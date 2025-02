Motorola, smartphone top a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La fascia tra i medio e i top di gamma è da sempre quella che regala maggiori sorprese e maggiori possibilità di scelta. I produttori si "sfidano" a colpi di telefono, lanciando dispositivi tutti molto interessanti e con caratteristiche ben precise. Come capita spesso in queste situazioni, a fare la differenza è logicamente il prezzo. Se trovi su Amazon uno smartphone top di gamma in offerta al prezzo più basso di sempre, ecco che diventa magicamente il dispositivo da acquistare immediatamente. Magia che puoi ammirare oggi per il Motorola Edge 50 Neo, telefono lanciato lo scorso anno, ma che resta ancora attuale grazie ai continui aggiornamenti software e alle ottime componenti tecniche scelte dal brand statunitense.

Lo smartphone è protagonista di un’ottima promo sul sito di e-commerce: lo trovi con uno sconto del 38% che ti permette di risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e lo paghi un prezzo a cui solitamente trovi dispositivi con caratteristiche molto inferiori. Infatti, il Motorola Edge 50 Neo ha una scheda tecnica unica, a partire dall’ottimo display pOLED, passando per la tripla fotocamera posteriore fino ad arrivare alla batteria che si ricaricare in pochissimi minuti. Un affare da non farsi assolutamente sfuggire.

Motorola edge 50 Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo smartphone Motorola. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 309 euro, con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 200 euro e approfitti anche del minimo storico. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Quanto basta per scoprire che lo smartphone Motorola soddisfa tutte le tue necessità.

Motorola edge 50 Neo: la scheda tecnica

Il Motorola edge 50 Neo è uno smartphone progettato per chi è alla ricerca delle massime prestazioni e di un dispositivo che sappia scattare anche ottime foto. Non è un caso che Motorola lo abbia equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 megapixel prodotto da Sony (lo stesso presente su dispositivi molto più costosi), da una fotocamera ultragrandangolare da 13 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel. Una soluzione che solitamente si trova solo su smartphone molto più costosi. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel e permette di scattare selfie perfetti da caricare direttamente sui social. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale pronta a darti supporto in ogni fase dello scatto e anche nell’editing.

La scheda tecnica dello smartphone è arricchita anche da uno schermo pOLED da ben 6,36 pollici ad altissima risoluzione (SuperHD, superiore al classico FHD) e con un refresh rate che permette di utilizzarlo in modo più fluido con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio quelle social. La quasi totale assenza di cornici lo rende anche più compatto e lo puoi utilizzare facilmente con una sola mano. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. La RAM può essere aumentata con quella virtuale che sfrutta lo spazio libero nella memoria.

La batteria da 4310 mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica TurboPower da 68 W impiega poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia. Un aspetto da non sottovalutare: lo smartphone riceverà ben cinque aggiornamenti del sistema operativo Android, con tutte le nuove funzionalità e anche gli update legati alla sicurezza.

