3,5 mm. È presente un sistema di illuminazione a LED, con comandi touch, copertura del segnale fino a 15 metri e supporto per gli assistenti vocali.

JBL Charge 4

Tra le migliori casse Bluetooth potenti i commercio ci sono le JBL Charge 4 (scopri il prezzo qui su Amazon), speaker portatili eleganti ed efficienti con ben 10 combinazioni differenti di colori tra cui scegliere. Il dispositivo è certificato IPX7, perciò è resistente all’acqua e sopporta anche le immersioni brevi, con batteria agli ioni di litio e un’autonomia fino a 20 ore in riproduzione musicale, con microfono integrato per le chiamate in vivavoce.

L’altoparlante portatile JBL Charge 4 può essere associato ad altri 100 diffusori, grazie alla tecnologia JBL Connect+ che assicura una copertura efficace nel raggio d’azione della connessione Bluetooth con sistema Multi-Room. Sono presenti due Bass Radiator per arricchire il suono, con una potenza di 30W, comandi standard, porta USB per la ricarica e un’ampia gamma di frequenza.

JBL Xtreme 2

Altoparlante esclusivo di fascia alta, la cassa Bluetooth JBL Xtreme 2 è sicuramente uno dei migliori prodotti sul mercato, in grado di bilanciare alla perfezione la qualità audio con una potenza di 40W. Lo speaker wireless è certificato IPX7, dunque è resistente all’acqua e alle immersioni rapide, ha un microfono incorporato per le chiamate ed è compatibile con il sistema JBL Connect+ per sincronizzare fino a 100 diffusori allo stesso tempo.

Il dispositivo viene proposto in 5 colorazioni diverse, con ganci e una pratica tracolla per il trasporto, batteria da 10000 mAh con powerbank interna e autonomia fino a 15 ore in riproduzione. Le JBL Xtreme 2 forniscono un suono stereo immersivo e poderoso, con propagazione multidirezionale e due Bass Radiator JBL, collegamento Bluetooth 4.2, un peso di 2,4 Kg circa e una vasta risposta in frequenza. Compra queste JBL su Amazon.