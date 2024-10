Motorola, questo è lo smartphone da comprare oggi: sconto spaziale

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questo weekend di fine ottobre non poteva cominciare che nel migliore dei modi. Il merito è di Amazon che da pochissimi giorni ha lanciato un’ottima offerta per il Motorola Edge 50 Pro, smartphone top di gamma uscito quest’anno e disponibile con uno sconto eccezionale del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Motorola è diventato un punto di riferimento nel mondo Android per tutti coloro che vogliono un telefono performante e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Acquistando oggi questo Motorola Edge 5o Pro risparmi quasi 300 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Un’ulteriore servizio che ti propone Amazon per abbassare l’esborso iniziale.

Lo smartphone di Motorola abbina a una scheda tecnica tipica di un top di gamma, un design ricercato e moderno. Il brand statunitense ha investito molto sotto questo aspetto per realizzare un telefono che sia riconoscibile e che si distingua dalla massa. Le linee sono morbide e i colori per la cover posteriore lo rendono unico. Sotto la scocca trovi componenti di ultima generazione e un ottimo comparto fotografico con una tripla fotocamera con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni. Una promo lampo da non farsi scappare se vuoi un telefono performante a un prezzo molto interessante.

Motorola Edge 50 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta speciale da cogliere al volo. Da oggi trovi il Motorola Edge 50 Pro a un prezzo di 427,68 euro, con uno sconto del 39%. Il risparmio netto sfiora i 300 euro (il prezzo di listino è di 699 euro) e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è già pronto per essere spedito e lo puoi anche ricevere in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai i classici 14 giorni da quando ricevi la consegna.

Motorola Edge 50 Pro: la scheda tecnica

L’intelligenza artificiale sbarca anche sugli smartphone Motorola. Grazie alla tecnologia AI Moto scattare immagini di ottima qualità e con una super risoluzione non è mai stato così facile. Hai a disposizione un set di strumenti che ti permette di modificare e post produrre facilmente ogni scatto e ogni video per renderli perfetti. Scattare foto perfette è anche più semplice grazie all’ottimo comparto fotografico che trovi sul Motorola Edge 50 Pro. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo fa 10 megapixel con zoom ottico per i ritratti. Ottima anche la fotocamera da 50 megapixel per i selfie.

Come detto, lo smartphone di Motorola è a tutti gli effetti un top di gamma. E lo si capisce anche dall’ottimo schermo pOLED da 6,7 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Grazie al supporto al Dolby Atmos, anche il comparto audio è ottimo e puoi utilizzare il telefono per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio o ti sposti per andare a lavoro. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 7 Gen 3 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la ciliegina sulla torta. La batteria ha una capacità di 4500mAh e supporta la ricarica super rapida fino a 125 W: ti bastano pochissimi minuti per avere un’autonomia di ventiquattro ore.

