Motorola Moto G22 si avvicina: sarà ultra economico

Novità in casa Motorola: è stato intercettato dal solitamente affidabile leaker Evan Blass lo smartphone che potrebbe prestissimo arrivare in commercio sotto il nome di Motorola Moto G22, il cui nome in codice al momento sembrerebbe essere “Hawaii+" e che, a leggere le specifiche tecniche condivise fino ad ora, sembrerebbe proprio un modello molto economico e di fascia bassa.

Dalle prime informazioni potremmo presto vedere in commercio uno smartphone di tipo economico, un entry level il cui prezzo sarebbe estremamente competitivo. Rispetto ai rumors dei mesi precedenti si nota immediatamente il cambio del chipset che sembra sia stato sostituito con il MediaTek Helio G37. Tutte le caratteristiche, incluso il sistema operativo Android 12, sarebbero condivise con il Lenovo K15+, il che ci fa supporre che i due telefoni siano gemelli ma che probabilmente avranno distribuzione su mercati diversi. Di certo Moto G22/Lenovo K15+ è un modello base che potrà soddisfare quanti hanno necessità di uno smartphone stabile e solido ma le cui prestazioni sono limitate. Evidentemente non adatto a sessioni di gaming, ma va benissimo ad esempio per guardare le proprie serie Tv preferite in streaming.

Motorola Moto G22: come sarà fatto

Abbiamo detto che avrà il SoC MediaTek Helio G37 con otto core ARM A53, metà a 2,3 GHz e l’altra metà a 1,8 GHz, insieme a una GPU a 680 MHz. Non si tratta di un chip molto potente, ma almeno non consuma troppo.

Le configurazioni della memoria potrebbero variare sulla base del mercato di distribuzione, ma la configurazione tipica sfoggia 4 GB di RAM e 64 GB di capacità di archiviazione, espandibile tramite slot microSD. Lo schermo potrebbe essere da 6,5 pollici LCD e offre una risoluzione di 1.600 x 720 (268 PPI) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Anche in questo caso, una configurazione minima per uno smartphone 2022.

Ci sarebbero quattro fotocamere posteriori: una fotocamera principale da 50 megapixel con obiettivo f1.8, grandangolo f2.2 da 8 MP, macro f2.4 da 2 MP e un altro f2.4 da 2 MP per la profondità di campo. La fotocamera frontale, o selfie è della varietà 16MP f2.0. Il che ci dice che è possibile scattare foto ma senza aspettarsi dei capolavori.

La batteria sarebbe da 5.000 mAh, presente anche un jack per cuffie standard da 3,5 mm e sensore di impronte digitali montato lateralmente incorporato nel pulsante di accensione.

Motorola Moto G22: quando arriva e prezzo

Considerati i rumors il nuovo Motorola Moto G22 potrebbe essere presentato tra pochissimi giorni e potrebbe essere distribuito nelle prossime settimane. Consideriamo la versione gemella di Lenovo, quindi se dovesse arrivare sul mercato Europeo e Italiano, potremmo conoscerlo con il nome alternativo.

Detto ciò e considerate le caratteristiche tecniche possiamo ipotizzare un prezzo sotto 200 euro considerando anche gli eventuali aumenti di tassazione e logistica. Ad un prezzo superiore faticherebbe a stare sul mercato.