Moto G85, il prezzo è in picchiata con lo sconto esclusivo Amazon

Il Moto G85 è in offerta con uno sconto del 41% grazie allo sconto speciale di Amazon. Lo trovi al prezzo più basso di sempre e risparmi centinaia di euro. Scopri le caratteristiche

Fonte foto: Motorola

Il Moto G85 è uno dei telefoni più interessanti lanciati in questi ultimi mesi. Si posiziona in una fascia di prezzo molto interessante per il grande pubblico, quella compresa tra i 300 e i 350 euro. Solitamente qui si "annidano" smartphone con alcune caratteristiche top e che sono molto ricercati e hanno un ottimo mercato. La novità di oggi, però, è l’offerta disponibile sullo smartphone Motorola. Grazie allo sconto Amazon del 41% il prezzo scende sotto i 200 euro e diventa immediatamente un best-buy.

Il Moto G85 è un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni, grazie a una scheda tecnica molto equilibrata e con componenti di ultima generazione, come ad esempio il processore Snapdragon 6s Gen 3. Altrettanto valido il comparto fotografico grazie al sensore principale da 50 megapixel, lo stesso che trovi su telefoni molto più costosi. Uno smartphone che vale molto più di quanto lo paghi oggi ed è uno dei migliori affari della giornata.

Motorola G85

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Moto G85 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta in puro stile Black Friday, anche se all’inizio ufficiale dell’evento manca ancora qualche ora. Da oggi il Moto G85 è disponibile a un prezzo di 196 euro, con uno sconto del 41% che ti fa risparmiare più di 130 euro sul prezzo di listino. Uno sconto mai visto prima per questo telefono e approfitti anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Farsi scappare questa opportunità sarebbe un grosso errore.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Invece, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, in modo da poterlo provare con tutta calma, ma difficilmente resterai deluso. A questo prezzo difficilmente troverete di meglio.

Motorola G85

Moto G85: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del Moto G85 non può lasciare indifferenti. Lo smartphone è a tutti gli effetti un top di gamma, ma oggi lo paghi quanto un telefono entry-level. La qualità superiore del telefono la si intuisce subito, già dallo schermo. Per questo telefono Motorola ha optato per un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Il Moto G85 è anche il primo smartphone Motorola di questa fascia di prezzo con uno schermo leggermente curvo sui lati che permette una presa migliore e una visione più immersiva dei contenuti. Le prestazioni sono assicurate dal processore di nuova generazione Snapdragon 6s Gen 3 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel prodotto da Sony, lo stesso presente su telefoni molto più costosi. Fotocamera con stabilizzazione ottica dell’immagine e che permette di scattare ottime immagini anche quando fuori c’è poca luce. A supporto un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel. La fotocamera per i selfie è l’altra grande sorpresa dello smartphone: un obiettivo da 32 megapixel per ritratti perfetti in ogni situazione.

In chiusura non poteva che esserci un’ottima batteria da ben 5.000mAh che copre tutto il giorno senza troppi problemi. Grazie alla ricarica TurboPower da 30 W hai il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

Motorola G85