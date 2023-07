Moto edge 30 Fusion al minimo storico: smartphone top a un prezzo incredibile

Fonte foto: Motorola

Continuano le ottime offerte sugli smartphone Motorola. Questa settimana è la volta del Moto edge 30 Fusion, uno smartphone top di gamma con una scheda tecnica molto equilibrata e caratterizzata da alcune componenti estremamente interessanti. Un dispositivo che punta tutto sulle prestazioni e non potrebbe essere altrimenti con uno schermo con refresh rate fino a 144Hz (quasi un record per il mondo degli smartphone), processore Snapdragon 888+ e un comparto fotografico con sensore professionale da ben 50MP.

Uno smartphone che solitamente si trova a un prezzo molto vicino ai 700€, ma che oggi è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 32%. Il risparmio è davvero unico e si avvicina ai 250€. Si spende molto meno di 500€ per uno telefono che vale molto di più e che lo fa diventare uno dei best-buy di questa settimana. A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, un’offerta con i fiocchi da non farsi scappare, anche perché gli smartphone Motorola utilizzano una delle migliori interfacce Android disponibili sul mercato.

Moto edge 30 Fusion

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Moto edge 30 Fusion: scheda tecnica e caratteristiche4

Uno smartphone in cui l’equilibrio e le dimensioni compatte regnano sovrane. Il Moto edge 30 Fusion è uno smartphone top di gamma sui generis, che associa alle prestazioni anche un design molto ricercato con un profilo sottile.

Motorola per i suoi smartphone ha sempre puntato su display di ottima qualità e anche su questo Moto edge 30 Fusion ha scelto un pannello eccezionale. Sul telefono troviamo un display pOLED da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144Hz per una fluidità estrema con tutte le app che supportano questa frequenza di aggiornamento. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 888+ (con modem 5G incluso) supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Per essere uno smartphone top di gamma è necessario che anche il comparto fotografico sia dello stesso livello. Sul Moto edge 30 Fusion troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale è da ben 32MP per dei selfie praticamente perfetti. Sull’app fotocamera sono disponibili anche delle modalità ad hoc per degli scatti in notturna o con un’esposizione prolungata.

Chiudiamo con la batteria da 4400mAh che assicura un’autonomia per tutto il giorno. A supporto anche la ricarica super rapida da 68W che impiega poco meno di trenta minuti per avere il 100% di autonomia.

Moto edge 30 Fusion: prezzo, sconto, offerta Amazon

Un prezzo che non si era mai visto prima per questo Moto edge 30 Fusion. Oggi lo troviamo su Amazon con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 464€. Il risparmio, come già detto, si avvicina ai 250€, cifra con la quale si può acquistare un discreto telefono medio di gamma. Il sito di e-commerce offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 92,80€ al mese a tasso zero (lo si attiva nella pagina prodotto). Lo smartphone è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Un dispositivo equilibrato, potente e a un prezzo super: cosa aspettate per acquistarlo?

Moto edge 30 Fusion