Moto e22 ed e22i ufficiali: sono due super low cost dall'ottimo design

Motorola ha presentato due nuovi smartphone low cost, il Moto e22 e il Moto e22i che saranno quasi certamente commercializzati in Europa e anche in Italia, considerato che nel comunicato stampa ufficiale i prezzi sono espressi in euro. Il Motorola Moto e22 è già disponibile, invece, sul sito ufficiale Motorola Brasile.

Resta al momento meno nota la scheda tecnica del Motorola Moto e22i anche se la maggior parte dell’hardware è condiviso con il fratello maggiore e le differenze più significative potrebbero consistere nella minore quantità di memoria RAM e, di conseguenza, nel sistema operativo: Moto e22 esegue Motorola MyUX basato su Android 12 mentre Moto e22i esegue Android 12 Go edition, a conferma di una dotazione hardware ridotta all’osso.

Punto di forza per entrambi i modelli Motorola e22 e e22i è sicuramente il design, molto pulito ed elegante e gli altoparlanti stereo con supporto a Dolby Atmos, caratteristiche affatto scontate su questa tipologia di telefoni economici.

Moto e22 e Moto e22i: caratteristiche tecniche

Secondo la scheda tecnica vista in Brasile del Motorola Moto e22, il processore a bordo è il MediaTek Helio G37, con connettività solo 4G, abbinato a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. La memoria RAM sul Moto e22i sarebbe, invece, inferiore e pari a 2 GB.

Il display di entrambi i telefoni è di tipo LCD HD+ da 6,5 pollici e con frequenza di aggiornamento di 90 Hz dinamica, che passa da 60 Hz a 90 Hz quando la modalità automatica è attiva per ottimizzare la durata della batteria. Il lettore di impronte digitali per entrambi i telefoni è stato collocato lateralmente. Con la funzione Power Touch toccando due volte il lettore di impronte digitali è possibile accedere alle scorciatoie delle app, incluso il percorso diretto verso casa in Google Maps, la scansione dei codici a barre e altro ancora.

Su entrambi i telefoni Motorola Moto e22 e Moto e22i troviamo il medesimo gruppo di fotocamere posteriori con il sensore principale da 16 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sulla parte anteriore, in un notch a U è inserita la fotocamera selfie da 5 MP con apertura focale di f/2,5.

Tra le funzioni disponibili, segnaliamo su Moto e22 il Dual Capture per fare foto o video con la fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente, mentre su Moto e22i è presente la funzione Time Lapse. La batteria per entrambi è di 4.020 mAh con ricarica da 10 W.

Moto e22 e Moto e22i: disponibilità e prezzi

Il Motorola Moto e22 è disponibile in due colori: Astro Black e Crystal Blue e arriverà in Europa e probabilmente anche in Italia a un prezzo di listino di 139,99 euro.

Il Motorola Moto e22i sarà disponibile nei colori Graphite Grey o Winter White al prezzo di listino di 129,99 euro.