Modificare foto online, i migliori programmi Non sempre per modificare una foto è necessario installare un costossissimo programma sul PC. Per tagliare foto, modificare le dimensioni di un'immagine o cambiare qualche parametro, il più delle volte è sufficiente uno dei tanti editor online disponibili gratuitamente. Scegliendo quello che meglio si adatta alle proprie esigenze, infatti, sarà possibile modificare foto online in pochi secondi e in maniera completamente gratuita. Ecco i migliori.

Modificare foto online con Fotor Dotato di un'interfaccia estremamente intuitiva e di facile "consultazione", Fotor è tra i migliori programmi per modificare foto online gratis. Questo web editor consente di apportare sia modifiche "elementari" (tagliare, raddrizzare, comprimere, ridimensionare), sia modifiche più avanzate. Ad esempio, si potrà modificare la curva dei colori, oppure andare a impostare manualmente la luminosità e contrasto della foto. Per scaricare le immagini sarà necessario registrarsi sul sito.

Modificare foto online con pho.to Per molti, si tratta del miglior editor di immagini online. L'interfaccia di pho.to è immediatamente riconoscibile: sulla parte sinistra della schermata si trova la colonna con i vari strumenti di editing a disposizione. Rispetto ad altri programmi per modificare foto, magari, non saranno moltissimi, ma gli sviluppatori di pho.to hanno preferito puntare su quelli effettivamente utili agli utenti, eliminando quelli che invece avrebbero potuto trarli in inganno. L'utente ne guadagna così in semplicità, potendo modificare le immagini in maniera immediata e potendo scaricarle sul disco del PC nel giro di pochi secondi.

Come modificare foto online con photogancy Tra tutti gli editor online, è probabilmente il più semplice da utilizzarePhotofancy. Per modificare foto con basterà caricare l'immagine dal proprio computer, applicare le modifiche che si vogliono (gli strumenti sono nella colonna di sinistra) e scaricare la foto modificata sul disco del proprio PC.

Come modificare foto online con Photopea Nel caso avete già usato Photoshop, allora Photopea è il web editor fotografico che fa al vostro caso. L'interfaccia è identica, con strumenti e funzionalità analoghe. Inoltre, importa e modifica anche file PSD, Sketch e RAW, esattamente come il software professionale sviluppato da Adobe. Per salvare l'immagine basterà poi cliccare sul menu "File" e poi scegliere la voce "Export as" e selezionare il formato che si preferisce.

Come modificare foto online con PicMonkey Tra gli editor più completi disponibili online, PicMonkey permette sia di modificare le foto in maniera "essenziale", sia di applicare ritocchi più elaborati, utilizzando magari uno dei tanti filtri preimpostati disponibili sulla piattaforma. Per utilizzarla, però, dovrete prima creare un profilo (gratuito) oppure utilizzare il social login con Facebook o Google.