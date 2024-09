Motorola Edge 50 Ultra, un top di gamma a un prezzo mai visto

Il Motorola Edge 50 Ultra è uno smartphone di fascia alta, ottimo sia per la produttività che per l’intrattenimento. Con l’offerta Amazon il prezzo è incredibile

Fonte foto: Motorola

Il segmento degli smartphone top di gamma è caratterizzato da dispositivi dalle grandi potenzialità, con schede tecniche di altissimo livello pronte a soddisfare qualsiasi esigenza dei consumatori, dalla produttività all’intrattenimento.

Chiaramente, queste performance hanno un prezzo e, di solito, non si tratta di cifre contenute che, seppur giustificabili dalle tecnologie in dotazione, potrebbero risultare proibitive per gli utenti.

Su Amazon, però, le offerte non mancano e per le prossime ore è possibile portare a casa il Motorola Edge 50 Ultra, il più recente top di gamma dell’azienda, a un prezzo molto interessante che scende sotto gli 800 euro.

Motorola Edge 50 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 – Versione 16 GB /1 TB

Motorola Edge 50 Ultra: scheda tecnica

Motorola Edge 50 Ultra ha uno schermo pOLED da 6,7 pollici, con risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Lo schermo è anche Pantone Validated una certificazione che attesta una rappresentazione del colore che è il più fedele possibile alla realtà.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione. Non manca la funzione RAM Boost che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria del telefono.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 64 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Per migliorare le foto scattate ci sono le funzionalità di Moto AI, delle particolari impostazioni basate sull’intelligenza artificiale tra cui: Stabilizzazione adattiva che riesce a rilevare la velocità di un soggetto in movimento per regolare dinamicamente l’OIS e Auto focus tracking per mantenere i soggetti sempre a fuoco.

Scatti in movimento che regola la velocità dell’otturatore in base alla luce, aiutando lo smartphone in condizioni di scarsa luminosità e rumore elevato. Lunga esposizione che cattura un maggiore quantitativo di luce per un tempo prolungato, per dare alle foto effetti luminosi particolari

Presente anche qui la certificazione Pantone Skin Validated che attesta che ciò che viene catturato con la fotocamera e mostrato sul display riproduce fedelmente lo spettro delle tonalità della pelle umana.

Per le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’Ultra Wide Band (UWB), l’USB-C, l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker ottimizzati con Snapdragon Sound e compatibili con Dolby Atmos e l’audio spaziale Dolby Head Tracking (solo con le cuffie Moto Buds+).

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica TurboPower da 125 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 14.

Infine, il device è certificato IP68, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Motorola Edge 50 Ultra: l’offerta su Amazon

Il Motorola Edge 50 Ultra ha un prezzo di listino di 999 euro, con le offerte Amazon, però, per le prossime ore si scende fino a 791 euro (-21%, -208 euro), uno sconto davvero da non trascurare che un po’ più semplice acquistare uno smartphone di fascia alta.

