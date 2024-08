Motorola, questo smartphone top è da comprare oggi: sconto irresistibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Agosto non si poteva chiudere se non con una super promo per uno smartphone. I dispositivi tech più desiderati e acquistati su Amazon riservano sempre delle grandi sorprese, ma bisogna anche essere bravi (e soprattutto veloci) nell’approfittarne. E oggi vi proponiamo un’offerta con i controfiocchi per un dispositivo top di gamma a un prezzo mai visto prima. Parliamo del Motorola Edge 50 Pro, telefono uscito sul mercato da non tantissimo tempo e che si fa apprezzare per alcune caratteristiche tecniche veramente uniche, a partire da uno schermo super fluido (particolarità che contraddistingue da sempre gli smartphone del produttore statunitense) e una batteria che si ricarica in poco più di 15 minuti.

A catturare l’attenzione è la promo disponibile oggi su Amazon. Il Motorola Edge 50 Pro è in offerta con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Per uno smartphone caratteristiche tipiche di un top di gamma si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Risparmi più di 200 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Per acquistarlo spedito e venduto direttamente da Amazon, basta cliccare su questo link.

Motorola Edge 50 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ecco l’occasione del weekend. Su Amazon trovi il Motorola Edge 50 Pro in offerta a un prezzo di 483,07 euro con uno sconto del 31%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Motorola Edge 50 Pro: la scheda tecnica

Motorola è uno dei brand più interessanti nel mondo della telefonia. Oltre ad aver segnato la storia di questo settore, è riuscita anche a re-inventarsi quando sul mercato sono cominciati ad arrivare gli smartphone. Se non vuoi spendere uno sproposito e allo stesso tempo acquistare un telefono top di gamma, il Motorola Edge 50 Pro è una delle miglior soluzioni disponibili oggi sul mercato. Fai un ottimo affare e acquisti anche uno smartphone affidabile. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Motorola ha optato per un ottimo schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende molto fluido nella vita di tutti i giorni. Si tratta di uno dei valori più elevati che trovi sul mercato e la differenza la noti soprattutto con i video e le app di videogiochi. Con uno schermo così grande e fluido, l’esperienza è immersiva e puoi vedere anche film e serie TV. Ottima anche la qualità sonora grazie al Dolby Atmos. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 7 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è degno di nota. Il merito da un lato è delle componenti scelte da Motorola. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, obiettivo ultra-grandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottimo 3x. Un comparto equilibrato, versatile e soprattutto completo, come non se ne vedono sul mercato da un bel po’ di tempo in questa fascia di mercato. La ciliegina sulla torta è la fotocamera frontale da 50 megapixel. Il tutto corredato dall’intelligenza artificiale di Motorola che migliora in tempo reale la qualità delle foto.

Non manca un’ottima batteria da 4.500mAh con cui non hai nessun problema ad arrivare a fine giornata. E nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla Turbo ricarica da 125 W: in poco più di 15 minuti hai il 100% di autonomia.

