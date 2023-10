Motorola, questo smartphone lowcost costa pochissimo, sconto eccezionale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Questa settimana di ottobre non poteva cominciare in maniera migliore. Da oggi, infatti, su Amazon trovi un’offerta eccezionale per uno degli smartphone lowcost più interessanti lanciati negli ultimi mesi. Stiamo parlando del Motorola edge 30 Neo, dispositivo molto presente nei nostri articoli e che oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto eccezionale del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare più di 170€. Un’offerta da Prime Day, ma con un giorno di anticipo rispetto all’inizio della Festa delle Offerte Prime che comincerà alle ore 00:01 del 10 ottobre.

Torniamo a parlare dello smartphone. Il Motorola edge 30 Neo è il classico dispositivo che si posiziona a metà tra un medio di gamma e un top di gamma, con l’unica differenza che oggi lo paghi quanto uno smartphone entry level. A bordo è presente un ottimo processore Snapdragon 695 con modem 5G incluso, supportato anche da una fotocamera principale da ben 64MP di livello professionale. Lo schermo è la solita sicurezza, come ci ha abituato bene in questi anni Motorola: diagonale da 6,2", tecnologia OLED e refresh rate fino a 120Hz. Per non farti mancare nulla, è presente anche la ricarica veloce per la batteria. Trovare qualcosa di meglio a questo prezzo è davvero difficile.

Motorola Edge 30 Neo: la scheda tecnica

Motorola è tornata prepotentemente nel mercato della telefonia. Dopo gli anni d’oro di inizio millennio e il periodo difficile vissuto con l’uscita dei primi smartphone, l’azienda statunitense è tornata con dispositivi molto interessanti e con un prezzo alla portata di tutti. Il Motorola Edge 30 Neo ne è la dimostrazione. Stiamo parlando di un dispositivo con una scheda tecnica superiore rispetto al prezzo a cui lo troviamo oggi.

Vediamola nel dettaglio partendo da uno degli elementi cardine: lo schermo. Lo smartphone monta un display OLED da 6,2" con refresh rate fino a 120Hz. L’accuratezza dei colori è di livello cinematografico e grazie alla frequenza di aggiornamento così elevata è tutto molto fluido e scorrevole. La potenza è assicurata dall’ottimo processore Snapdragon 695 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Motorola ha avuto anche un occhio di riguardo per il comparto fotografico. Nella parte posteriori trovi una doppia fotocamera con sensore principale da ben 64MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, e un obiettivo ultragrandangolare da 13MP con sensore macro incluso. Un comparto super versatile e che ti permette di scattare foto e registrare video in ogni situazione. La fotocamera selfie è da ben 32MP e non avrai problemi a scattare autoritratti da caricare direttamente sui tuoi profili social. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale, molto utile soprattutto per gli scatti in notturna.

La batteria ti fa arrivare a fine giornata senza troppi patemi e grazie alla ricarica Turbo Power da 68W impieghi circa trenta minuti per avere il 100% di autonomia. Chiedere di più a uno smartphone così economico è davvero complicato.

Motorola Edge 30 Neo in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo così non lo si era mai visto su Amazon per lo smartphone lowcost di Motorola. Al momento è anche una delle migliori offerte presenti sul sito di e-commerce e su tutto il web per uno smartphone. Il Motorola Edge 30 Neo è disponibile a un prezzo di 246,25€ grazie allo sconto eccezionale del 43%. Oltre a risparmiare più di 170€ sul prezzo di listino, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solo in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente le regole per capire il funzionamento). La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Non farti scappare questa promo eccezionale per uno dei migliori smartphone lowcost del momento.

