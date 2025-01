IPhone 16 Pro e sconti fino all'80%: le migliori offerte di Amazon

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Nuovo anno, nuova settimana e nuova tornata di offerte imperdibili su Amazon. Come iniziare al meglio il 2025 se non con una guida all’acquisto con tutte le migliori promo che il sito di e-commerce ci ha riservato in questi primi giorni di gennaio? Questa settimana si ricomincia con la normale routine lavorativa e anche Amazon torna alle vecchie abitudini con tantissimi prodotti in promo e con sconti mai visti prima. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori proposte della settimana per i prodotti tech come smartphone, orologi, smart TV e anche gli elettrodomestici per la casa, diventati in questi ultimi anni sempre più smart e più utili.

E tra le offerte non mancano delle sorprese, come ad esempio l’iPhone 16 Pro da poco uscito sul mercato disponibile al prezzo più basso di sempre e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. E come tradizione vuole, troviamo in offerta al minimo storico anche il principale competitor: il Galaxy S24 Ultra con uno sconto che supera i 500 euro. Non mancano le occasioni nemmeno sul fronte elettrodomestici, come ad esempio la macchina per il caffè De’Longhi disponibile con uno sconto di ben il 40%.

Tutte le promo selezionate le trovate nella lista qui in basso: per accedere alla pagina prodotto basta cliccare sul link e potete completare l’acquisto. Vi consigliamo di essere veloci: potrebbero terminare molto presto.

Amazon, le migliori offerte 6 – 12 gennaio

Una lista piuttosto lunga con tantissimi prodotti in offerta e con sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro. Di alcune offerte abbiamo già parlato, altre le trovate descritte poco più in basso. Ad esempio, se cercate uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa settimana su Amazon c’è il Motorola Edge 40 Neo con uno sconto di ben il 43% e lo paghi veramente poco. Offerta molto interessante anche per quanto riguarda gli smart TV: trovi il televisore Panasonic da 32 pollici con uno sconto di quasi il 48% e lo paghi praticamente la metà. Se, invece, cercate una lavasciuga, c’è in offerta il modello Samsung Crystal con uno sconto del 50% e fai un super affare. Alcuni di questi prodotti possono essere acquistati anche in 5 rate a tasso zero in modo da diminuire l’esborso iniziale. Per chiudere, aggiungiamo una promo che non bisogna farsi assolutamente scappare: solo per pochi giorni puoi utilizzare Audible, il servizio dedicato agli audiolibri e ai podcast in esclusiva, gratis per tre giorni.

Tutte le migliori promo della settimana le trovate raccolte nella lista qui in alto: per accedere alla pagina prodotto basta cliccare sul link, mentre se volete approfondire le caratteristiche qui in basso c’è una breve descrizione con il banner per completare l’acquisto. A voi la scelta e buona lettura.

iPhone 16 Pro

Una delle offerte top di questa settimana non poteva che essere l’iPhone 16 Pro. Lo smartphone premium di Apple è disponibile su Amazon al minimo storico grazie allo sconto che permette di risparmiare poco più di 100 euro sul prezzo di listino. Solo per pochi giorni lo trovi a 1131,99 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 226,40 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Un’occasione da non farsi scappare: il prezzo è sicuramente elevato, ma si tratta di un prodotto Apple ed è già difficile trovarlo in promo. L’iPhone 16 Pro non ha bisogno di molte presentazioni: prestazioni eccezionali con il nuovo processore A18 Pro, schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici (leggermente più grande rispetto al passato) e un nuovo comparto fotografico dotato di un sensore principale da 48 megapixel, da una nuova fotocamera ultragrandangolare da 48 megapixel e da un teleobiettivo con zoom ottico 5x. La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

iPhone 16 Pro

Gamma Galaxy S24

Non uno, non due, ma tutti e tre i modelli della gamma Galaxy S24 sono in offerta speciale su Amazon questa settimana. Si parte dal Galaxy S24 disponibile a un prezzo di 699 euro grazie allo sconto del 29%. Se, invece, sei alla ricerca di un telefono con uno schermo un po’ più grande puoi acquistare il Galaxy S24+ disponibile in promo a un prezzo di 979 euro (sconto del 25%). Infine, se sei alla ricerca di uno dei migliori telefoni sul mercato c’è il Galaxy S24 Ultra in offerta a un prezzo di 1099 euro con uno sconto del 32% e risparmi più di 500 euro. Per tutti e tre i modelli hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e diminuire l’esborso iniziale.

Ogni modello della gamma Galaxy S24 ha le sue peculiarità. Il modello "base" è il più compatto e maneggevole. Schermo con un’ottima luminosità e prestazioni ottime a fronte di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il Galaxy S24+ ha le stesse caratteristiche del modello base, con l’unica differenza di uno schermo più grande e di una batteria con una capacità maggiore. Il Galaxy S24 Ultra, invece, è uno degli smartphone più potenti in circolazione, dotato anche della S Pen, il pennino che all’occorrenza lo trasforma in un taccuino digitale.

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Motorola Edge 40 Neo

Non solo smartphone che costano centinaia e anche migliaia di euro. Questa settimana su Amazon trovi anche telefoni a un prezzo decisamente inferiore, ma con ottime caratteristiche. Un esempio è il Motorola Edge 40 Neo, modello medio di gamma disponibile a un prezzo di 227 euro grazie allo sconto del 43%. Lo paghi quasi la metà e risparmi più di 170 euro su quello di listino. Lo smartphone è perfetto per tutti coloro che vogliono spendere il giusto e sono alla ricerca di un telefono affidabile e con cui puoi fare un po’ di tutto. Schermo pOLED da 6,55 pollici e refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek Dimesnity 7030, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5.000mAh a lunga durata. Uno smartphone per la vita di tutti i giorni e che difficilmente ti delude.

Motorola Edge 40 Neo

Power bank

Come ogni settimana, oltre agli smartphone vi proponiamo anche accessori utili da avere sempre con sé. Come ad esempio questo powerbank con una capacità di ben 26800 mAh (puoi ricaricare il tuo telefono fino a 4-5 volte) disponibile con uno sconto incredibile dell’80% e che trovi a un prezzo di soli 26,59 euro. Dotato anche di due cavi che permettono di collegare immediatamente il telefono o il tablet. In aggiunta ci sono altre due porte dove collegare altri dispositivi. Compatibile con tutti gli smartphone usciti negli ultimi anni. Non può mancare all’interno del vostro zaino.

Power bank

Cuffie Bluetooth

Altro accessorio che non può mancare nella vostra dotazione sono le cuffie Bluetooth. E anche questa settimana Amazon ci viene in soccorso con una promo mai vista prima. Trovate questo modello con uno sconto dell’82% e le paghi solamente 23,99 euro. Si tratta di un paio di cuffie che assicurano una buona qualità audio, compatibili con qualsiasi smartphone e dotate anche della cancellazione del rumore. L’autonomia è fino a 42 ore utilizzando la custodia di ricarica. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare durante l’attività fisica.

Cuffie Bluetooth

Amazfit Balance

L’intelligenza artificiale è sempre più presente nella nostra vita e sta arrivando anche all’interno degli smartwatch. Uno dei primi modelli a essere progettato con l’intelligenza artificiale è l’Amazfit Balance, orologio smart con funzionalità molto interessante e disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 34% che fa scendere il prezzo a soli 138,52 euro. Orologio che trovi al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Perfetto per la vita di tutti i giorni, permette di monitorare in tempo reale i tuoi parametri vitali ed è dotato di ben 150 modalità di allenamento. Completo, versatile e disponibile a un prezzo speciale.

Amazfit Balance

Smart TV Panasonic Serie S50

Tra gli smart TV c’è un modello che questa settimana cattura l’attenzione: il Panasonic Serie S50 da 32 pollici. Il motivo è semplice: lo trovi con uno sconto del 48% e lo paghi solamente 175,49 euro. Televisore unico grazie alla presenza del sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, da Amazon Prime Video a Netflix. Dimensioni compatte che lo rendono perfetto per chi ha poco spazio in cucina o per la camera da letto. Qualità delle immagini elevata, tecnologia innovative ed è presente anche la Game Mode per gli amanti dei videogiochi. Occasione irripetibile.

Smart TV Panasonic Serie S50

Tablet jumper

Non mancano alcune occasioni imperdibili, come ad esempio questo ottimo tablet jumper disponibile con uno sconto del 70% che fa scendere il prezzo a soli 159,99 euro, con un risparmio di quasi 400 euro su quello consigliato. Si tratta di un ottimo tablet in grado di fare un po’ di tutto, dal vedere film e serie TV mentre sei seduto sul divano, fino al lavorare a documenti di lavoro quando sei in viaggio. Il merito è dello schermo da 10,5 pollici che permette una visione immersiva dei contenuti e del processore octa-core che assicura prestazioni top. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Non manca una fotocamera posteriore da utilizzare per le call di lavoro.

Tablet jumper

Computer portatile jumper

Altro prodotto jumper disponibile in offerta a un prezzo straordinario. Si tratta di questo computer portatile disponibile con uno sconto del 72% e lo paghi solamente 249,99 euro. A bordo trovi anche Office 365 con un abbonamento valido per 12 mesi. Il computer è pensato proprio un utilizzo da lavoro o da studio. Perfetto con le app per la produttività, meno con in videogiochi e programmi per il montaggio video. Il rapporto qualità-prezzo è elevato e la batteria assicura un’autonomia prolungata. Affare da non farsi scappare.

Computer portatile jumper

Spazzolino Oral-B iO6

Tra i prodotti che abbiamo selezionato c’è anche questo utile spazzolino Oral-B iO6 disponibile in promo su Amazon a un prezzo di 119,99 euro e con uno sconto del 52%. Lo paghi meno della metà e approfitti del minimo storico. Si tratta di uno spazzolino top di gamma che sfrutta la tecnologia magnetico iO per una migliore pulizia dei denti e una sensazione di pulizie straordinaria. Gengive più sane del 100% dopo una settimana rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Il display interattivo ti mostra le informazioni principali e le modalità di spazzolamento (in totale sono cinque). Nella confezione, oltre allo spazzolino, due testine pulenti di ultima generazione, una custodia di viaggio e e il dentifricio Oral-B Protezione Gengive e Scudo Antibatterico.

Spazzolino Oral-B iO6

Tapo C200

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi la telecamera Tapo C200 in offerta a un prezzo di soli 21,99 euro e approfitti dello sconto del 45%. Un prezzo stracciato per un ottimo dispositivo per la tua abitazione, facile da installare e da configurare. Assicura immagini in alta definizione, e una visuale a 360 gradi dell’abitazione grazie alla funzione Pan-Tilt. Ti avvisa in tempo reale se rileva dei movimenti anomali. Allarme acustico e luminoso integrato. Grazie all’audio bidirezionale puoi parlare direttamente con le persone presenti in casa.

Tapo C200

Macchina caffè De’Longhi Perfetto Magnifica

Una delle passioni degli italiani e delle italiane è bere un buon caffè durante i pasti. E per farlo bisogna avere gli strumenti giusti. Come ad esempio la macchina per il caffè De’Longhi Perfetto Magnifica, un modello top di gamma che trovi in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 40% e la paghi 299 euro (con un risparmio di 200 euro su quello di listino). La puoi anche pagare in 5 rate da 60 euro al mese. Un elettrodomestico per la cucina con cui puoi preparare tante bevande differenti, dal cappuccino come quello del bar alle tisane e al tè. Uno strumenti versatile e multiuso che solo oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Macchina caffè De’Longhi Perfetto Magnifica

Lavasciuga Samsung Crystal

La più venduta della sua categoria. Parliamo della lavasciuga smart Samsung Crystal con cestello da 9 chilogrammi in fase di lavaggio e da 6 chilogrammi in fase di asciugatura. Oggi è disponibile con uno sconto del 50% e la paghi 646,87 euro, risparmiando più di 650 euro su quello consigliato. Una lavasciuga che ti risolvi problemi di spazio e che puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Classe di efficienza energetica A e dotata di funzioni innovative per proteggere i tuoi vestiti. Come per la maggior parte degli elettrodomestici venduti da Amazon puoi aggiungere dei servizi extra. Gratuitamente ottieni il ritiro del vecchio elettrodomestico, mentre spendendo solamente 10 euro puoi avere anche il disimballaggio di quello nuovo. Per l’installazione della lavasciuga, invece, la spesa da sostenere è di 20 euro.

Lavasciuga Samsung Crystal

Impastatrice Electrolux Create 5

Se sei un amante della cucina questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi la planetaria Electrolux Create 5 in offerta a un prezzo di 149,99 euro grazie allo sconto del 53% che te la fa pagare meno della metà. Facile da utilizzare, nella confezione trovi anche diverse ganci per preparare pietanze differenti. Sei impostazioni di utilizzo e un grande recipiente da 5 litri per fare tutto quello che vuoi. Occasione da non farsi sfuggire.

Impastatrice Electrolux Create 5

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Combi 7000 XXL

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Combi 7000 XXL è una delle migliori tra quelle disponibili in promo questa settimana. Lanciata sul mercato da poco tempo, è dotata di tecnologie innovative e di ben 22 modalità di cottura. Non è una semplice friggitrice, ma un elettrodomestico per la cucina versatile e con cui puoi preparare veramente di tutto. Inoltre, è anche smart e tramite l’app HomeID puoi scoprire e provare nuove ricette ogni giorno grazie alla cottura guidata passo dopo passo. Su Amazon è disponibile in offerta a un prezzo di 194,99 euro con uno sconto del 41%.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Combi 7000 XXL

Stufa elettrica

Dall’immagine sembra un ventilatore, ma in realtà è una stufa ed è utilissima da avere in casa. Riscalda in poco tempo una stanza di medie dimensioni e la puoi spostare facilmente da un posto all’altro. La potenza può essere regolata da un minimo di 450 W a un massimo di 900 W e la regoli tramite il telecomando presente nella confezione o il display montato sulla base. Puoi anche impostare il timer in modo da attivarla poco prima del tuo rientro a casa. Disponibile in offerta su Amazon con un doppio sconto: oltre a quello fisso del 36% puoi applicare uno sconto aggiuntivo del 5%.

Stufa elettrica a parabola

Audible

Torna su Amazon una delle promo più amate dagli utenti. Solo per pochissimi giorni puoi iscriverti gratis ad Audible e utilizzare la piattaforma gratis per tre mesi. Per chi non lo conoscesse, Audible è il servizio dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma e le puoi ascoltare quando vuoi, anche offline. A disposizione hai più di 70.000 titoli in esclusiva e tutto senza pubblicità. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

AUDIBLE GRATIS PER TRE MESI