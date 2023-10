Motorola Edge 40, a questo prezzo è da comprare subito: sconto spaziale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Come cominciare bene la settimana se non con un’ottima offerta Amazon al minimo storico per uno smartphone top di gamma? Da oggi, infatti, trovi il Motorola Edge 40 in promo speciale con uno sconto di ben il 33% su quello sul prezzo consigliato che ti permette di risparmiare 200€. Uno sconto eccezionale che fa scendere il prezzo a un valore più basso di quello del Prime Day e fai un super affare. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Il Motorola Edge 40 è uno smartphone uscito sul mercato da un tempo relativamente breve e infatti monta tutte componenti di ultima generazione, a partire da un ottimo schermo OLED leggermente curvo e con una frequenza di aggiornamento elevatissima. Altrettanto valido il comparto fotografico che ti regala grosse soddisfazioni in ogni momento della giornata. E per completare il cerchio è presente anche una batteria con ricarica rapida che impiega circa mezzora per assicurarti il 100% di autonomia. Al prezzo a cui lo trovi oggi diventa un vero best-buy: il top di gamma più economico che trovi in giro in questo momento.

Uno smartphone top di gamma lo riconosci immediatamente, e non solo per la scheda tecnica. Un telefono di fascia alta lo è anche nei materiali e nel design, tutti elementi che ritrovi in questo Motorola Edge 40. Vediamo nel dettaglio quello che offre.

Motorola è tornata nel mondo della telefonia e con un ruolo da protagonista. Il merito è di dispositivi affidabili, con ottime caratteristiche e a un prezzo decisamente interessante, soprattutto oggi che lo trovi in offerta. Partiamo da una delle componenti che salta subito all’occhio e che rende il Motorola Edge 40 un telefono top di gamma: lo schermo. A bordo è presente un display pOLED leggermente curvo da 6,55" con refresh rate che arriva fino a un massimo di 144Hz, uno dei valori più elevati che puoi trovare in questo momento sul mercato. La differenza la noti soprattutto nell’utilizzo di tutti i giorni con le app social e con i videogame. Sotto la scocca trovi la potenza del processore MediaTek Dimensity 8020 con a supporto ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Uno dei punti nevralgici del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un doppio sensore con fotocamera principale da 50MP e sensore ultra-grandangolare da 13MP con sensore macro incluso. Puoi sbizzarrirti e dare libero sfogo alla tua creatività. Ma non finisce qui. Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale le immagini sono sempre perfette, anche quelle scattate al buio. La fotocamera selfie è da ben 32MP.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 4400mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza nessun tipo di problema. Inoltre, grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68W impieghi circa mezzora per avere il 100% di autonomia. Per concludere l’opera, a bordo è presente l’interfaccia utente sviluppata da Motorola e basata da Android, considerata da molti una delle migliori del panorama grazie alla sua essenzialità.

Una promo per cominciare al meglio questa nuova settimana. Da oggi trovi il Motorola Edge 40 in offerta a un prezzo di 399,99€, con uno sconto del 33% su quello di listino. Per lo smartphone si tratta del punto più basso dell’ultimo periodo e acquistandolo adesso risparmi ben 200€. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Un servizio utilissimo e che puoi attivare in pochi passaggi. Lo smartphone viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore. Non farti scappare questa opportunità per il miglior smartphone top di gamma per rapporto qualità-prezzo.

