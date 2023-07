Moto Edge 30 Neo, prezzo crollato: la miglior offerta di oggi

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Questo ultime weekend di luglio si apre con un’offerta incredibile per uno smartphone lanciato quest’anno e che ha sempre stupito per il buon rapporto qualità-prezzo, che oggi diventa straordinario grazie alla promo che troviamo su Amazon. Stiamo parlando del Moto Edge 30 Neo, un dispositivo che si posiziona in quella fascia di prezzo a metà tra un medio e un top di gamma, una delle più presidiate dai produttori. Solitamente in questa fascia si trovano dispositivi con un prezzo di listino compreso tra i 300 e i 400€ e per questo motivo è molto allettante per noi utenti. Oggi, però, il prezzo dello smartphone Motorola cala vertiginosamente grazie allo sconto del 42% che fa risparmiare ben 180€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte per un telefono disponibile su tutto il web.

La scheda tecnica del Motorola Edge 30 Neo è super interessante. Partiamo da un processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni e integra anche il modem per il 5G. Continuiamo con un comparto fotografico affidabile con sensore principale da 64MP con stabilizzatore ottico dell’immagine e tante modalità che sfruttano al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Per chiudere una batteria con ricarica rapida e soprattutto uno schermo OLED con refresh rate fino a 120Hz. Per uno smartphone che troviamo a meno di 250€ è difficile chiedere di più. Le scorte stanno per terminare e per questo motivo vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Moto edge 30 Neo: la scheda tecnica

Scorrendo le caratteristiche del Moto edge 30 Neo si intuisce facilmente che non si tratta di un semplice smartphone medio di gamma. Partiamo da uno degli elementi che solitamente contraddistingue i telefoni del produttore statunitense e che ritroviamo anche in questo: lo schermo. Motorola lo ha dotato di un display OLED da 6,5" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Ci soffermiamo spesso su questa caratteristica dei pannelli e il motivo è chiaro: con una frequenza di aggiornamento elevata la fluidità dello smartphone è superiore e non si hanno problemi con le app social e i videogame. Inoltre, la luminosità elevata offre un’ottima visibilità sotto la luce diurna e troviamo anche una funzione che ci protegge dalla fastidiosa luce blu. Sotto la scocca è presente l’affidabilissimo processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Motorola non ha lasciato nulla al caso e ha scelto anche un comparto fotografico di tutto rispetto. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da ben 64MP di livello professionale con stabilizzatore ottico dell’immagine che rende scatti e video perfetti anche mentre si è in movimento o quando c’è poca luce. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP con sensore macro incorporato. La fotocamera per i selfie è da 32MP e grazie alle regolazioni di ottimizzazione dell’immagine puoi scattare facilmente autoritratti già pronti per Instagram. Nell’app fotocamera troviamo tante altre modalità di scatto che utilizzano al meglio l’intelligenza artificiale.

Non manca la tecnologia di ricarica TurboPower da 68W che impiega meno di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie alle ottimizzazioni lato software.

Moto edge 30 Neo: prezzo, sconto e offerta Amazon

Uno sconto incredibile per uno smartphone medio/top di gamma che può diventare il vostro miglior compagno nella vita di tutti i giorni. Oggi troviamo il Moto edge 30 Neo in offerta con uno sconto del 42% a un prezzo di 249€. Il risparmio è elevatissimo: ben 180€. Per il telefono si tratta del minimo storico e di un prezzo addirittura più basso rispetto a quello del Prime Day. Le scorte stanno per finire: dovete essere molto veloci nell’approfittare della promo. Il dispositivo viene venduto e spedito dal sito di e-commerce, quindi beneficia della spedizione Prime e avete ben 30 giorni di tempo per fare il reso.

