Motorola Edge 50 Ultra, a questo prezzo è l'affare giusto per tutti

Il Motorola Edge 50 Ultra fa parte di una cerchia ristrettissima di smartphone composta solamente dai migliori dispositivi Android presenti sul mercato come ad esempio Galaxy S24, OnePlus 12, Xiaomi 14 e pochi altri. Rispetto a questi telefoni, però, ha un vantaggio di non poco conto: lo sconto disponibile oggi su Amazon. Infatti, lo smartphone premium di Motorola è in promo con uno sconto eccezionale del 31% che ti fa risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino. Una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono con pochi eguali sul mercato.

Con il Motorola Edge 50 Ultra, il brand statunitense ha alzato l’asticella ed è entrato nell’élite del mercato. Lo smartphone è dotato delle migliori componenti disponibili, ma ci sono due aspetti che catturano l’attenzione più degli altri: lo schermo e il comparto fotografico. Il display pOLED ha una risoluzione SuperHD e una fluidità mai vista prima, mentre il comparto fotografico è stato valutato tra i migliori del mercato, grazie sia agli obiettivi montati nella parte posteriore sia al sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Motorola. Uno smartphone che cattura gli occhi per design e prestazioni e da oggi anche per il prezzo. Approfittane subito, la promo potrebbe scadere a breve.

Motorola Edge 50 Ultra: prezzo, offerta e sconto

Da oggi trovi il Motorola Edge 50 Ultra in offerta con un ottimo sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 689,85 euro. Si tratta del minimo storico su Amazon e anche una delle migliori offerte che puoi trovare oggi sul web per un telefono con queste caratteristiche. La bontà della promo la si intuisce anche dagli oltre 300 euro risparmiati rispetto al prezzo di listino. Hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine).

Motorola Edge 50 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Motorola Edge 50 Ultra è uno smartphone che coniuga stile e prestazioni. Lo si riconosce al primo sguardo grazie a linee essenziali, ma allo stesso tempo eleganti. La scheda tecnica lo rende uno dei migliori smartphone usciti quest’anno. Lo si intuisce subito, già dallo schermo. A bordo è presente un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e un refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati del settore. La fluidità è massima e i colori sono super realistici, permettendo una visione immersiva di qualsiasi contenuto. Non a caso è il primo telefono ad aver ricevuto la certificazione Pantone™ Validated: ritrae e visualizza fedelmente la realtà che ti circonda con il colore e le tonalità della pelle Pantone Validated. Prestazioni eccellenti grazie al processore Snapdragon 8s Gen 3 supportato da ben 16 gigabyte di RAM e 1 terabyte di memoria interna. Puoi salvare tutti i video che vuoi e lo stesso vale per le applicazioni.

L’altro elemento che ha ricevuto una valutazione elevatissima è il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti: Motorola ha lavorato molto per raggiungere il livello dei principali competitor. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, un teleoviettivo da 64 megapixel con zoom ottico 3x e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel. Per i selfie hai a disposizione un altro sensore sempre da 50 megapixel. Una varietà di soluzioni che trovi su pochi altri telefoni e che si completa con la tecnologia IA Moto, un set di strumenti di intelligenza artificiale che migliorano la qualità degli scatti e dei video.

Chiudiamo con un’ottima batteria da 4500mAh che si ricarica in un lampo grazie alla tecnologia TurboPower da 125 W. Per avere il 100% di autonomia bastano poco più di quindici minuti.

