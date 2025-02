Amazon, iPhone 16 al minimo storico e sconti fino all'80%: approfittane subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questa è la settimana dedicata agli innamorati. Su Amazon arrivano le promo di San Valentino e sono gli ultimi giorni per approfittare di super sconti per alcune idee regalo tecnologiche perfette per i vostri partner. Offerte che non possono non partire dall’oggetto più iconico: l’iPhone 16, l’ultima versione dello smartphone di casa Apple. Smartphone che trovi in promo sul sito di e-commerce al prezzo più basso di sempre e con uno sconto che ti permette di risparmiare centinaia di euro (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Sempre in tema di smartphone, c’è in offerta anche il Galaxy S24 Ultra di Samsung con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 600 euro.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle promo più interessanti della settimana, facendo il giusto mix tra prodotti tecnologici (come ad esempio smartphone, smartwatch e smart TV) ed elettrodomestici per la propria abitazione, diventati sempre più smart in questi ultimi anni. Trovi tutti i prodotti selezionati nella lista qui in basso: basta cliccare sul singolo link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Amazon, migliori offerte 10-16 febbraio

Una settimana molto ricca con tanti dispositivi interessanti in offerta. Oltre agli smartphone, ci sono nuovi prodotti a marchio Amazon disponibili al minimo storico, come ad esempio i Fire TV Stick che troviamo al minimo storico e a un prezzo veramente stracciato. Restando in tema TV, sono disponibili in offerta anche lo smart TV LG da 43 pollici e il televisore Samsung Neo QLED da 55 pollici. Per entrambi lo sconto supera il 40% e approfitti del minimo storico. Molto interessanti anche le offerte per gli elettrodomestici: la lavasciuga Samsung Crystal è disponibile con un ottimo sconto del 50% e al prezzo più basso di sempre.

Per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto potete cliccare direttamente sul link presente nella lista qui in alto, mentre se volete approfondire le caratteristiche di ogni singolo prodotto, qui in basso trovate una breve descrizione e il banner per comprarlo: a voi la scelta e buona lettura.

Fire TV Stick

Alle ottime offerte della settimana precedente sui dispositivi Amazon, se ne aggiungono di nuove in questi giorni. E a beneficiarne sono i Fire TV Stick, da sempre i prodotti a marchio Amazon tra i più venduti sul sito di e-commerce. Grazie alle promo di San Valentino, troviamo in offerta tre modelli: il Fire TV Stick HD, il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. La differenza tra i vari modelli riguarda principalmente la qualità dello streaming dei contenuti e le performance.

Il Fire TV Stick HD è adatto ai televisori più compatti e più datati, mentre se a casa hai un TV di ultima generazione e con uno schermo con risoluzione 4K, devi scegliere tra il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. Il segreto del successo di queste chiavette multimediali è la loro semplicità di utilizzo: basta collegarle alla presa HDMI del TV e alla rete Wi-Fi dell’abitazione per poterle utilizzare. Sono utili anche per chi ha già uno smart TV: permettono di installare qualsiasi piattaforma streaming e donano i "superpoteri" al vostro televisore.

Passando alle offerte, il Fire TV Stick HD è disponibile a un prezzo di 29,99 euro grazie allo sconto del 33%. Per chi è alla ricerca di maggior qualità nelle immagini, troviamo il Fire TV Stick 4K a 39,99 euro con uno sconto del 43%, mentre per chi vuole maggiore potenza c’è il Fire TV Stick 4K Max a un prezzo di 52,99 euro (sconto del 34%).

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Echo Auto

Sempre da questa settimana troviamo in promo un altro dispositivo a marchio Amazon super acquistato in questo periodo dell’anno: l’Echo Auto. Si tratta di un piccolo dispositivo che si collega alla porta USB dell’auto o all’accendi sigari e permette di avere Alexa dentro l’abitacolo. Inoltre, può essere utilizzato anche come cassa Bluetooth grazie ai potenti altoparlanti integrati. Grazie alla promo di questa settimana, l’Echo Auto è disponibile a soli 29,99 euro grazie allo sconto del 57%. Non a caso è diventato immediatamente il prodotto più acquistato della sua categoria.

Echo Auto

iPhone 16

Siete alla ricerca del regalo perfetto per San Valentino? Abbiamo quello che fa per voi. Sembrerà banale, ma lo smartphone è una delle idee regalo più gettonate e apprezzate da ricevere alla festa degli innamorati. E per l’occasione su Amazon è disponibile l’iPhone 16 in offerta al minimo storico: solo per pochissimi giorni lo paghi 851,99 euro grazie allo sconto del 13%. Il risparmio sfiora i 130 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 170,40 euro al mese. La promo non finisce qui: chi lo acquista oggi riceve anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast esclusive di Amazon.

Per quanto riguarda lo smartphone c’è ben poco da dire: l’iPhone 16 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici impreziosito dalla Dynamic Island che rende più immediata l’interazione con le app che utilizzi maggiormente. Processore A18 progettato per l’intelligenza artificiale e nuovo comparto fotografico impreziosito dal sensore principale da 48 megapixel. Sulla scocca è stato inserito anche un pulsante a sfioro per un miglior controllo della fotocamera. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16

Galaxy S24 Ultra

Samsung risponde ad Apple con la super offerta disponibile per il Galaxy S24 Ultra, smartphone premium disponibile sul mercato da circa un anno, ma che resta ancora uno dei telefoni più performanti. Il merito è di una scheda tecnica unica: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon 8 Gen 3 e quadrupla fotocamera posteriore che lo rende uno dei migliori cameraphone sul mercato (sensore principale da ben 200 megapixel). Non manca la S Pen, il pennino che lo trasforma velocemente in un taccuino digitale.

A catturare l’attenzione, però, è l’offerta disponibile oggi su Amazon: il Galaxy S24 Ultra è in promo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 884,99 euro, minimo storico di questo 2025. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Galaxy S24 Ultra

Moto G85

Non solo smartphone che costano centinaia di euro e sfiorano anche il migliaio. Amazon ci offre promo speciali anche per telefoni molto più economici, ma che assicurano allo stesso tempo ottime prestazioni. Un esempio è il Moto G85, smartphone di Motorola lanciato da poco sul mercato e disponibile su Amazon a un prezzo di 182,40 euro, merito dello sconto del 45% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un risparmio netto che sfiora i 150 euro e lo fa diventare un vero best-buy, uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi.

Non ha nulla da invidiare a smartphone che costano molto di più: schermo pOLED da 6,67 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, fotocamera principale da 50 megapixel e batteria da 5.000mAh a ricarica rapida. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente difficile.

Moto G85

Cuffie Bluetooth

Come ogni settimana, oltre agli smartphone vi proponiamo anche accessori utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio questo paio di cuffie Bluetooth che trovi su Amazon con uno sconto dell’82% e che paghi solamente 23,49 euro. Si tratta di un prezzo stracciato e di un’ottima occasione per acquistare degli auricolari che assicurano audio di ottima qualità. Sono dotati della cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Compatibili con qualsiasi smartphone, anche l’iPhone.

Cuffie Bluetooth

Powerbank

Offerta con doppio sconto da non farsi assolutamente sfuggire. Questa settimana su Amazon è in promo un powerbank da ben 26800mAh che permette di ricaricare almeno due dispositivi contemporaneamente ed è dotato anche di cavi USB. Sul sito di e-commerce è disponibile in offerta a poco più di 25 euro e lo trovi con uno sconto del 78% a cui aggiungere un coupon che ti permette di risparmiare un altro 10%. Compatibile con qualsiasi smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Powerbank 26800mAh

Galaxy Watch7

Grazie alla promo lampo disponibile questa settimana, il prezzo del Galaxy Watch7, ultima versione dello smartwatch Samsung, è crollato al minimo storico. Infatti, è disponibile su Amazon a 246,40 euro, merito dello sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Acquistandolo in questi giorni, ricevi anche l’abbonamento per 60 giorni ad Audible. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,28 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy Watch7 è uno dei primi orologi a integrare l’intelligenza artificiale per una precisione migliore nel monitoraggio del battito cardiaco e dei principali parametri vitali. Lo smartwatch offre più di 90 modalità di allenamento e a bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google.

Galaxy Watch7

POCO Watch

Il POCO Watch è un orologio prodotto dal sub-brand di Xiaomi e che da questa settimana è uno dei più interessanti tra quelli presenti su Amazon. Il merito è dello sconto del 54% che fa scendere il prezzo a soli 45,64 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il prezzo non deve trarre in inganno: l’orologio è dotato di tutte le funzioni più ricercate in un orologio smart. Display AMOLED molto ampio e che mostra tutte le informazioni più importanti. Sensori di ultima generazione sotto la scocca che permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali, tante modalità di allenamento e chip GNSS che tiene traccia in tempo reale della tua posizione. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Galaxy Watch7

Smart TV LG 43 pollici

Una delle migliori occasioni di questa settimana riguarda lo smart TV LG della serie UT73 da 43 pollici. Televisore perfetto per chi vuole spendere poco e acquistare allo stesso tempo un prodotto di ottima qualità. Da questa settimana è disponibile su Amazon a un prezzo di 259 euro con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate da 51,80 euro al mese.

Le caratteristiche tecniche sono molto interessanti: schermo da 43 pollici con risoluzione 4K, processore α5 Gen7 che assicura immagini e colori realistici e sistema operativo webOS, uno dei migliori in ambito smart TV. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Non mancano modalità di visione ad hoc per film ed eventi sportivi.

Smart TV LG 43 pollici

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

Altra offerta molto interessante per uno smart TV. Questa volte riguarda il Samsung NEO QLED da 55 pollici che trovi su Amazon a un prezzo di 729 euro grazie allo sconto del 51%. Risparmi quasi 800 euro e puoi pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Come per i grandi elettrodomestici venduti e spediti da Amazon, anche per questo modello puoi aggiungere dei servizi ad hoc come il ritiro del vecchio TV, oppure l’installazione e la configurazione di quello nuovo.

Il TV Samsung è caratterizzato da uno schermo da 55 pollici con risoluzione 4K, processore NQ4 AI Gen2 con intelligenza artificiale, upscaling per tutti i contenuti che nativamente non sono in 4K e sistema operativo Tizen, una vera garanzia quando si tratta di smart TV.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

Tablet Blackview Tab 60 Pro

Torna su Amazon una delle offerte più interessanti in tema tablet. Da questa settimana è disponibile il Blackview Tab 60 Pro con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. In pagina, infatti, è presente un buono sconto di 100 euro a cui aggiungere un secondo coupon del 50%. Il risultato finale è un prezzo di soli 119,90 euro, con un risparmio di superiore ai 300 euro su quello di listino.

Il tablet Blackview Tab 60 Pro si adatta a qualsiasi situazione: lo schermo da 10 pollici lo rende perfetto per vedere film e serie TV mentre sei seduto sul divano (a bordo è presente il sistema operativo Android che supporta qualsiasi applicazione), mentre la custodia presente nella confezione ti permette di utilizzarlo anche come una sorta di mini-PC mentre sei in viaggio. Batteria a lunga durata e processore prestazionale.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Per vedere quello corretto bisogna cliccare sul banner, applicare i due buoni sconto e aprire il carrello.

Blackview Tab 60 Pro

Nescafé Dolce Gusto Krups Mini

Ecco un’offerta da cogliere al volo. Su Amazon è disponibile la macchina Nescafé Dolce Gusto Krups Mini con uno sconto del 40% e la paghi solamente 59,99 euro. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate da 20 euro al mese (meno di un caffè al giorno). La promo non finisce qui: acquistando oggi la macchina per il caffè Nespresso ricevi in regalo un coupon del valore di 30 euro da spendere in capsule Nescafé.

Non farti scappare questa occasione: acquisti una macchina facile da utilizzare, che occupa poco spazio e con la quale poter preparare tante bevande differenti oltre al caffè.

Nescafé Dolce Gusto Krups Mini

Lavasciuga Samsung Crystal

La lavasciuga è uno degli elettrodomestici più richiesti in questo periodo dell’anno e Amazon ci viene incontro con un’ottima offerta per questo modello Samsung. La lavasciuga Samsung Crystal è in promo con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a 648,98 euro. Un’occasione imperdibile per una lavasciuga con tecnologie di ultima generazione e che non rovinano i tessuti dei tuoi indumenti. Cestello con capienza di 9 chilogrammi in fase di lavaggio e di 6 chilogrammi per l’asciugatura. Al momento è la più venduta su Amazon.

LAVASCIUGA SAMSUNG CRYSTAL – 50% DI SCONTO

Lavatrice Whirpool

Ecco un’altra ottima offerta da non farsi sfuggire. Sempre tra gli elettrodomestici è disponibile la lavatrice Whirpool con cestello da 8 chilogrammi in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 399,90 euro. Minimo storico per questa ottima lavatrice a libera installazione con centrifuga fino a 1400 giri al minuto. Puoi scegliere tra i tanti programmi di lavaggio disponibili. Classe di efficienza energetica A. Puoi anche pagarla in 5 rate da 79,98 euro al mese. Amazon offre anche la possibilità di aggiungere dei servizi extra, come il ritiro e la disinstallazione del vecchio elettrodomestico o l’installazione di quello nuovo.

Lavatrice Whirpool

Termoventilatore

Se vuoi combattere il freddo di queste settimane, ecco il dispositivo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo termoventilatore in promo con un doppio sconto e lo paghi meno di 30 euro. Compatto, facile da utilizzare e scalda la stanza in pochi minuti. È molto silenzioso e ha due regolatori di temperatura. L’occasione che non devi farti scappare.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Per vedere quello corretto bisogna cliccare sul banner, applicare i due buoni sconto e aprire il carrello.

Termoventilatore

Moulinex Easy Fry & Grill

Non poteva di certo mancare una friggitrice ad aria nella nostra guida alle migliori offerte della settimana. Abbiamo scelto la Moulinex Easy Fry & Grill, modello con cestello abbastanza grande adatto per 3-4 persone, disponibile su Amazon in offerta a un prezzo di 99,99 euro con uno sconto del 44%. La paghi quasi la metà e la puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero da 20 euro al mese (meno di un caffè al giorno). Dotata di 8 programmi di cottura e della tecnologia Grill per una cottura perfetta di ogni pietanza. Un affare da non lasciarsi sfuggire.

Moulinex Easy Fry & Grill