Apple Days e tanti prodotti al minimo storico: ecco le migliori offerte Amazon

Fonte foto: Gabo_Arts / Shutterstock

Come chiudere al meglio questo mese di gennaio e cominciare con il giusto spirito febbraio? Con le nuove offerte di Amazon pensate appositamente per questa settimana. Come sempre il sito di e-commerce ci delizia con delle nuove promo su tantissimi prodotti differenti che coprono tutte le varie categorie. Questa settimana, però, è speciale e il motivo è presto detto: su Amazon è tempo di Apple Days. Si tratta di una promo speciale che vede alcuni dei migliori prodotti Apple in offerta al minimo storico. Si va dai computer come l’Apple iMac, passando per il nuovissimo Apple Watch 9 fino ad arrivare alle cuffie Beats, sempre di proprietà dell’azienda di Cupertino. Tanti prodotti al minimo storico e con la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Le promo speciali non finiscono qui: c’è veramente di tutto, dagli smartphone con sconti incredibili fino ad alcuni smart TV al minimo storico che ti permettono di risparmiare fino a 500 euro.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di questa settimana e le trovi tutte raccolte nella lista qui in basso. Approfittane subito, alcune promo potrebbero scadere a breve.

Amazon, le migliori offerte della settimana 29 gennaio – 4 febbraio

Questa settimana la lista con alcune delle migliori offerte della settimana è un po’ più lunga del solito. E il motivo è molto semplice: gli Apple Days. Come abbiamo detto in apertura, su Amazon questa settimana sono in offerta diversi prodotti della mela morsicata con sconti che fanno scendere il prezzo al minimo storico. Se a questo aggiungi anche la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero, ecco che diventano offerte speciali. Ma non sono le uniche. Ottima anche la promo sul Galaxy S22 che trovi con uno sconto del 40%, oppure la promo sul nuovo Galaxy Watch6 disponibili al minimo storico e risparmi quasi 100 euro. Come sempre, abbiamo selezionato anche elettrodomestici e prodotti per la casa. Uno dei più venduti è il bollitore Cecotec ThermoSense 120 disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi pochissimo, meno di 15 euro. Altrettanto interessante l’offerta per il ventilatore digitale Ariete Ciclope che trovi su Amazon con uno sconto di ben il 64% e al minimo storico. E non mancano come sempre friggitrici ad aria e robot aspirapolvere. Trovi tutto nella lista qui in alto: per accedere alla pagina prodotto basta cliccare sul link. In alternativa se vuoi approfondire le caratteristiche dei singoli dispositivi, trovi qui in basso una breve descrizione e il banner per completare l’acquisto. A voi la scelta e buona lettura!

Apple Days, tanti dispositivi al minimo storico su Amazon

Una vera festa per tutti gli appassionati della mela morsicata. Dal weekend appena concluso su Amazon sono attive diverse promozioni sui dispositivi Apple più amati. Vediamo nel dettaglio le offerte più interessanti.

Partiamo dall’iPad di decima generazione, l’ultima versione lowcost lanciata da Apple sul mercato. Si tratta del tablet più amato e venduto tra quelli disponibili sul mercato e oggi è disponibile al minimo storico con uno sconto di ben 140 euro rispetto a quello di listino. Si tratta di uno sconto "NO IVA" da non farsi scappare. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto semplice: schermo da 10,9 pollici, processore A14 Bionic, fotocamera forntale da 12Mp e fotocamera posteriore da 12 Mp. Lo puoi utilizzare sia per vedere film e serie TV sul divano, sia per lavorare mentre sei in viaggio. Puoi collegarci anche una tastiera Bluetooth o la Apple Pencil. Non a caso è il più venduto su Amazon in questo momento.

iPad decima generazione – grigio

iPad decima generazione – blu

iPad decima generazione – rosa

Un’altra occasione molto interessante riguarda l’iPhone 13 mini. La versioni più piccola dello smartphone Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro sul prezzo di listino. Un prezzo molto interessante con la possibilità anche di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 5,4 pollici, processore A15 Bionic, fotocamera anteriore da 12Mp e doppia fotocamera posteriore con obiettivo ultra-grandangolare. Aggiornato all’ultima versione di iOS. Un’opportunità da non lasciarsi scappare.

iPhone 13 mini

Tra i prodotti in offerta questa settimana c’è anche il nuovissimo Apple Watch 9 nella versione GPS + Cellular, quindi si connette autonomamente alla rete dati collegando una scheda eSim. Con lo sconto a tempo di Amazon risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino e approfitti del minimo storico. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 107,80 euro al mese. Schermo da 45 mm (la versione più grande) con un’ottima luminosità. Funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Apple Watch 9 GPS + Cellular

Tra i prodotti presente in questa promo unica ci sono anche le cuffie Beats, acquistate da Apple da oramai diversi anni. Infatti, sono in offerta le cuffie Bluetooth Beats Studio Pro con uno sconto del 25% e costano meno di 300 euro. Si tratta di cuffie top di gamma con cancellazione del rumore, audio spaziale personalizzato e con audio lossless per ascoltare al meglio ogni singolo brano. Sono compatibili sia con i dispositivi Android sia iOS. Le puoi anche collegare al computer.

Beats Studio Pro

Galaxy S22

Non è l’ultima versione dello smartphone Samsung, ma a questo prezzo è sicuramente un best buy. Stiamo parlando del Galaxy S22 disponibile oggi su Amazon con uno sconto eccezionale di ben il 40% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre: 553,90 euro. Il telefono a questo prezzo ha pochi eguali: schermo Dynamic AMOLED 2X, ottimo processore che assicura prestazioni top e tripla fotocamera posteriore di livello professionale. La batteria ti accompagna fino a fine giornata e si ricarica abbastanza velocemente. Una promo da cogliere al volo.

Galaxy S22

Redmi Note 12 Pro

Ecco un’altra offerta per uno smartphone da non farsi scappare. Con l’uscita dei nuovi Redmi Note 13, il prezzo dei modelli precedenti è sceso molto velocemente. Non a caso questa settimana su Amazon trovi il Redmi Note 12 Pro in offerta con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre, solo 279 euro. Un super affare per un telefono dotato di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Il processore è un ottimo MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nella parte posteriore trovi anche un comparto fotografico di buon livello con un sensore principale da 50 megapixel di livello professionale. Infine una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e anche di più.

Redmi Note 12 Pro

Cuffie Bluetooth

Non solo smartphone. Come sempre vi proponiamo anche degli accessori che non potete non avere. E tra questi rientrano sicuramente le cuffie Bluetooth. E questo paio in offerta questa settimana sono un vero affare. Oltre allo sconto fisso del 67% presente in pagina, puoi approfittare di altri due coupon: il primo ti permette di risparmiare un 10% di sconto se ne acquisti tre paia, il secondo fa diminuire il prezzo di un altro 2%. Le paghi poco meno di 20 euro. La qualità audio è molto buona grazie al driver dinamico da 13mm, il suono è nitido e il microfono è dotato anche della cancellazione del rumore. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche iPhone.

Cuffie Bluetooth

Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic

Questa settimana tornano in offerta anche il Galaxy Watch6 e il Galaxy Watch6 Classic. Si tratta dei due smartwatch lanciati lo scorso anno da Samsung e tra gli ultimi a essere presentati. Due ottimi orologi smart che seguono quanto già fatto dal produttore sud-coreano negli anni precedenti e dotati di tecnologie e funzionalità all’avanguardia. I sensori ti aiutano a tenere sotto controllo il tuo stato di salute e di benessere in ogni fase della giornata e hai a disposizione più di 90 modalità di allenamento. Tutti i dati sono raccolti sull’app dello smartphone e li puoi analizzare facilmente. La differenza tra il Galaxy Watch6 e il Galaxy Watch6 Classic riguarda soprattutto il design, con il secondo dotato anche di una ghiera touch con la quale poter interagire.

Il Galaxy Watch6 è in offerta con uno sconto del 28% a un prezzo di 229 euro e risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino. Il Galaxy Watch6 Classic, invece, è disponibile sempre con uno sconto del 28% a un prezzo di 302,91 euro.

Galaxy Watch6

Galaxy Watch6 Classic

Polar Grit X Pro

Uno smartwatch sui generis. Il Polar Grit X Pro è un orologio smart pensato per gli amanti dello sport e dell’attività all’aperto. Realizzato con materiali super resistenti e che hanno superato i test militari statunitensi per quando riguarda lo shock termico, la resistenza alle cadute e ai graffi. Dotato di un chip GPS di ultima generazione molto rapido nel prendere la giusta posizione e di tante modalità sportive per gli amanti degli sport all’aperto. Un orologio disponibile oggi su Amazon con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 348,99 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Polar Grit X Pro

Blackview Tab70

Torna una delle migliori offerte di queste settimane: il tablet Blackview Tab70 con schermo da 10 pollici, processore potente, 16GB di RAM e memoria da 128GB (espandibile fino a 2TB) è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo di ben l’80%. Il merito è dei due buoni sconto disponibili in pagina e lo paghi meno di 80 euro invece di 499,99 euro. Le caratteristiche sono veramente buone, ottime considerando il rapporto qualità-prezzo. Perfetto per un utilizzo da divano per guardare la tua serie TV preferita.

Blackview Tab70

Xiaomi P1E 32 pollici

Lo smart TV più venduto al momento su Amazon. Non c’è bisogno di molto altro per parlare del televisore Xiaomi P1E da 32 pollici che trovi su Amazon con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a soli 159 euro. Lo paghi veramente poco e ti porti a casa un TV affidabile con ottime caratteristiche. Immagini in alta definizione, tecnologie che migliorano il colore e la presenta del sistema operativo Android TV che supporta tutte le principali applicazioni di video streaming. Un affare assicurato, devi solo essere veloce nell’approfittarne.

Xiaomi P1E 32 pollici

Smart TV Samsung QE50Q80C

Altro smart TV molto interessante disponibile in promo questa settimana. Il televisore Samsung QE50Q80C è dotato di uno schermo da 50 pollici con risoluzione 4K e tecnologia QLED. Il processore Neural Quantum 4K ti permette di vedere qualsiasi contenuto con la miglior qualità possibile e in altissima definizione. Migliora anche la qualità dei contenuti che nativamente non sono in 4K. Integra anche gli assistenti vocali Bixby e Google Assistant per controllare con la voce il TV e i dispositivi smart presenti in casa. Il sistema operativo Tizen e la piattaforma Smart Hub supportano tutte le principali piattaforme di video streaming e ti suggeriscono anche cosa vedere in base alle tue preferenze. Grazie allo sconto del 42% il prezzo crolla letteralmente.

Smart TV Samsung QE50Q80C

Bollitore Cecotec ThermoSense 120

Passiamo agli elettrodomestici. E non potevamo che iniziare con uno degli elettrodomestici più utilizzati in questo periodo: il bollitore. In ufficio o in casa, è utilissimo avere un bollitore per preparare bevande calde, tè oppure le tisane. Il bollitore Cecotec ThermoSense 120 è quello che fa per te, soprattutto oggi che lo trovi in offerta con uno sconto del 50% e costa meno di 15 euro. Capacità di 1 litro e filtro anti calcare per evitare che si rovini facilmente.

Bollitore Cecotec ThermoSense 120

Ariete ventilatore digitale Ciclope

Questo periodo dell’anno è l’occasione migliore per farsi trovare preparati per l’estate. Non a caso su Amazon trovi in offerta il ventilatore digitale Ariete Ciclope con uno sconto del 64% e lo paghi meno di 36 euro. Si tratta di un ventilatore molto silenzioso, con 3 velocità e 3 modalità di ventilazione. Con un design moderno e che si adatta agli uffici e alla tua abitazione. Al momento è il più venduto su Amazon e acquistandolo fai un vero affare.

Ariete ventilatore digitale Ciclope

Aspirapolvere Electrolux Animal 700

Se siete alla ricerca di un’aspirapolvere, questa è l’offerta che fa per voi. La Electrolux Animal 700 è in offerta speciale con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 199,99 euro. Si tratta di un modello con tecnologia ciclonica dotato di una spazzola con una potenza di aspirazione molto elevata e con le luci LED che illuminano anche gli spazi più bui. Come si intuisce dal nome è pensata anche per coloro che hanno animali in casa grazie alla spazzola pensata appositamente per raccogliere i peli. Ha un’autonomia fino a 50 minuti con una sola carica.

Electrolux Animal 700

Philips Airfryer 3000 XL

Nelle nostre guide all’acquisto settimanali non può mai mancare una friggitrice ad aria. Questa settimana abbiamo optato per uno dei modelli più venduti degli ultimi mesi e che torna in offerta con un ottimo sconto del 50% a un prezzo di 119,99 euro. Stiamo parlando della Philips Airfryer 3000 XL, una friggitrice ad aria con un cestello molto grande e che permette di cucinare cibo per almeno un 5-6 persone. Dotato di tantissime modalità di cottura con cui puoi preparare veramente di tutto, dalle patatine, alla verdura grigliata, fino alla carne e ai dolci. Disponibile anche un’app con delle ricette facili e veloci da preparare.

Philips Airfryer 3000 XL

iRobot Roomba 692

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il robot aspirapolvere iRobot Roomba 692. L’elettrodomestico smart è in offerta con uno sconto del 33% a un prezzo di 199,90 euro. Minimo storico per un ottimo robot aspirapolvere adatto anche per i pavimenti e tappeti. Dotato di un sistema di pulizia ad alte prestazioni e tramite l’app puoi gestire la pulizia del tuo appartamento. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

iRobot Roomba 692

Nescafé Dolce Gusto Mini Me

Chiudiamo la guida con una promo eccezionale per la macchina per il caffè espresso Nescafé Dolce Gusto Mini Me. La trovi su Amazon con uno sconto del 48% a un prezzo di 62,98 euro. Dimensioni compatte e perfetta per un utilizzo domestico o da ufficio. Compatibile con capsule NESCAFÉ Dolce Gusto. Facile da utilizzare e con un designa alla moda.

Nescafé Dolce Gusto Mini Me