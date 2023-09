Smartphone a prezzi stracciati e sconto incredibile: le migliori promo di Amazon

Fonte foto: Apple Newsroom

Ultima settimana di settembre e come sempre Amazon ci fa contenti con nuove promo mozzafiato. Sul sito di e-commerce cominciano ad apparire anche le prime promo per la "Festa delle Offerte Prime", il nuovo evento autunnale della durata di due giorni (10 – 11 ottobre) che sarà il preludio agli acquisti natalizi, dedicate ai servizi Amazon. Ad esempio è possibile provare gratis per ben quattro mesi Amazon Music Unlimited e per tre mesi Kindle Unlimited. Due offerte da cogliere al volo per testare gratuitamente due piattaforme che offrono tantissimi contenuti per gli amanti della musica, dei podcast e della lettura. Oltre alle offerte "Prime", Amazon ha lanciato diverse promo interessanti per i dispositivi tech e per gli elettrodomestici. Come sempre, noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionate un paio divise per categoria di prodotto. Da segnalare l’ottimo sconto di 300€ disponibile sull’Honor Magic5 Pro, uno smartphone super top di gamma che non ha nulla da invidiare a dispositivi ben più blasonati. Altrettanto valida la promo per il Galaxy Watch6, il nuovo smartwatch di Samsung disponibile già con uno sconto del 25%. E per chi è alla ricerca di uno smart TV top di gamma, troviamo questo modello LG con uno sconto che supera gli 800€. Questa è anche la settimana dei debutti. Sul sito di e-commerce troviamo il nuovo iPhone 15 che puoi acquistare a rate a tasso zero e del bundle che comprende la PlayStation 5 ed EA Sport FC 24, il nuovo gioco di simulazione calcistica che prende il posto di Fifa.

Nella lista qui in basso trovate tutte le migliori offerte di questa settimana che abbiamo selezionato per voi, basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e scoprire immediatamente il prezzo.

Amazon, le migliori offerte della settimana

Una settimana veramente ricca di offerte, anche grazie alle promo che ci accompagnano al Prime Day autunnale del 10 e 11 ottobre. E proprio per questo evento troviamo alcuni dei servizi più importanti di Amazon in promo con la possibilità di provarli gratuitamente per alcuni mesi. Cliccando sui link presenti in alto, potrete provare gratis per 3 mesi Kindle Unlimited o per 4 mesi Amazon Music Unlimited che ti offre una libreria ricchissima tra musica e podcast in esclusiva. Altra promo molto interessante è quella che riguarda Amazon Photos: effettuando il backup delle proprie immagini si ottiene un buono sconto di ben 15€. Le promo di questa settimana non finiscono qui. Troviamo offerte interessanti anche su smartphone premium, come ad esempio l’Honor Magic5 Pro che troviamo scontato di 300€, oppure su uno smartwatch da pochissimo uscito come il Galaxy Watch6. Questa settimana fa il suo debutto sul mercato EA Sport FC24, il titolo che andrà a sostituire Fifa, e per chi lo acquista su Amazon questa settimana c’è anche uno sconto speciale del 10%. Come ogni settimana abbiamo selezionato anche alcune offerte per gli elettrodomestici: si va dal condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 scontato di ben il 51% fino alla friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo.

Tutte le promo che abbiamo selezionato per voi le trovate nella lista qui in alto: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, volete approfondire le caratteristiche dei singoli prodotti, qui in basso trovate una breve descrizione. Buona lettura.

Amazon, arriva la "Festa delle Offerte Prime"

Segnatevi queste date sul calendario: 10 e 11 ottobre è la volta della "Festa delle Offerte Prime", due giorni dedicati agli utenti Prime con migliaia di prodotti in offerta al minimo storico. Amazon, però, ha già lanciato alcune promo speciali per questo evento. Vediamole in ordine.

La prima riguarda Amazon Photos, il servizio cloud dove poter salvare immagini e video. Per tutti gli utenti che per la prima volta effettuano il backup di un’immagine, Amazon li premia con un buono sconto di ben 15€ da utilizzare sul sito di e-commerce. La procedura da seguire è molto semplice e in pochissimo tempo avrete il buono da spendere per i vostri acquisti, magari proprio per la "Festa delle Offerte Prime".

La seconda è riservata ad Amazon Music Unlimited, il servizio a pagamento per ascoltare musica e podcast senza limiti e senza pubblicità (è una delle migliori alternative a Spotify). Per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma c’è una prova gratuita di ben quattro mesi e avete la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Altrettanto interessante l’offerta per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’infinita libreria di Amazon. Basta installare l’app Kindle sul proprio dispositivo (anche smartphone) e cominciare a leggere. Grazie alla promo di questi giorni avete una prova gratuita di ben tre mesi.

15€ GRATIS DA SPENDERE SU AMAZON

4 MESI GRATIS DI AMAZON MUSIC UNLIMITED

3 MESI GRATIS DI KINDLE UNLIMITED

iPhone 15

Uscito ufficialmente venerdì 22 settembre, il nuovo iPhone 15 è già diventato introvabile. Acquistarlo online è quasi impossibile e alcuni casi bisogna aspettare anche diverse settimane per poterlo ricevere a casa. Su Amazon, invece, è ancora disponibile con consegna stimata in pochissimi giorni. Inoltre, puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Se lo stavate aspettando, è arrivato il momento di acquistarlo. Inoltre, otterrete anche un buono sconto del valore di 5€ da utilizzare su Amazon Fresh, la sezione del sito di e-commerce dedicata alla spesa (alimentari, detersivi), con consegna a domicilio. Non fatevi scappare questa opportunità.

iPhone 15 – nero

iPhone 15 – azzurro

iPhone 15 – rosa

iPhone 15 – verde

Honor Magic5 Pro

Se siete alla ricerca di uno smartphone premium con caratteristiche uniche e che possa rivaleggiare ad armi pari con i dispositivi più blasonati, l’Honor Magic5 Pro è quello che fa per voi. Soprattutto questa settimana che lo troviamo in offerta speciale con un buono sconto che fa risparmiare ben 300€ sul prezzo di listino. Uno smartphone che in ogni componente ha qualcosa di unico, a partire da uno dei migliori display mai visti su un telefono, fino ad arrivare a un comparto fotografico di livello professionale che assicura scatti eccezionali. E la batteria che ti accompagna fino a due giorni si ricarica in pochissimo tempo. La promo potrebbe scadere molto presto, i coupon sconto sono limitati, quindi approfittane immediatamente.

Honor Magic5 Pro

Xiaomi Redmi 9C

Non solo smartphone che costano più di 800€, questa settimana su Amazon troviamo anche telefoni lowcost a meno di 100€. Come ad esempio il Redmi 9C disponibile sul sito di e-commerce a poco meno di 90€ grazie allo sconto eccezionale del 42%. Si tratta di uno smartphone che assicura prestazioni più che decenti e che svolge tutte le azioni più importanti: ti fa telefonare, inviare messaggi con WhatsApp e le altre app di messaggistica e la batteria dura fino a due giorni. Nella parte posteriore ci sono anche tre fotocamere per scatti ottimi in ogni situazione. Chiedere di più a questo prezzo è davvero difficile. Perfetto come muletto o per coloro che vogliono spendere pochissimo.

Redmi 9C

Galaxy Watch6 da 44mm

A poco più di un mese dal lancio sul mercato, arriva il primo vero calo di prezzo per il Galaxy Watch6, il nuovissimo smartwatch di Samsung con i superpoteri. Questa settimana su Amazon lo troviamo con uno sconto del 25% e risparmi quasi 100€ sul prezzo di listino. Ma non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano si ottiene in omaggio il Wireless Charger. Una doppia promo da non farsi scappare. Il Galaxy Watch6 monitora costantemente il tuo stato di salute ed è uno dei pochi a effettuare un’analisi della composizione corporea con la percentuale di grasso, acqua e muscoli. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Galaxy Watch6

LG OLED da 55"

Altro dispositivo premium della settimana. Questa volta parliamo di televisori e più precisamente del LG OLED da 55", smart TV lanciato quest’anno e che fa parte della fascia alta del mercato. Questa settimana, però, è disponibile con un ottimo sconto del 43% che fa risparmiare più di 800€ sul prezzo di listino. Un minimo storico da non farsi scappare per nessun motivo: la qualità delle immagini è elevatissima grazie al pannello OLED e alle tecnologie sviluppate da LG. Se siete alla ricerca di un televisore top, questa è la promo che fa per voi.

Smart TV OLED LG 55 pollici

Apple MacBook Air

Torna in offerta uno dei computer più amati degli utenti su Amazon. Stiamo parlando del MacBook Air con processore Apple M1 e schermo Retina da 13". Grazie allo sconto del 27% disponibile questa settimana lo paghi meno di 900€ e tutti gli studenti Amazon Prime Student ricevono anche un’extra sconto di ben 36€. Il risparmio totale sfiora i 400€ e non approfittarne sarebbe un grave errore. Computer portatile perfetto per lavorare mentre si è in viaggio o in smart working: pesa pochissimo e assicura prestazioni top. Un affare per chi lo acquista oggi.

MacBook Air

Computer portatile SGIN

Una delle migliori offerte di questa settimana riguarda questo computer portatile SGIN. Con lo sconto del 68% il prezzo scendo sotto i 450€ e risparmi quasi 1000€ su quello consigliato. Per un computer con schermo da 15,6", 4GB di RAM e SSD da 128GB, con processore Intel prestazionale si tratta di una super promo. Il PC è perfetto per gli studenti liceali o per gli universitari che hanno bisogno di un computer leggero, ma con uno schermo grande.

Computer portatile SGIN

EA Sport FC 24 + Bundle PS5

Oltre all’iPhone 15, questa è anche la settimana di EA Sport FC 24, il nuovo titolo di Electronic Arts che prende il posto di Fifa. Il gioco prosegue sul solco tracciato negli anni precedenti, ma il colosso statunitense ha voluto introdurre novità a livello di gameplay e di grafica per renderlo sempre più simile a una partita di calcio. Per il lancio del gioco, troviamo la versione per PS5 e per Xbox Series X e Xbox One in offerta con un ottimo sconto del 10%. Acquistandolo questa settimana lo riceverai direttamente a casa per il giorno del lancio. Non a caso al momento è il videogame più venduto su Amazon e vi consigliamo di approfittare subito della promo: le scorte potrebbero terminare molto presto.

EA Sport FC 24 – PS5

EA Sport FC 24 – Xbox Series X

Sempre su Amazon troviamo anche il nuovo bundle che comprende PS5 ed EA Sport FC24. Se lo acquisti questa settimana hai la garanzia di riceverlo nel giro di qualche giorno a casa e anche della Prenotazione al prezzo minimo garantito. All’interno della scatola, oltre alla console e al videogame, troverai anche il controller wireless DualSense.

Bundle PS5 + EA Sport FC24

Electrolux Comfort 600

Offerta di fine stagione da non farsi scappare. Questa settimana troviamo il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 al minimo storico grazie allo sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Si tratta di un climatizzatore che si installa molto facilmente e che impiega pochissimo tempo a raffreddare la tua stanza. Acquistandolo oggi risparmi quasi 350€. Utilizza il gas ecosostenibile R290 che riduce il potenziale del riscaldamento globale dell’elettrodomestico.

Electrolux Comfort 600

Xiaomi Smart Camera C400

Spendere delle cifre esorbitanti per migliorare la sicurezza della propria abitazione non è più necessario. E la telecamera di sicurezza Xiaomi Smart Camera C400 ne è la dimostrazione. Lanciata quest’anno, è dotata di un sensore fotografico con risoluzione fino a 2,5K per riprese nitide e con tantissimi dettagli, anche di notte. Il sensore di movimento utilizza l’intelligenza artificiale per notare qualsiasi movimento sospetto e ti avvisa in tempo reale direttamente sull’app. Hai anche una panoramica a 360 gradi grazie al motore pan tilt che fa muovere su sé stesso il sensore fotografico. Solo questa settimana la trovi scontata del 38% e costa meno di 40€. Non a caso ha ricevuto il bollino "Scelta Amazon"

Xiaomi Smart Camera C400

Philips Airfyer 3000

Non poteva mancare una friggitrice ad aria in questa guida all’acquisto delle migliori offerte della settimana su Amazon. E la scelta è ricaduta sulla Philips Airfryer 3000, un modello top che troviamo su Amazon con un doppio sconto eccezionale: oltre allo sconto fisso del 38% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 25€. In questo modo è come se la paghi la metà. Un’offerta da cogliere al volo: difficile trovare di meglio a così poco.

Philips Airfryer 3000

Xiaomi Robot Vacuum S12

Xiaomi è diventata oramai sinonimo di affidabilità anche per negli elettrodomestici smart per la casa. E questo robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vaccum S12 ne è la dimostrazione. Questa settimana è tornato al minimo storico con uno sconto del 31% e risparmi più di 100€ sul prezzo di lancio. Funzionalità avanzate, lava anche il pavimento e grazie ai sensori avanzati riesce a mappare tutta l’abitazione. Tramite l’app puoi decidere quali stanze pulire, dove aumentare la forza di aspirazione e anche quali zone lasciare intonse.

Xiaomi Robot Vaccum S12