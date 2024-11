Motorola Moto g54 5G, con gli sconti su Amazon l'offerta è servita

Il Motorola Moto g54 5G è un device di fascia medio-bassa, concreto ed efficiente, ideale per l’utilizzo quotidiano. Col Black Friday di Amazon è in super offerta

Fonte foto: Motorola

La fascia medio-bassa del mercato degli smartphone è un segmento un po’ particolare, dove vanno a posizionarsi device sviluppati per essere essenzialmente economici ma che, al netto di qualche ovvia rinuncia, riescono comunque a garantire buone prestazioni, perfetto per chi ha bisogno di un prodotto per l’utilizzo quotidiano ma non vuole accontentarsi del primo telefono che trova.

Tra i modelli più apprezzati dagli utenti in questa fascia di prezzo c’è il Motorola Moto g54 5G, un dispositivo con una scheda tecnica che va dritta al punto, con un buon processore, un comparto fotografico semplice ma efficiente e tante altre piccole chicche che, di solito, non si trovano in questa fascia di prezzo, come la possibilità di accedere al 5G, ad esempio, e la piena compatibilità con le eSIM.

E grazie alle ottime offerte per il Black Friday di Amazon, per portare a casa questo telefono bisogna spendere meno di 150 euro, un’occasione davvero irripetibile che non bisogna assolutamente sottovalutare.

Motorola Moto g54 5G– MediaTek Dimensity 7020 – Versione 12/256 GB

Motorola Moto g54 5G: scheda tecnica

Il Motorola Moto g54 5G ha uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 7020 affiancato in questa specifica offerta specifica da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, espandibile fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD.

Due le fotocamere a bordo con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore utile per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G (il device è compatibile anche con le eSIM), il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 15 W e ricarica inversa. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente My Moto UX.

Motorola Moto g54 5G: l’offerta Amazon

Per portare a casa il Motorola Moto g54 5G bisogna spendere 249,90 euro, tuttavia approfittando delle offerte per il Black Friday di Amazon il prezzo di questo smartphone scende a 146,50 euro (-41%, -103,40 euro) uno sconto davvero molto interessante che rende molto più semplice l’acquisto di un nuovo dispositivo.

