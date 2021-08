Il powerbank minuscolo, anche nel prezzo, da portare in vacanza

Tutti ormai sappiamo quanto sono utili i powerbank, quelle piccole “mattonelle" che nascondono al loro interno delle batterie a ioni di litio che ci danno la carica che ci serve quando lo smartphone non riesce più a restare acceso, dopo una giornata di intenso utilizzo.

Ma sappiamo anche che questi dispositivi a volte non sono comodissimi: le batterie richiedono spazio e sono pesanti, e non sempre riusciamo a inserire i powerbank in tasca, nel taschino dello zaino o in borsa a causa delle loro dimensioni (a proposito: non ce ne sono due di dimensioni uguali). La tecnologia ha risolto anche questo problema, e oggi si trovano sul mercato dei piccoli capolavori di miniaturizzazione: powerbank anche molto capienti, ma dalle dimensioni veramente minuscole: stanno abbondantemente nel palmo di una mano. Certo, ci sono i compromessi: questi modelli non arrivano alla capacità di quelli più grandi e, quasi sempre, non hanno la ricarica veloce. Ma li metti dove vuoi e, quando servono, fanno il loro lavoro. Il tutto ad un prezzo piccolo come le loro dimensioni.

Mini Powerbank Lasuki da 13800 mAh: come è fatto

Ecco un esempio di quanto vi abbiamo appena detto: il mini powerbank da 13.800 mAh di Lasuki, che misura solo 2,3×6,3×9,4 centimetri (praticamente quanto un mazzo di carte da scopa) e pesa 198 grammi. I 13.800 mAh non sono il massimo, ma neanche pochi: considerando che uno smartphone di fascia media 2021 ha di solito una batteria compresa tra 4.000 e 5.000 mAh, con questo powerbank lo possiamo ricaricare almeno due volte.

Oppure ne possiamo ricaricare due contemporaneamente, visto che sul mini powerbank di Lasuki troviamo due uscite USB (entrambe da 2,1A, quindi si ricarica a 10W) e due porte di input per ricaricare il powerbank: una micro USB e una USB-C. Comodissimo, infine, il mini display a LED che indica la quantità di energia rimanente.

Mini Powerbank Lasuki: quanto costa

I pregi di questo mini powerbank sono quindi chiarissimi: è minuscolo, ha una capacità discreta e sufficiente per ricaricare almeno due volte uno smartphone e può ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Altrettanto chiaro l’unico vero difetto: non ha la ricarica veloce.

Il rapporto costi-benefici, però, va fatto alla luce dell’ottimo prezzo di vendita: il mini powerbank da 13.800 mAh di Lasuki costa meno di 25 euro.

Mini Powerbank Lasuki – Batteria da 13800 mAh – Due porte di ricarica