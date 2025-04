Motorola, questo è lo smartphone da comprare oggi: prezzo crollato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le offerte su Amazon non smettono mai di stupire, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone. E la promo di cui parliamo oggi ne è la dimostrazione. Si tratta dell’ottima offerta disponibile per il moto g35, smartphone del brand statunitense che si posiziona nella fascia tra gli entry-level e i medio di gamma e che troviamo su Amazon a un prezzo mai visto prima. Non è un’esagerazione: grazie allo sconto del 46% lo paghi praticamente la metà e risparmi più di 100 euro.

Un prezzo veramente stracciato per un telefono con caratteristiche molto interessanti. A partire da uno schermo molto grande e fluido, un processore prestazionale e una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti di ottima qualità. Per uno smartphone che trovi a meno di 125 euro si tratta di una scheda tecnica di altissimo livello. Non lasciarti scappare questa promo unica.

Moto g35: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è una di quelle da non farsi scappare. Da oggi su Amazon trovi il moto g35 con uno sconto del 46% che fa crollare il prezzo a soli 124 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre per il questo smartphone top di gamma di Motorola ed è un’occasione che non puoi farti sfuggire. Il risparmio è di poco superiore ai 100 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone di Motorola è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni (anche meno di ventiquattro ore in alcuni casi). Per testarlo, invece, hai i canonici quattordici giorni da quando lo ricevi).

Moto g35: caratteristiche tecniche

Nella fascia di prezzo del Moto g35 è molto semplice trovare telefoni lenti, poco reattivi e che scattano immagini di bassa qualità. Caratteristiche che non trovi sul telefonino di Motorola. Il brand statunitense è riuscita nel suo intento: progettare uno smartphone prestazionale a un prezzo alla portata di tutti.

Per capire le potenzialità di questo smartphone basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica. A partire dal display, uno dei punti forti del dispositivo. Il moto g35 è equipaggiato con un display da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refersh rate fino a 120 Hz, che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ottime performance grazie al processore octa-core supportato da 4 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

A dispetto di quanto si possa pensare, il moto g35 è dotato anche di un comparto fotografico molto interessante. Fotocamera principale da 50 megapixel Quad Pixel che permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. A supporto una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 16 megapixel. Nell’app fotocamera hai diversi strumenti utili, come ad esempio una gomma magica per eliminare dagli scatti oggetti o persone.

Non manca una batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Non manca la ricarica rapida che ti permette di avere il 100% di autonomia in meno di un’ora. Completa la scheda tecnica un lettore delle impronte digitali sotto lo schermo per lo sblocco immediato dello smartphone.

