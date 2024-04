Motorola Edge 50 Pro ufficiale: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Motorola ha presentato ufficialmente, al momento solo per i consumatori indiani, il nuovissimo Motorola Edge 50 Pro, lo smartphone di fascia medio-alta dell’azienda statunitense (di proprietà della cinese Lenovo), che arriva sul mercato con una scheda tecnica molto interessante, dove spicca sicuramente un ottimo display OLED, il nuovo chip mid-range di Qualcomm e un buon comparto fotografico.

Oltre a questo, il device è il primo al mondo ad essere Pantone Validated, e deve quindi rispettare determinati criteri imposti, appunto, da Pantone LLC in tema di rappresentazione del colore sul display, che deve essere il più fedele possibile al mondo reale.

Motorola Edge 50 Pro: scheda tecnica

Il nuovo Motorola Edge 50 Pro ha un display OLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. Sul display c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5 che tiene al sicuro il device da urti e graffi.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Tra le connessioni c’è il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica via cavo TurboPower da 125 W (appena 18 minuti per una ricarica completa), ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Hello UX, con la promessa da parte di Motorola di tre aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di patch per la sicurezza.

Infine, il device è certificato IP68, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Motorola Edge 50 Pro: prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Motorola Edge 50 Pro è stato presentato ufficialmente solo per il mercato indiano dove potrà essere acquistato a partire dal prossimo 9 aprile in tre colorazioni: Black Beauty, Moonlight Pearl e Luxe Lavender. Il prezzo consigliato è di:

Motorola Edge 50 Pro – 8/256 GB: 31.999 rupie indiane (353,10 euro)

Motorola Edge 50 Pro – 12/256 GB: 35.999 rupie indiane (397,24 euro)

Questo smartphone dovrebbe arrivare nei prossimi mesi anche in Europa, ma non è ancora stata resa nota alcuna informazione ufficiale e tantomeno indicazioni sui prezzi di vendita.