Motorola lancia un nuovo smartwatch, ma non per noi

Motorola ha presentato ufficialmente il nuovo smartwatch Moto Watch 40, un dispositivo con a bordo poche funzioni ma essenziali, destinato a chi cerca un prodotto facile da usare per il monitoraggio della salute e dell’attività sportiva.

Da quello che sappiamo, l’orologio al momento è disponibile solo negli Stati Uniti. Non ci sono ancora informazioni sull’eventuale uscita in Europa ma, dato che i prodotti del brand Moto Watch sono realizzati su licenza da eBuyNow eCommerce Ltd, azienda tutt’altro che in salute tanto che in Canada ha dichiarato fallimento.

La stessa azienda ha portato in Italia il Moto Watch 100, che però non è più disponibile nel nostro Paese.

Moto Watch 40: scheda tecnica

Il nuovo Moto Watch 40 è un dispositivo design compatto (30,8×45,9×10,2 mm) e dal peso di 26 grammi. La cassa è in lega di zinco mentre il cinturino è in silicone.

Questo smartwatch ha un display rettangolare LCD da 1,57 pollici con bordi curvi, semplice e molto elegante. Il sistema operativo è Moto Watch OS e consente all’utente ampie modalità di personalizzazione del device, scegliendo tra uno degli 85 quadranti a disposizione oppure un’immagine personalizzata.

Decisamente essenziali le funzionalità a bordo dell’orologio, tra queste ci sono il monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e della qualità del sonno

Collegando tramite Bluetooth 5.0 lo smartwatch al proprio smartphone è possibile utilizzare anche Google Fit, la suite per la salute e lo sport di Big G che consente all’utente di archiviare sull’app tutti i dati registrati durante l’allenamento con un focus particolare anche sulla camminata, la corsa e il ciclismo.

Oltre a questo, l’app è in grado anche di rilevare discipline più specifiche come il canottaggio, lo spinning e molto altro ancora.

Non mancano nemmeno le funzionalità più classiche per un prodotto del genere, come la gestione delle notifiche dello smartphone e la possibilità di consultare i dati meteo in tempo reale.

La batteria è da 240 mAh e, stando alle indicazioni di Motorola, il device ha un’autonomia di circa 10 giorni, mentre per una ricarica completa serviranno appena 25 minuti.

Infine questo smartwatch è certificato IP67, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Moto Watch 40: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Moto Watch 40 è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, dove può essere già acquistato in due colorazioni differenti: Phantom Black e Rose Gold.

Molto interessante il prezzo di 64,99 dollari che, al cambio attuale, corrisponde a 60,37 euro. Sicuramente un prezzo competitivo e che lo rende allettante anche per il mercato italiano dove, però, non è affatto detto che arrivi a breve.