MSI MPG 322URX: il nuovo monitor di riferimento per il gaming

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: MSI

MSI ha presentato in esclusiva per il mercato cinese il nuovo MSI MPG 322URX, un monitor con pannello QD-OLED che si rivolge ai gamer professionisti ma anche a chi ha bisogno di un prodotto professionale per la grafica. Molte le funzioni di questo dispositivo dedicato ai gamer ma che, grazie anche all’ausilio dell’intelligenza artificiale, è in grado di adattarsi alle esigenze di un po’ tutte le categorie di utenti.

Monitor MSI MPG 322URX: scheda tecnica

L’MSI MPG 322URX ha un pannello QD-OLED che misura 31,5 pollici, ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz e ben 1.000 nit di luminosità di picco.

Il tempo di risposta è di 0,03 millisecondi (GtG), la profondità del colore di 10 bit mentre la gamma di colori DCI-P3 è al 99%. Presenti anche le certificazioni VESA DisplayHDR True Black 400 che attesta che questo monitor è in grado di riprodurre neri profondi e ha una luminosità elevata a garanzia di immagini realistiche e ClearMR 13000 che garantisce una qualità d’immagine superiore con un ridotto livello di sfocatura.

Sul fronte delle connessioni ci sono: due porte USB-A, l’uscita per il jack da 3,5 mm e due ingressi HDMI 2.1 (da 48 Gbps). Ma la vera particolarità di questo schermo è la presenza di una porta USB-C con DisplayPort 2.1 fino a 80 Gbps (che, al momento, può essere utilizzata solo con le schede grafiche professionali prodotte da AMD) e Power Delivery da 98 W.

Per quanto riguarda le funzioni specifiche per il gaming, c’è la Gaming Intelligence, una tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale per attivare Smart Crosshair (specifica per gli sparatutto, utile per regolare il colore del mirino in base allo sfondo nel gioco), Night Vision AI (che migliora i dettagli nelle aree più scure dello schermo ed è totalmente regolabile dall’utente) e Optix Scope (che rileva gli oggetti in movimento nelle lunghe distanze e li ingrandisce, migliorandone la visibilità).

Oltre a questo il monitor è compatibile anche con Adaptive Sync, Variable Refresh Rate e FreeSync Premium Pro, che vengono utilizzati per regolare la frequenza di aggiornamento dello schermo in base alla frequenza dei fotogrammi della GPU o della console collegata.

Infine, trattandosi di un pannello OLED, c’è anche il sistema OLED Care 2.0 che aiuta a ridurre il rischio di burn-in, preservando lo schermo.

MSI MPG 322URX: prezzo e disponibilità

Il nuovo MSI MPG 322URX al momento è disponibile solo in Cina dove può essere acquistato per circa 1.200 dollari. Da quello che sappiamo dovrebbe essere prevista anche una versione global ma, per ora, non ci sono ulteriori informazioni.