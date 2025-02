Asus annuncia AirVision M1: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Asus ha presentato ufficialmente gli AirVision M1, i nuovi smart glasses sviluppati per la produttività a tutti i livelli, per l’intrattenimento e per il gaming

Fonte foto: Asus

Asus ha presentato ufficialmente i nuovi AirVision M1, un paio di smart glasses sviluppati per essere utilizzati, ad esempio, dagli utenti che cercano un sistema per espandere lo spazio di lavoro trasformando il proprio laptop in una workstation multi-monitor, con la possibilità di gestire più finestre contemporaneamente per migliorare la produttività.

Ma non finisce qui, questi occhiali smart, infatti, possono essere utilizzati anche per l’intrattenimento: utilizzati con Asus ROG Ally o con un PC da gaming, questo prodotto può migliorare l’esperienza di gioco, rendendola più coinvolgente. Oppure possono essere usati semplicemente per godere al meglio dei propri contenuti multimediali preferiti.

Asus AirVision M1: scheda tecnica

Asus AirVision M1 ha un pannello Micro OLED con risoluzione 1.920×1.080 pixel per occhio, refresh rate a 72 Hz e luminosità di picco fino a 1.100 nit. Il dispositivo inoltre garantisce la copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3. Presente la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu e la TÜV Rheinland Flicker-Free, col device che che è in grado di autoregolare la luminosità in corrente continua ed eliminando qualsiasi sfarfallio nella gamma da 0 a 3.000 Hz.

Il campo visivo (FOV) è di 38 gradi con una densità di 58 pixel per grado (PPD). Di default il device ha diverse modalità di visualizzazione preimpostate: Office, Cinema, Gaming, Standard e LowBlue. Molte le possibilità di personalizzazione del display, con l’utente che può regolare in base alle proprie esigenze il numero e la posizione delle finestre virtuali. Oltre a questo, passando per l’app AirVision (disponibile per Windows), gli utenti possono modificare anche la dimensione e la posizione dello schermo virtuale, la distanza interpupillare (IPD) per migliorare l’allineamento delle immagini e il pinning che permette alle varie finestre di mantenere la posizione anche nel caso in cui l’utente muova la testa.

Sul fronte dell’audio questo device ha altoparlanti direzionali e microfono con funzioni per la cancellazione del rumore. Molto interessanti anche i controlli gestuali che permettono all’utente di regolare le impostazioni di visualizzazione, passando le dita sull’apposito spazio sensibile al tocco.

Per quanto riguarda il design, questi smart glasses hanno un look piuttosto classico e sono estremamente leggeri, pesano solo 87 grammi e garantiscono, dunque, un buon comfort anche dopo un utilizzo prolungato. Incluse nella confezione ci sono lenti con trasparenza del 60% e lenti oscuranti (entrambe sono magnetiche); inoltre il telaio è compatibile anche con le lenti graduate.

Asus AirVision M1: prezzo e disponibilità

Il nuovo Asus AirVision M1 è già disponibile presso gli Asus Gold Store, i rivenditori che aderiscono al programma Powered by Asus e i vari partner commerciali all prezzo consigliato di 699 euro. Inclusi nella confezione ci sono: la custodia rigida, il cavo USB-C, un panno per la pulizia, i naselli ergonomici e il supporto per lenti graduate e per le lenti oscuranti.