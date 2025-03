Motorola edge 50 Pro, prezzo a picco su Amazon: minimo storico

Il Motorola edge 50 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto del 46% e risparmi ben 320 euro su quello di listino. Schermo grande e fluido, fotocamera da 50 megapixel e batteria che si ricarica in un lampo.

Fonte foto: Motorola

Questa nuova settimana di marzo non potrebbe cominciare in modo migliore: su Amazon, infatti, sono disponibili tante nuove promo con occasioni da non farsi scappare. Tra le tante opportunità disponibili sul sito di e-commerce, abbiamo selezionato la migliore in ambito smartphone e riguarda il Motorola edge 50 Pro. Si tratta di uno smartphone top di gamma lanciato sul mercato da meno di un anno e dotato di una scheda tecnica davvero molto interessante. Schermo da ben 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo (che si trova sempre meno di frequente sui telefoni), ricarica turbo e prestazioni al top grazie ai 12 gigabyte di RAM e al potente processore Snapdragron.

Uno smartphone top di gamma che solo per oggi trovi allo stesso prezzo di un medio di gamma. Il merito è dell’offerta imperdibile disponibile su Amazon che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il Motorola edge 50 Pro, infatti, è in promo con uno sconto del 46% che fa risparmiare quasi 320 euro su quello di listino. Per lo smartphone del brand statunitense si tratta del minimo storico e di una delle migliori occasioni che trovi su tutto il web. Approfittane subito e fai un super affare.

Motorola edge 50 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle irripetibili. Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 50 Pro in promo a un prezzo di 379,63 euro grazie allo sconto del 46% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio è notevole e sfiora i 320 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Motorola edge 50 Pro: le caratteristiche tecniche

Motorola è tornata a essere una certezza per tutti coloro che sono alla ricerca di smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e realizzati con materiali e componenti premium. Il Motorola edge 50 Pro rientra nella categoria degli smartphone top di gamma e con una scheda tecnica del genere non potrebbe essere altrimenti. Analizziamola nel dettaglio.

Il primo elemento che cattura subito l’attenzione è il display. Come oramai ci ha abituato Motorola, lo schermo è una delle componenti a cui il brand statunitense cura maggiore attenzione. Su questo dispositivo troviamo uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FullHD) e con un refresh rate che arriva fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. Lo smartphone si rivela molto fluido nell’utilizzo quotidiano e grazie alla risoluzione SuperHD puoi vedere film e serie TV con la miglior qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7 Gen 3 con a supporto ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera, con sensore principale da 50 megapixel dotato anche della stabilizzazione ottica dell’immagine. Il sistema fotografico è completato da un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. La fotocamera frontale, invece, è da 50 megapixel e assicura selfie perfetti da caricare direttamente sui social. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale nell’editing fotografico per rendere ogni immagine un capolavoro.

Chiudiamo con la batteria da 4500 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi e che supporta la ricarica rapida fino a 125 W.

