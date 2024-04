Motorola Edge 50 Ultra e Edge 50 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Motorola

Motorola ha presentato ufficialmente i nuovissimi Motorola Edge 50 Ultra (in foto) e Motorola Edge 50 Pro, due smartphone rispettivamente di fascia alta e medio-alta che arrivano sul mercato con una scheda tecnica dalle grandi potenzialità, caratterizzata da due chip Qualcomm e da una grande attenzione per il comparto fotografico.

Entrambi i dispositivi hanno la certificazione Pantone Validated, che attesta una riproduzione del colore il più fedele possibile al mondo reale, sia per gli schermi che per le fotocamere e un pacchetto di funzioni basate sull’intelligenza artificiale, chiamato Moto AI, che servono a migliorare in post produzione le foto scattate dall’utente.

Motorola Edge 50 Ultra: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Motorola Edge 50 Ultra ha un display pOLED da 6,7 pollici, con risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Presente anche la funzione RAM Boost che permette di guadagnare RAM aggiuntiva attingendo allo spazio di archiviazione interno dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF, Time-of-flight e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare di nuovo da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 64 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP.

A questo hardware fotografico di qualità si aggiungono le funzioni Moto AI, come la stabilizzazione adattiva grazie alla quale il device è in grado di determinare la velocità di movimento dell’utente per regolare dinamicamente la stabilizzazione dell’immagine, o l’Auto focus tracking, che utilizza l’intelligenza artificiale per mantenere il soggetto a fuoco anche in movimento.

La funzione scatti in movimento regola automaticamente la velocità dell’otturatore in base alla luce, con l’AI che interviene per migliorare le foto quando la luminosità è bassa e il rumore elevato. La funzione lunga esposizione consente alla fotocamera di catturare più luce per un tempo prolungato, ottenendo foto dagli effetti luminosi particolari, come le scie di luce.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, Bluetooth 5.4, l’Ultra Wide Band (UWB), l’USB-C, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due altoparlanti ottimizzati con Snapdragon Sound e compatibili con Dolby Atmos e con l’audio spaziale Dolby Head Tracking (solo se abbinato alle cuffie moto buds+).

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica TurboPower da 125 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 14.

Il dispositivo è certificato IP68, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Motorola Edge 50 Ultra sarà disponibile anche in Italia a partire dalle prossime settimane in tre colorazioni: Forest Grey (col retro in pelle vegana), Nordic Wood e Peach Fuzz (retro in pelle vegana). Il prezzo di partenza è di 999 euro.

Motorola Edge 50 Pro: scheda tecnica e prezzo

Il Motorola Edge 50 Pro ha lo stesso display pOLED da 6,7 pollici, anche in questo caso protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5. Per questo modello il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 abbinato 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Torna anche stavolta la funzione RAM Boost.

Cambia, ma resta di ottimo livello, il comparto fotografico: un sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP con OIS. La fotocamera frontale è di nuovo da 50 MP. Anche su questo modello sono disponibili le ottimizzazioni di Moto AI.

Quasi identiche le connessioni: 5G il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione. Il sistema audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

Identica all’altro modello la certificazione IP68, come anche la batteria da 4.500 mAh, con ricarica TurboPower fa 125 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è di nuovo Android 14.

Il Motorola Edge 50 Pro è già disponibile in Italia nei colori: Luxe Lavender, Moonlight Pearl e Black Beauty al prezzo di 699 euro.