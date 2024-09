Motorola Moto G24 in offerta su Amazon a meno di 100€: è il low cost su cui puntare

Il Motorola Moto G24 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone low cost, con una spesa inferiore ai 100 euro. Grazie alla nuova offerta disponibile oggi su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare l’entry level di Motorola con un prezzo scontato del 35%.

L’offerta in corso permette, quindi, di ridurre il prezzo dello smartphone fino ad appena 90 euro, con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni. Con una spesa minima è possibile acquistare uno smartphone di buona qualità e in grado di soddisfare appieno tutti gli utenti con esigenze basilari.

Motorola Moto G24 – Versione 4/128 GB

Il Motorola Moto G24 è dotato di un display IPS LCD da 6,56 pollici di diagonale, con risoluzione HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. Lo smartphone include anche il SoC MediaTek Helio G85 che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB storage, con possibilità di espansione tramite microSD.

Sotto la scocca c’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con potenza di ricarica da 15 W, che consente di ottenere un’autonomia molto elevata. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per gli scatti macro. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel.

Lo smartphone è Dual SIM, ha un chip NFC e un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 14. Da quel che sappiamo il device riceverà nel corso dei prossimi mesi l’aggiornamento ad Android 15 e potrà contare su 3 anni di patch di sicurezza, per quanto riguarda il supporto software.

Le dimensioni sono pari a 163,5 x 74,5 x 8 mm, a fronte di un peso complessivo di 181 grammi. Il modello è leggero e maneggevole. La scocca è in policarbonato ed è disponibile in tre diverse colorazioni (verde, rosa e nero), tutte proposte a prezzo scontato.

Sfruttando la promozione disponibile su Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G24 con un prezzo scontato del 35%. La promozione in corso, quindi, abbatte il costo dello smartphone, ora disponibile con una spesa di appena 90 euro.

Per tutti gli utenti alla ricerca di un modello low cost, quindi, il modello di Motorola rappresenta oggi l’opzione giusta. Lo smartphone ha un buon chip e una buona dotazione di memoria, con tanto spazio di archiviazione per app foto e video, oltre a una batteria con capacità più che sufficiente a garantire un’autonomia elevata.

