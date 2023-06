Moto G42, il prezzo è sorprendente: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Siete alla ricerca di uno smartphone lowcost che allo stesso tempo assicuri prestazioni elevate? Abbiamo la promo che fa per voi. Da oggi su Amazon, infatti, troviamo l’ottimo Moto G42 in offerta al minimo storico con uno sconto eccezionale del 39% che fa scendere il prezzo a poco più di 150€. Una somma con cui oramai si riescono ad acquistare solamente dispositivi entry level, mentre questo smartphone Motorola è di un livello ben superiore.

E per capirlo basta poco. L’azienda statunitense ha dotato questo telefono con un ottimo schermo OLED da 6,4" con colori intensi e neri assoluti, per una visione cinematografica in ogni istante. Il processore Snapdragon assicura performance più che discrete e sotto il punto di vista del comparto fotografico troviamo un sensore principale da 50MP che permette di dare libero sfogo alla propria creatività. Uno smartphone equilibrato e pronto a supportati in ogni istante.

Moto G42: la scheda tecnica

Non è sicuramente un top di gamma, ma non aspira a esserlo. Il Moto G42 è semplicemente uno smartphone medio di gamma che oggi costa quanto un entry-level, diventando uno dei migliori nella sua categoria.

Uno dei punti forti del telefono (e più in generale di tutti gli smartphone Motorola) è lo schermo. Sul Moto G42 troviamo un display OLED da 6,4" con colori veramente ottimi, anche grazie a neri assoluti. Le dimensioni generose assicura una visione cinematografica, adatta soprattutto a film e serie TV. A bordo troviamo l’ottimo processore Snapdragon 680 supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è molto equilibrato e non potrebbe essere altrimenti in un dispositivo di questo genere. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore da 2MP Macro Vision. La fotocamera per i selfie è da 2MP. Grazie alle varie modalità di scatto offerte da Motorola hai la massima libertà e i tuoi scatti prendono vita.

L’azienda statunitense ha optato per una batteria da ben 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo. Il lettore per le impronte digitali è presente di lato e lo smartphone è anche resistente agli schizzi d’acqua.

Moto G42 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smartphone del giorno su Amazon. Il Moto G42 lo troviamo su Amazon con uno sconto del 39% a un prezzo di 159€. Un prezzo piccolissimo soprattutto in questo periodo storico in cui il costo degli smartphone è schizzato alle stelle e per trovare dispositivi affidabili bisogna spendere cifre elevate. Il risparmio è di poco superiore ai 100€. Lo smartphone viene venduto e spedito dal sito di e-commerce e per riceverlo a casa bisogna aspettare pochissimi giorni. Non fatevi scappare questa ottima promo per un telefono lowcost.

