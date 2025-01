Motorola, prezzo stracciato per lo smartphone top: costa la metà

Fonte foto: MisterGadget.Tech

È Motorola con il Moto G85 a essere la protagonista indiscussa di oggi. Il brand statunitense si prende il palcoscenico grazie all’ottima offerta disponibile su Amazon per il suo smartphone medio di gamma che trovi con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo e lo paghi quanto un entry-level. Un’occasione unica che ti permette di approfittare del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web per un telefono con una scheda tecnica riconoscibile e che assicura prestazioni superiori alla media.

Con meno di 200 euro oramai si acquistano solamente smartphone con caratteristiche da entry level, che fanno il loro durante la vita di tutti i giorni, ma che per il resto sono un po’ deficitari. Il Moto G85 è esattamente il contrario: un telefono completo, con cui puoi fare di tutto e con un design moderno evidenziato dallo schermo leggermente curvo ai lati. Smartphone che si basa su un processore Snapdragon di ultima generazione ed è dotato di un’ottima fotocamera posteriore da 50 megapixel. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente arduo.

Moto G85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Questa è la classica offerta che va colta al volo. Da oggi su Amazon trovi il Moto G85 in promo a un prezzo di soli 185,80 euro con uno sconto del 44%. Il risparmio supera i 140 euro e lo paghi quasi la metà: per uno smartphone lanciato sul mercato da non tantissimi mesi si tratta di una vera occasione irripetibile. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediato e la consegna avviene in tempi record, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai ben due settimane di tempo, in modo da provarlo a fondo. Ma difficilmente resterai deluso da questo telefono di Motorola.

Moto G85: le caratteristiche tecniche

Affidabilità Motorola a un prezzo alla portata di tutti. Il Moto G85 è lo smartphone da acquistare se sei alla ricerca di un telefono che duri nel tempo, con aggiornamenti costanti e materiali per la costruzione di ottima qualità.

Lo smartphone si basa su una scheda tecnica moderna e con componenti tutt’altro che scontati. A partire già dall’ottimo display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz. Fluido, immersivo e con un’ottima qualità per i dettagli. Puoi vedere film e serie TV mentre sei in viaggio senza troppi problemi. E se pensi che sia tutto qui, ti sbagli. Anche il comparto audio è di livello assoluto grazie alla tecnologia Dolby Atmos. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 6 Gen 3 con chip per il 5G integrato. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Il prezzo potrebbe trarre in inganno e far pensare che Motorola abbia risparmiato su qualche componente. Ma non è così. E lo dimostra il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel da utilizzare anche per scattare foto macro. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel. Sistema di fotocamere versatile e che puoi utilizzare in qualsiasi situazione, anche grazie alle modalità di scatto che trovi nell’app fotocamera.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida TurboPower da 30W impieghi circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

