Il Motorola Moto g54 5G è un device di fascia medio-bassa, concreto ed efficiente, ideale per l’utilizzo quotidiano. Col Black Friday di Amazon è in super offerta

Fonte foto: Motorola

Chi è in cerca di un regalo di Natale tech, ma non vuole o non può spendere troppo, farebbe bene a seguire i consigli di Libero Tecnologia sui migliori telefoni in sconto su Amazon.

Il Motorola Moto g54 5G, ad esempio, è uno smartphone affidabile e robusto, ottimo nell’uso quotidiano per le app più diffuse, per i social e per fare foto e video, ma grazie all’offerta di Natale su Amazon ha un prezzo scontatissimo: adesso questo device può essere acquistato a meno di 170 euro.

Motorola Moto g54 5G– MediaTek Dimensity 7020 – Versione 12/256 GB

Motorola Moto g54 5G: scheda tecnica

Il Motorola Moto g54 5G ha un display IPS LCD che misura 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e 1.200 nit di luminosità di picco.

Tra le specifiche di questo device, spiccano sicuramente l’ottimo processore MediaTek e tanta memoria, due caratteristiche che rendono questo device fluido e reattivo in ogni situazione.

Per la precisione, il processore è un MediaTek Dimensity 7020 coadiuvato in questa specifica offerta specifica da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione per le app, le foto e i video, che l’utente può espandere fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è ha un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), e un secondo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore, per i selfie e le videochiamate, è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni, invece, grazie al buon processore di MediaTek ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

Molto interessante anche la piena compatibilità con le eSIM, cosa piuttosto rara in questa fascia di prezzo e che rappresenta davvero un qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo TurboPower da 15 W e ricarica inversa. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente My Moto UX.

Motorola Moto g54 5G: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Motorola Moto g54 5G è di 249,90 euro, che non sono poi molti per un telefono di buona qualità come questo.

Tuttavia grazie alle ottime offerte su Amazon, per le prossime ore prezzo di questo device scende a 164,99 euro (-34%, -84,91 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare per chi è in cerca di un telefono economico da regalare, o da regalarsi, per Natale 2024.

