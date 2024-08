Motorola, questo smartphone top è da comprare subito: prezzo crollato

Il Motorola Edge 50 Pro è in offerta con uno sconto esagerato del 29% e risparmi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate. Schermo super fluido, ottimo sistema fotografico e batteria che si ricarica in un lampo

Amazon sorprende tutti e mette in sconto e in super offerta un ottimo smartphone top di gamma uscito sul mercato da pochi mesi. Parliamo del Motorola Edge 50 Pro, smartphone dotato di una scheda tecnica molto interessante e da oggi disponibile anche con uno sconto mai visto prima. Il merito è della promo Amazon che lo sconta del 29% e permette di risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Si tratta di un’occasione veramente ottima per un dispositivo che non ha nulla da invidiare a telefoni più quotati e costosi.

Motorola in questi anni ci ha sorpreso con il lancio di tanti telefoni molto interessanti e questo Edge 50 Pro non è da meno. A partire da un ottimo schermo con refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati che puoi trovare sul mercato, da un sistema fotografico composto da tre sensori di livello professionale. Infine, trovi anche una batteria che si ricarica in poco più di 10 minuti. Si posiziona nella fascia altissima del mercato, ma con un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo.

Motorola Edge 50 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta così per il Motorola Edge 50 Pro non la si era mai vista. Lo smartphone top di gamma è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 499 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). A meno di 500 euro è uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi.

Motorola Edge 50 Pro: le caratteristiche tecniche

Trovare uno smartphone che oltre a essere funzionale, abbia anche un design ricercato ed elegante è sempre più complicato. Il Motorola Edge 50 Pro è uno dei pochi che riesce a coniugare questi due aspetti e riesce a farlo in modo veramente unico. Un telefono con componenti top di gamma e che è bello da avere tra le mani.

Motorola ha fatto le cose per bene e ha dotato il suo telefono top di gamma di una scheda tecnica molto interessante. A partire già dallo schermo, grazie a un pannello pOLED da 6,7 pollici e con risoluzione SuperHD per immagini ancora più definite. Inoltre, i neri sono assoluti e assicurano contrasti mai visti in precedenza. La frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz è la classica ciliegina sulla torta e lo rende ancora più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Il display si prende anche cura dei tuoi occhi ed è dotato di una particolare tecnologia che diminuisce l’affaticamento della vista anche dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 7 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Ottimo il comparto fotografico. Motorola ha fatto un grande sforzo per dotare il telefono di una tripla fotocamera posteriore con sensori professionali. Troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x lossless. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale di Motorola che migliora istantaneamente la qualità delle immagini e dei video. Uno smartphone che entra di diritto tra i migliori camera phone sul mercato. E la selfie cam è da ben 50 megapixel: puoi pubblicare direttamente sui social i tuoi autoritratti senza bisogno di ulteriori modifiche.

Chiudiamo con la batteria da 4.500mAh che ti porta fino a fine giornata senza troppi problemi. In caso di bisogno puoi sfruttare la turbo ricarica da 125 W che ti permette di avere il 100% di autonomia in poco più di 10 minuti. Inoltre, è dotato di esclusive modalità Moto che semplificano l’utilizzo quotidiano dello smartphone. Insomma, uno smartphone super completo a un prezzo mai visto prima.

