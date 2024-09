IPhone 15 Pro Max e sconti fino all'80%: ecco le migliori offerte Amazon

Nuova settimana e nuove offerte da non farsi scappare su Amazon. Con il rientro dalle ferie e l’inizio dell’anno scolastico (che per gran parte dell’Italia sarà questa settimana), anche sul sito di e-commerce si è ripartiti a pieno ritmo e con tante nuove promo molto interessanti. Due delle offerte più interessanti di questa settimana riguardano i servizi di Amazon, più precisamente Audible e Kindle Unlimited. Il primo è la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast, mentre il secondo è il servizio per gli amanti della lettura, con la possibilità di accedere a oltre un milioni di eBook. Audible è disponibile in prova gratuita per tre mesi, mentre per Kindle Unlimited puoi abbonarti per tre mesi pagando solamente 9,99 euro, il costo dell’abbonamento per un mese.

Le promo Amazon della settimana non finiscono qui. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che riguardano il mondo tech (smartphone, cuffie, accessori, smartwatch) e gli elettrodomestici per la casa, diventati oramai fondamentali nella vita di tutti i giorni. Trovi tutte le promo nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni prodotti hai anche la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte dal 9 al 15 settembre

Una settimana ricca di offerte da non farsi sfuggire. A catturare l’attenzione ci sono sicuramente gli smartphone, con tre differenti dispositivi accomunati dall’ottimo sconto disponibile. Sono il Galaxy S23 disponibile al minimo storico (45% di sconto), l’iPhone 15 Pro Max (sconto IVA e risparmi più di 300 euro) e il Blackview Shark8 (doppio sconto, risparmi l’80%). Ottima anche la promo lampo che trovi per il TicWatch E3, orologio per la vita di tutti i giorni disponibile con uno sconto del 64% e lo paghi molto meno della metà. Se, invece, sei alla ricerca di un nuovo televisore te ne suggeriamo due: l’Hisense Mini-LED 4K da 55 pollici (sconto del 37%) e il Samsung Crystal 4K sempre da 55 pollici (sconto del 41%). In tema elettrodomestici, questa settimana lo scettro di miglior offerta se lo prende l’asciugatrice Samsung AI Control con cestello da 8 chilogrammi: lo sconto del 61% ti fa risparmiare più di 800 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Per accedere direttamente alla pagina prodotto ti basta cliccare sul link presente nella lista qui in alto, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione per ogni prodotto e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta e buona lettura.

iPhone 15 Pro Max

Il più potente e completo smartphone Apple disponibile finora sul mercato, al prezzo più piccolo di sempre. Parliamo dell’iPhone 15 Pro Max nella versione da 512 gigabyte che trovi disponibile con uno sconto del 20% a un prezzo di 1399 euro. Il prezzo è sicuramente elevato e non alla portata di tutti, ma definirlo semplicemente uno smartphone è un po’ riduttivo. Le prestazioni e le funzioni offerte permettono di utilizzarlo sia come fotocamera/videocamera sia come strumento per il lavoro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 279,80 euro al mese. Forgiato nel titanio con schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici e tecnologia ProMotion che supporta il refresh rate fino a 120 Hz, l’iPhone 15 Pro Max è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Inoltre, il chip A17 Pro assicura prestazioni eccezionali con qualsiasi applicazione, anche quelle più pesanti per il montaggio video e il fotoritocco. E la batteria è la più grande di sempre su un iPhone.

Galaxy S23

Se vuoi uno smartphone top, ma non vuoi spendere una cifra elevatissima, ecco l’offerta che fa per te. Questa settimana trovi l’ottimo Galaxy S23 con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 570,77 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una delle migliori offerte della settimana e non puoi fartela sfuggire. Il Galaxy S23 ha tutto quello che richiedi a un telefono top di gamma, a partire da uno schermo fluido, scorrevole e con un’ottima luminosità. E non è tutto: tra gli smartphone top è anche quello più maneggevole, grazie allo schermo con diagonale di 6,1 pollici e cornici praticamente inesistenti. Prestazioni al top con il processore Snapdragon 8 Gen 2 e gli 8 gigabyte di RAM. Il comparto fotografico è impreziosito da una fotocamera principale da 50 megapixel e dagli algoritmi di intelligenza artificiale. A proposito di intelligenza artificiale, lo smartphone ha ricevuto l’aggiornamento a Galaxy AI, la nuova tecnologia di Samsung che porta l’IA in ogni funzione del dispositivo.

Galaxy S23

Blackview Skark8

Ecco una di quelle offerte che definire speciali è dir poco. E proprio per la loro unicità non bisogna farsele scappare per nessun motivo. Parliamo dell’offerta con doppio sconto disponibile per il Blackview Shark8, smartphone medio di gamma che oggi trovi allo stesso prezzo di un entry-level. Il merito è dello sconto del 50% a cui aggiungere un coupon del 28% che fa scendere il prezzo a 149,81 euro invece di 680,99 euro. Un risparmio netto che supera i 500 euro e ti fa capire la bontà della promo. Lo smartphone ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questa fascia di prezzo, a partire da uno schermo grande e con risoluzione elevata, processore potente e una fotocamera da ben 64 megapixel.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner qui in basso e applicare i due coupon presente nella pagina prodotto Amazon.

Blackview Shark8

Powerbank wireless Magsafe

Oltre agli smartphone, non possono mancare alcuni accessori molto utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio questo powerbank wireless Magsafe che si collega alla parte posteriore del telefono e permette di ricaricarlo in poco tempo. Compatibili con tantissimi modelli e con tutti gli iPhone di ultima generazione, questo powerbank da 5.000mAh è disponibile con uno sconto del 70% a cui aggiungere un coupon sconto del 20%. Il prezzo è veramente mini e acquistandone due ottieni uno sconto extra del 7%. Approfittane subito e fai un super affare.

Powerbank wireless Magsafe

Oppo Enco Buds2

Tornano al minimo storico le Oppo Enco Buds2, le cuffie lowcost del produttore cinese super acquistate su Amazon (solo nell’ultimo mese ne sono state vendute più di 5.000). Il segreto del loro successo è l’ottimo rapporto qualità-prezzo: grazie allo sconto del 60% le paghi solamente 19,99 euro. Hanno la riduzione del rumore, comandi touch per gestire al riproduzione musicale e un suono nitido con qualsiasi contenuto. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e assicurano un’autonomia prolungata. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Oppo Enco Buds2

TicWatch E3

Se siete alla ricerca di uno smartwatch con ottime caratteristiche e un prezzo super conveniente, ecco l’occasione che stavate aspettando. Questa settimana è disponibile il TicWatch E3 con uno sconto del 64% che fa crollare il prezzo a solo 72,19 euro, minimo storico di sempre. Devi essere molto veloce nell’approfittare di questa promo, potrebbe scadere da un momento all’altro. Per quanto riguarda l’orologio, difficile trovare di meglio a questo prezzo: schermo che ti mostra tutte le informazioni più importanti, monitoraggio avanzato della salute e del sonno e più di 100 modalità di allenamento. La batteria è una sicurezza: autonomia prolungata e ti dimenticherai di ricaricarlo.

TicWatch E3

Polar Pacer

L’orologio per gli sportivi. Questa settimana su Amazon trovi in promo anche il Polar Pacer, uno sportwatch pensato per gli amanti del running che offre tutta una serie di funzioni ad hoc. Leggerissimo, con un cinturino che non crea problemi, è una delle migliori soluzioni per chi ama correre e vuole migliorare le proprie prestazioni. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 143,94 euro. Dotato anche di un monitoraggio avanzato della salute, con un cardiofrequenzimetro che mostra in tempo reale il battito cardiaco.

Polar Pacer

Smart TV Hisense da 55 pollici

Questa è la settimana giusta se vuoi acquistare un nuovo smart TV. Su Amazon, infatti, è disponibile in super promo il televisore Hisense Mini-LED da 55 pollici uscito sul mercato quest’anno. L’offerta è veramente interessante: sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 599,99 euro, con un risparmio netto di 350 euro. Modello con tecnologie avanzate e con una qualità dei contenuti veramente unica. Perfetto anche per il gaming grazie alla modalità Game Mode PRO che aumenta il refresh rate fino a 144 Hz per rendere l’esperienza utente ancora più fluida. A bordo il sistema operativo VIDAA U7, una garanzia per quanto riguarda il supporto alle principali piattaforme di streaming.

Hisense da 55 pollici

Smart TV Samsung da 55 pollici

Una validissima alternativa al televisore Hisense è questo smart TV Samsung Crystal da 55 pollici disponibile in offerta con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 413 euro, minimo storico su Amazon. Un’occasione speciale per un TV uscito sul mercato quest’anno e dotato delle migliori tecnologie del momento che assicurano una qualità delle immagini elevatissima, con qualsiasi tipologia di contenuto. Inoltre, è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant per controllarla direttamente con la propria voce. Il sistema operativo Tizen è una sicurezza: puoi installare qualsiasi app per lo streaming video e hai a disposizione anche la piattaforma Samsung Plus con tantissimi contenuti e canali gratuiti.

Smart TV Samsung da 55 pollici

Galaxy Tab A9+

Uno dei tablet più venduti delle ultime settimane a un prezzo da sogno. Parliamo del Galaxy Tab A9+ disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 36% che fa scendere il prezzo a soli 198,65 euro. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire per un tablet da divano che all’occorrenza si trasforma in un dispositivo da lavoro. Schermo da 11 pollici, ottimo processore, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e non resterai senza carica. Un’ottima soluzione se vuoi acquistare un tablet top senza spendere cifre elevatissime.

Galaxy Tab A9+

iPad Air Wi-Fi + Cellular

Ecco un altro tablet che ha catturato la nostra attenzione. Parliamo dell’iPad Air nella versione Wi-Fi + Cellular da 64 gigabyte disponibile con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo a 599 euro, minimo storico su Amazon. Un’ottima occasione per acquistare un tablet che non ha nulla da invidiare a un PC, grazie soprattutto alla possibilità di connettersi autonomamente alla rete dati senza il supporto di uno smartphone o del Wi-Fi. Schermo Liquid Retina da 10,9 pollici, compatibile con l’Apple Pencil e la tastiera Bluetooth, si trasforma in pochissimi secondi in un mini-PC portatile. E occupa anche poco spazio nello zaino. Inoltre, grazie alla fotocamera frontale da 12 megapixel lo puoi anche utilizzare per fare le call di lavoro.

iPad Air Wi-Fi + Cellular

EA Sport FC 25

Per l’uscita ufficiale sul mercato bisogna aspettare la fine del mese, ma da oggi lo puoi pre-ordinare su Amazon in offerta e al prezzo più basso di sempre. Parliamo di EA Sport FC 25, l’ultima versione del videogame di simulazione calcistica più famoso e acquistato al mondo. Grazie alla promo Amazon è disponibile con uno sconto del 10% che fa scendere il prezzo della versione PS5 a 71,98 euro. Inoltre, pre-ordinandolo oggi hai anche la sicurezza della prenotazione al prezzo minimo garantito e lo riceverai direttamente a casa il giorno dell’uscita ufficiale.

In offerta trovi anche la versione PS4 (sconto 10%, prezzo di 71,98 euro) e la versione per la Switch (sconto del 10% e prezzo di 53,98 euro)

EA Sport FC 25 – PS5

EA Sport FC 25 – PS4

EA Sport FC 25 – Switch

HP DeskJet 2820e

Con l’inizio del nuovo anno scolastico uno dei dispositivi che non può mancare a casa è sicuramente la stampante. Se vuoi spendere pochissimo e acquistare una periferica di ottima qualità, ecco l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi l’HP DeskJet 2820e in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a soli 39 euro. Stampante multifunzione a getto d’inchiostro e a colori con 3 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi. Un miglior rapporto qualità-prezzo è difficile da trovare.

HP DeskJet 2820e

Asciugatrice Samsung AI Control

Ecco una delle migliori offerte della settimana, senza se e senza ma. L’asciugatrice Samsung AI Control con cestello da 8 chilogrammi e con pompa di calore è disponibile con uno sconto eccezionale del 61% a un prezzo di 529,98 euro. Per capire la portata dell’offerta basta vedere quanto si risparmia sul prezzo consigliato: più di 800 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 106 euro e puoi aggiungere sei servizi offerti da Amazon e che si rivelano molto utili, come ad esempio il ritiro del vecchio elettrodomestico, oppure il disimballaggio e l’installazione di quello nuovo. Questa asciugatrice ha tutto quello che serve, compresa l’intelligenza artificiale che ti suggerisce i programmi in base al tessuto dei vestiti.

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Krups Mini Me

Torna la promo straordinaria per la macchina per il caffè Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me. Oltre allo sconto del 40% presente in pagina, ottieni anche un buono regalo del valore di 40 euro per l’acquisto di prodotti a marchio Nescafé. Un’occasione unica per acquistare una macchina compatta, facile da utilizzare e perfetta sia per la tua abitazione sia per l’ufficio. Oltre al caffè puoi preparare anche tante altre bevande in capsula.

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Krups Mini Me

Ecovacs Deebot T20 OMNI

Non poteva di certo mancare un robot aspirapolvere multifunzione in questa nostra guida alle migliori offerte della settimana. E abbiamo scelto l’Ecovacs Deebot T20 Omni, robot aspirapolvere e lavapavimento dotato anche della stazioni per lo svuotamento automatico. Modello top di gamma con funzioni e tecnologie avanzate, è la miglior soluzione che puoi trovare oggi su Amazon grazie allo sconto del 45% che fa crollare il prezzo a 599 euro. Il risparmio netto è di 500 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 119,80 euro al mese a tasso zero. Potenza di aspirazione molto elevata, lavaggio innovativo del pavimento con acqua calda e sensori che mappano alla perfezione l’abitazione e rilevano gli oggetti in 3D che ostacolano il percorso. Affare per tutti.

Ecovacs

Audible e Kindle Unlimited, tre mesi gratis

Chiudiamo questa nostra guida alle migliori offerte della settimana, con due servizi Amazon molto amati disponibili in promo: Audible e di Kindle Unlimited.

Audible è la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e ai podcast, con tantissime serie e contenuti in esclusiva. Per tutti gli appassionati del tema, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente a Audible per tre mesi, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Con l’abbonamento puoi scaricare i contenuti offline e ascoltarli quando vuoi.

ABBONATI GRATIS A AUDIBLE

Se la tua passione è leggere libri, l’abbonamento a Kindle Unlimited è quello che fa per te. Oggi puoi abbonarti per tre mesi pagando solamente 9,99 euro (il prezzo dell’abbonamento di un singolo mese). Praticamente è come avere due mesi gratis e hai un accesso illimitato a un numero di eBook praticamente infinito. Puoi utilizzare Kindle Unlimited sia tramite l’e-reader sia utilizzando l’app per smartphone.

ABBONATI A KINDLE UNLIMITED CON UN SUPER SCONTO