Amazon, sconti incredibili su tantissimi prodotti: ecco quali sono

Fonte foto: iStock / nyc russ

Il grande evento dedicato agli utenti Prime è terminato esattamente da una settimana, ma le promo "pazze" non sono certo sparite dal sito di e-commerce. Anche questa settimana si apre con nuove offerte su tantissimi prodotti differenti e come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le opportunità migliori e le abbiamo raccolte nella guida che trovate poco più in basso. Abbiamo fatto un mix tra prodotti tech come smartphone, smartwatch, smart TV e accessori utili nella vita quotidiana, ed elettrodomestici. Oramai su Amazon si trovano offerte speciali anche per questi prodotti fondamentali per cucinare o per svolgere le pulizie in casa. Un esempio è il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T9 che oggi trovi al minimo storico con uno sconto eccezionale del 57% che ti fa risparmiare ben 400€ sul prezzo di listino. Per chi, invece, è alla ricerca di un nuovo smartphone non deve farsi scappare la mega promo disponibile per il OnePlus 9: solo per oggi lo paghi meno della metà e fai un super affare. Ecco tutte le migliori promo che trovi questa settimana su Amazon.

Amazon, le migliori offerte della settimana

Nella lista qui in alto trovi tutte le migliori occasioni che abbiamo selezionato per questa settimana, con sconti che in molti casi superano anche il 50%. Per chi sta cercando uno smartphone che sia il giusto compromesso tra prezzo giusto e ottime caratteristiche, troviamo il OnePlus 9 con uno sconto del 51%, mentre per chi vuole spendere poco c’è il Nokia C21 Plus, uno dei pochi telefoni disponibili a meno di 80€. Super sconto anche per lo Xiaomi Watch S1 Active, uno smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni e che trovi a un prezzo bassissimo. Ottime offerte anche per quanto riguarda elettrodomestici e accessori per la casa. Del robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T9 abbiamo già detto, mentre se vuoi fare un altro super affare ti consigliamo l’asciugatrice smart LG disponibile con un super sconto del 46% che fa risparmiare più di 500€.

Tutte le nostre proposte le trovi nella lista in alto: per accedere alla pagina prodotto e per scoprire il prezzo, basta cliccare sul link. Invece, se vuoi approfondire le specifiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione per ogni prodotto. Buona lettura!

OnePlus 9

Tra gli smartphone in offerta questa settimana, il OnePlus 9 è sicuramente uno dei più interessanti. Sebbene sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, resta ancora un dispositivo super affidabile, anche grazie al continuo supporto da parte del produttore cinese. Oggi lo trovi con uno sconto incredibile del 51% e al prezzo più basso dell’ultimo periodo. La scheda tecnica è una garanzia: processore prestazionale Snapdragon con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna a supporto. Il vero fiore all’occhiello, però, resta il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con fotocamera principale da 48MP, obiettivo ultragrandangolare da 50MP e sensore monocromatico. Il tutto condito dal supporto di Hasselblad che ha lavorato direttamente sulle fotocamere per migliorare la qualità delle immagini e dei video. Non manca la ricarica super rapida che assicura il 100% di autonomia in meno di 30 minuti. A questo prezzo è l’affare della settimana.

OnePlus 9

Nokia C21 Plus

Chi ha detto che per acquistare uno smartphone dalle buone qualità e che ti permetta di chiamare, inviare messaggi e magari scattare qualche foto di buona qualità si debba per forza di cose spendere centinaia di euro? L’importante è trovare la giusta offerta, al momento giusto. Esattamente quella che trovi oggi su Amazon per il Nokia C21 Plus, un telefono super economico e che grazie allo sconto del 37% paghi meno di 80€. Ha uno schermo di grandi dimensioni (6,5 pollici), un buon processore, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. E la fotocamera posteriore da 13MP cattura ogni istante. Una scheda tecnica basic, ma con la sicurezza che i componenti sono di grande affidabilità. Se vuoi spendere poco, questo è il telefono giusto per te.

Nokia C21 Plus

Power bank da 10.000mAh

Gli smartphone sono fatti anche di accessori utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio questo power bank INIU da 10.000mAh disponibile su Amazon in offerta a meno di 20€ grazie allo sconto del 41%. Compatibile con qualsiasi smartphone e con qualsiasi tablet, puoi ricaricare il tuo dispositivo almeno un paio di volte. Dimensioni contenute, lo puoi sempre portare con te in borsa. Un acquisto da fare all’istante.

Power bank INUI da 10.000mAh

Garmin fenix 7

Semplicemente uno dei migliori smartwatch rugged disponibili sul mercato. Stiamo parlando del Garmin fenix 7, una delle ultime creazioni dell’azienda statunitense. Garmin è una garanzia quando si tratta di dispositivi per l’outdoor che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e che raccolgono dati e statistiche avanzate sul tuo allenamento. Oggi è disponibile con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo sotto i 500€. Può sembrare una cifra elevata, ma si tratta di un orologio smart realizzato con materiali super resistenti e che è dotato di sensori avanzatissimi. Supporta più di 30 sport e per ogni attività fisica offre funzioni specifiche. L’autonomia può arrivare fino a un massimo di 18 giorni.

Garmin fenix 7

Xiaomi Watch S1 Active

Questa settimana torna in offerta uno degli orologi smart più venduti dell’ultimo periodo. Stiamo parlando dello Xiaomi Watch S1 Active, un dispositivo economico ma che allo stesso tempo assicura funzionalità avanzate. Partiamo da una caratteristica tecnica che ti renderà felice: lo schermo AMOLED è molto luminoso e si vede bene anche sotto la luce del sole. Puoi anche scegliere tra i tanti quadranti messi a disposizione dall’azienda cinese per personalizzare il display. Passando alle funzionalità, a bordo dell’orologio sono presenti ben 117 modalità di allenamento che coprono tutte le principali attività, a partire dalla corsa fino ad arrivare al basket. I sensori monitorano costantemente i principali parametri vitali: frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno e dello stress. La batteria ti accompagna per tutta la settimana. Oggi lo trovi con uno sconto eccezionale del 58% e lo paghi veramente poco.

Xiaomi Watch S1 Active

Smart TV LG OLED da 42 pollici

Nella nostra guida settimanale non può mancare di certo un televisore. E anche questa volta abbiamo selezionato un’offerta da urlo. Su Amazon è disponibile lo smart TV LG OLED evo da 42" al prezzo più basso di sempre grazie all’ottimo sconto del 38% che fa risparmiare più di 600€ sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio presente nella pagina prodotto. Stiamo parlando del più piccolo smart TV OLED della gamma LG: occupa poco spazio e assicura immagini in altissima qualità grazie alla risoluzione 4K. Il processore sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per offrire una qualità visiva con pochi eguali. Il sistema operativo webOS 23 è la solita sicurezza: massima compatibilità e ti suggerisce anche cosa vedere la sera.

Smart TV LG OLED da 42 pollici

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Nuova settimana, nuova offerta lancio su Amazon. Questa volta riguarda il nuovissimo Galaxy Tab S9 FE, tablet top di gamma dell’azienda sudcoreana disponibile a un prezzo leggermente inferiore rispetto ai dispositivi della gamma Galaxy Tab S9. Grazie alla promo lancio di Amazon è disponibile con uno sconto premio di ben 70€ e fai un super affare. Si tratta di un tablet con schermo da 10,9", ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Ed è inclusa anche la S Pen con la quale puoi dare libero sfogo alla tua creatività.

Galaxy Tab S9 FE

HP DeskJet 4120e

Una periferica che non può mai mancare in casa è la stampante, a maggior ragione se lavori oppure se hai dei figli che vanno a scuola e ogni tanto hanno bisogno di stampare qualche ricerca o qualche compito per casa. Se non volete spendere troppo, questa è l’offerta che fa per te. Oggi trovi su Amazon la stampante HP DeskJet 4120e in offerta con uno sconto di ben il 35% a meno di 60€. La bontà dell’offerta è sottolineata anche dalla presenza del badge "Scelta Amazon", riservato solitamente solo ai dispositivi che rispettano alcuni stringenti requisiti di qualità. Acquistala oggi e fai un super affare.

HP DeskJet 4120e

Xiaomi Smart Air Purifier Compact

Piccolo, compatto, ma estremamente potente. Stiamo parlando dello Xiaomi Smart Air Purifier Compact, un purificatore d’aria dalle dimensioni mini e che puoi mettere sia in casa sia all’interno dell’ufficio. Nonostante le dimensioni compatte, le caratteristiche e le funzionalità offerte sono di primordine: elimina tutti i batteri e le sostanze nocive presenti nell’aria. Oggi è disponibile con uno sconto top del 51% e lo paghi poco meno della metà. Anche lui ha ricevuto il bollino "Scelta Amazon". Approfittane subito prima che l’offerta termini.

Xiaomi Smart Air Purifier Compact

Ecovacs Robotics Deebot T9

Una delle migliori offerte che trovate in questa guida riguarda il robot aspirapolvere Ecovacs Robotics Deebot T9. Un robot dalle tecnologie avanzate e con sensori di ultima generazione e che oggi è disponibile con un mega sconto del 57%. Il risparmio è elevatissimo: ben 400€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Questo robot è in grado di rilevare gli ostacoli e lo puoi anche gestire da remoto grazie ad Alexa. Non farti scappare questa super opportunità.

Ecovacs Robotics Deebot T9

Friggitrice ad aria Uten

Uno degli elettrodomestici "must have" di questi ultimi mesi è sicuramente la friggitrice ad aria. Come capita spesso in questi casi, con l’aumento della domanda, sono aumentati anche i prezzi. Trovare una buona friggitrice ad aria un prezzo tutto sommato alla portata di tutti non è così semplice, fortunatamente questa settimana è disponibile questo modello con uno sconto di ben il 30% e lo paghi poco più di 60€. Le dimensioni sono veramente big e puoi cucinare un pranzo o una cena per 4-5 persone in una sola volta. Si gestisce molto facilmente e offre diverse modalità di cottura.

Friggitrice ad aria Uten

Scopa elettrica Ariete

Se vuoi spendere poco e acquistare una scopa elettrica con buone caratteristiche, questa è la promo che fa per te. Questa settimana trovi l’aspirapolvere senza filo Ariete Handy Force con uno sconto del 36% e costa meno di 50€. Svolge anche la funzione di aspira briciole e grazie alla tecnologia ciclonica assicura una pulizia perfetta. Solo nell’ultimo mese ne sono state vendute più di 6000, quindi deve essere molto veloce nell’approfittarne.

Scopa elettrica Ariete

Asciugatrice smart LG

Arriva l’inverno e ricominciano a uscire le asciugatrici in offerta. Un elettrodomestico utilissimo, soprattutto per chi vive in condominio e non può stendere i panni all’aperto. Questa settimana trovi questo modello smart LG con uno sconto eccezionale del 46% e risparmi più di 500€ sul prezzo di listino. Tecnologie avanzatissime, la puoi controllare anche da remoto e ha ricevuto la classe di efficienza energetica A+++.

Asciugatrice smart LG