Moto E30 è il nuovo smartphone economico di Motorola: com'è fatto

Motorola Moto E30 è la proposta più recente della casa alata per chi desidera uno smartphone davvero poco impegnativo sul piano economico e in grado di assicurare – assicura l’azienda – un’esperienza d’uso godibile. Potrebbe essere la scelta ideale per chi non ha grosse pretese e vuole spendere meno possibile (anche se deve temere la concorrenza dell’ultimo nato di Wiko).

Il nuovo smartphone economico di Motorola ha un design semplice e anche moderno. I detrattori del notch apprezzeranno di certo il foro nel display, che dona a Moto E30 un’estetica in linea con le proposte più recenti del mercato degli smartphone. Possiede un lettore di impronte digitali fisico sul retro, sistemato all’interno del piccolo logo circolare Motorola, un telaio in plastica che dovrebbe garantire una resistenza maggiore alle cadute, una superficie posteriore anch’essa in plastica con un trattamento ad hoc per renderlo repellente all’acqua, e un equilibrio generale che potrebbe dargli quella marcia in più sulla fascia d’accesso al mercato smartphone.

Motorola Moto E30, com’è fatto

Motorola Moto E30 possiede uno schermo LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1.600 pixel), quindi non elevatissima anche se la densità non è bassa (270 pixel per pollice), che viene però compensata dalla frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una caratteristica pressoché impossibile da trovare sulla concorrenza di pari prezzo.

Lo smartphone economico di Motorola si affida al chip Unisoc T700, un octa core con frequenza massima di circa 2 GHz, affiancato da 2 GB di memoria RAM e da 32 GB di spazio di archiviazione di tipo eMMC 5.1, comunque espandibile attraverso una microSD fino a 1 TB di capacità.

La fotocamera frontale inserita nel foro nel display di Motorola Moto E30 è da 8 megapixel, mentre sulla superficie opposta trovano spazio tre fotocamere: la principale da 48 MP f/1.8 e due sensori da 2 MP ciascuno, uno per le macro, quindi le foto con soggetti a distanza ravvicinata, e uno per la rilevazione della profondità di campo. Video in Full HD a 30 fps.

In termini di connettività Motorola Moto E30 può contare su 4G LTE con supporto a due SIM Card (e non c’è da rinunciare all’espansione di memoria), il Wi-Fi a/b/g/n, il Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, ingresso USB-C per ricarica e trasferimento dati e un ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

La batteria, unita ad un chip che non dovrebbe consumare troppo, sembra in grado di assicurare ottime prestazioni in termini di autonomia: sono 5.000 i mAh di capacità a disposizione, mentre la ricarica può avvenire al massimo a 10 watt.

Motorola Moto E30 misura 165.1 × 75.6 × 9.14 mm e pesa 198 grammi. Per tirare fuori il meglio dall’hardware a disposizione dello smartphone, i progettisti hanno scelto Android 11 Go Edition, una versione “leggera" del sistema operativo di Google che permette anche agli smartphone economici di avere buone prestazioni.

Motorola Moto E30, quanto costa e quando arriva

Motorola Moto E30 è già ufficiale per il mercato europeo ad un prezzo di listino fissato a 99 euro. Due le colorazioni disponibili al lancio, Mineral Gray e Digital Blue. Non è ancora presente sul portale italiano di Motorola, ma potrebbe essere una questione di giorni.