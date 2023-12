Le migliori offerte della settimana: sconti mai visti prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Meno di due settimane a Natale e su Amazon continuano a essere lanciate ogni giorno e per tutta la settimana nuove offerte con prezzi stracciati e al minimo storico. Se siete ancora indecisi su cosa regalare per Natale, questi sono i giorni migliori per fare grandi affari e sfruttare a pieno tutte le opportunità messe a disposizione dal sito di e-commerce. Infatti, oltre a poter rateizzare l’acquisto della maggior parte dei prodotti disponibili su Amazon, avete anche tutto il tempo per effettuare il reso gratuito che è stato posticipato fino al 31 gennaio 2024.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le migliori offerte di questa settimana, facendo il giusto mix tra i classici prodotti tecnologici come smartphone, smartwatch, smart TV e cuffie wireless (tra le promo da non farsi scappare ci sono le AirPods di seconda generazione al minimo storico e a meno di 100€) e gli elettrodomestici oramai diventati sempre più smart. Amazon ci sta deliziando in questo periodo anche con offerte speciali su alcuni dei suoi prodotti più venduti, come ad esempio l’Echo Pop e l’Echo Dot. Affrettatevi, perché le offerte potrebbero anche scadere a breve. Le trovate tutte qui in basso.

Amazon, le migliori offerte della settimana 11 – 17 dicembre

Nella lista qui in alto trovi alcune delle migliori promo attive questa settimana. Abbiamo selezionato dei prodotti che possono rivelarsi utili anche come regalo di Natale, come ad esempio l’iPhone 15, l’iPhone 14 oppure il Galaxy S23 Ultra. Tutti smartphone che in questi giorni sono al minimo storico e al miglior prezzo di sempre (solo per questo motivo sarebbero da acquistare immediatamente). Altrettanto interessante lo sconto disponibile sul Galaxy Tab S6 Lite, un tablet dotato di SPen e disponibile con un super sconto del 41%. Passando agli elettrodomestici e ai dispositivi per la casa, ottima offerta per la telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C200 e per la friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Deluxe, che trovi con sconti fino al 50%.

Per scoprire il prezzo dei vari prodotti basta cliccare sul link e ti si aprirà la pagina prodotto su Amazon, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, trovi qui in basso un breve paragrafo con tutte le informazioni principali. A voi la scelta.

iPhone 15 e iPhone 14

In questo periodo dell’anno è lo smartphone più venduto e richiesto sul mercato. Stiamo parlando dell’iPhone 15, l’ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino. L’ottima notizia di questa settimana riguarda la promo disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e fa risparmiare centinaia di euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è poco da dire, stiamo parlando di uno dei migliori dispositivi sul mercato. La novità principale di quest’anno è la presenza della Dynamic Island, un’isola interattiva che ha sostituito il notch e che rende ancora più intuitivo e immediato l’utilizzo dell’iPhone. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con un ottimo sensore principale da 48 megapixel. E la batteria come al solito ti accompagna fino a fine giornata.

iPhone 15

Questa settimana la promo Amazon raddoppia: non solo iPhone 15, ma anche iPhone 14. Con lo sconto "NO IVA" approfitti di un grande minimo storico con il prezzo che scende per la prima volta sotto i 700 euro. Nonostante sia stato lanciato sul mercato da più di un anno, resta ancora super attuale, grazie ai continui aggiornamenti rilasciati da Apple e all’ottima scheda tecnica. Le dimensioni sono le stesse del modello più recente, grazie allo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici. A questo prezzo è un vero best-buy.

iPhone 14

Galaxy S23 Ultra

Con l’iPhone 15 in offerta non potevamo non citare anche il suo più "acerrimo" nemico. Stiamo parlando del Galaxy S23 Ultra nella versione da 512GB, disponibile con un super sconto del 37% che fa risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino. Il prezzo continua a essere sempre abbastanza elevato, ma stiamo parlando sempre di uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato. Le caratteristiche sono quelle di un dispositivo veramente unico. Schermo da ben 6,8 pollici con refresh rate fino a 120Hz, processore Snapdragon 8 Gen 2, 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Ma il vero punto forte è il comparto fotografico caratterizzato da ben quattro fotocamere posteriori e da un sensore principale da 200MP. Praticamente è come avere una fotocamera professionale sempre con sé. E non finisce qui. Perché il Galaxy S23 Ultra è l’unico smartphone a essere dotato anche di un pennino da utilizzare per prendere appunti, disegnare e lavorare mentre di è in viaggio.

Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 7a

Altro smartphone, questa volta con un prezzo più basso e alla portata di tutti. Stiamo parlando del Google Pixel 7a disponibile su Amazon con uno sconto di poco superiore ai 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Sulle caratteristiche tecniche c’è poco da dire. Costa come un medio di gamma, ma a tutti gli effetti ha performance da top. Compreso un ottimo comparto fotografico. Ed avendo la versione base di Android le performance sono ottimizzate.

Google Pixel 7a

Apple Watch 9

Poteva mancare l’Apple Watch in questa guida all’acquisto? Certo che no. E questa settimana trovi in offerta l’ultimo modello lanciato sul mercato, l’Apple Watch 9. L’offerta è molto interessante e permette di approfittare di un ottimo minimo storico. Un’idea regalo in vista del Natale costosa, ma che non può che rendere felice chi la riceve. Anche qui c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Quali sono le caratteristiche di questo smartwatch Apple? Schermo super luminoso, sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo ogni parametro vitale e soprattutto tante funzionalità per gli amanti dello sport.

Apple Watch 9

Garmin fenix 7S

Altra offerta molto interessante per chi è alla ricerca di uno smartwatch top. Il Garmin fenix 7S è un orologio differente dalla massa: realizzato con materiali super resistenti, è pensato per chi ha una vita attiva e ama l’avventura. Oggi lo trovi con un super sconto del 25% e risparmi più di 150 euro. Puoi dilazionare il pagamento nelle classiche cinque rate offerte da Amazon. Dotato di più di 25 app per lo sport, permette di raccogliere dati e informazioni su tantissimi aspetti differenti. E c’è anche un GPS che ti segnala sempre la posizione esatta. Monitora costantemente e in tempo reale anche la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria ha una durata di circa dieci giorni.

Garmin fenix 7S

Smart TV Hisense 43 pollici QLED

Questa settimana torna in offerta l’ottimo smart TV Hisense da 43 pollici. E lo sconto è sempre eccezionale. Grazie al meno 40% risparmi ben 200 euro e lo paghi solamente poco più di 300 euro. Per un televisore con queste caratteristiche si tratta veramente di un’offerta da non lasciarsi scappare. Schermo con risoluzione 4K, ottimi colori, dettagli e contrasti. A bordo trovi il sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, compreo Amazon Prime Video, Netflix e DAZN.

Smart TV Hisense 43 pollici

Apple AirPods di seconda generazione

Eccola qui una delle migliori promo di questa settimana. Trovi le AirPods di seconda generazione al minimo storico e con uno sconto eccezionale del 33%. Il prezzo scende sotto i 100 euro e diventano uno dei prodotti best-buy per Natale. Cosa vi serve sapere di più? Forse dell’ottima qualità audio garantita dal chip Apple H1, lo stesso presente su cuffie molto più costose. Accoppiandole con uno smartphone Apple puoi anche utilizzare Siri con un semplice comando vocale senza dover tirare fuori lo smartphone.

Apple AirPods

Fujifilm instax mini 12

Se siete alla ricerca di un regalo di Natale che sia allo stesso tempo economico e originale, questo è quello che fa per voi. Su Amazon questa settimana c’è la macchina fotografica istantanea Fujifilm instax mini 12 in offerta con uno sconto che te la fa pagare meno di 70 euro. È il dispositivo perfetto per chi ama immortalare ogni momento della sua vita. Dotata anche di uno specchietto per i selfie e di una modalità Close Up. Design pop ed esposizione automatica. Disponibile anche l’app per modificare le immagini e condividerle con i tuoi amici.

Fujifilm instax mini 12

Galaxy Tab S6 Lite

Il Galaxy Tab S6 Lite è probabilmente il miglior tablet per rapporto qualità-prezzo che puoi trovare in questo momento su Amazon. E il merito è del super sconto del 41% che permette di risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino. Ma anche le caratteristiche sono veramente speciali. Dotato di S Pen, lo puoi utilizzare mentre sei in viaggio per lavorare, oppure per prendere appunti a scuola o all’università. Lo schermo è da ben 10,4 pollici e ti permette di gustare al meglio anche film e serie TV mentre sei sdraiato sul divano. A questo prezzo è un vero affare.

Galaxy Tab S6 Lite

TP Link Tapo C200

Minimo storico per l’ottima fotocamera di sicurezza TP Link Tapo C200. Con lo sconto del 38% il prezzo scende sotto i 25 euro e fai un super affare. Facile da montare e da configurare, assicura immagini in alta definizione e grazie al sensore di movimento ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo in casa. Non manca la visione notturna e l’audio bidirezionale per comunicare con chi è presente in casa. La puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone o con l’assistente vocale Alexa. I video possono essere salvati in locale su una scheda microSD.

TP Link Tapo C200

Xiaomi Robot Vacuum E14

Al momento è il più venduto su Amazon. Stiamo parlando del robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum E14, disponibile questa settimana in offerta al minimo storico con uno ottimo sconto del 38% che ti permette di pagarlo meno di 150 euro. Un vero affare per un robot con tecnologie e sensori avanzati che sono in grado di mappare efficacemente l’abitazione e dotato di un potente motore che aspira tutto quello che trova sul pavimento. Ed è anche in grado di lavare il pavimento.

Xiaomi Robot Vacuum E14

Moulinex EasyFry Deluxe

Con uno sconto così non la si era mai vista questa friggitrice ad aria Moulinex. Oggi è disponibile con uno sconto del 50% e la paghi meno di 100 euro. Il design è compatto e permette di cucinare pietanze per un massimo di 3-4 persone. Le modalità di cottura sono otto e grazie alla console dei comandi touch è facile impostare la giusta temperatura per la cottura. Puoi cucinare veramente di tutto, dalla carne, alla verdura, fino al pesce e ai dolci.

Moulinex EasyFry Deluxe

Echo Dot ed Echo Pop

Chiudiamo questa guida all’acquisto con i due smart hub di Amazon disponibile in questi giorni in offerta speciale. Stiamo parlando dell’Echo Dot e dell’Echo Pop. Lo sconto disponibile su Amazon ti permette di risparmiare più del 60% per entrambi i dispositivi e li paghi veramente poco, meno di 25 euro. A cosa servono? Molto semplice: ti permettono di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa, a partire dalle lampadine smart fino al termostato. Inoltre, sono anche in grado di riprodurre la musica collegando un servizio di streaming,

Echo Pop

Echo Dot